Quién es Igor Thiago, convocado al Mundial 2026 con Brasil gracias a Efraín Álvarez

El técnico mexicano fue quien descubrió al brasileño que ahora disputará el mundial 2026.

La sorpresiva convocatoria de Igor Thiago al Mundial 2026 con Brasil tiene una raíz mucho más profunda que un buen desempeño en la Premier League.

Su presencia en la lista definitiva se explica en gran medida por la intervención y mentoría de Efraín Juárez, actual entrenador finalista de la Liga MX con Pumas.

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Lo que comenzó como una relación de trabajo en Bélgica terminó por transformar la carrera del delantero brasileño y abrirle las puertas de la selección nacional.

De la adversidad al Mundial 2026

Nacido en Gama, Brasil, el 26 de junio de 2001, Igor Thiago Nascimento Rodrigues atravesó dificultades personales desde su adolescencia.

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La pérdida de su padre a los trece años lo llevó a pausar su sueño futbolístico y asumir tareas como albañil, repartidor y cargador para sostener a su familia. Solo después de esa etapa logró ingresar a las fuerzas básicas del Cruzeiro en 2019.

A sus 24 años, Thiago se ha consolidado como uno de los delanteros más prometedores de Europa gracias a su estatura de 1,91 metros, potencia física y eficacia en el área.

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Su explosión goleadora, primero en el Club Brugge y luego en el Brentford FC, lo catapultó al radar de grandes equipos y, finalmente, a la selección brasileña para la Copa del Mundo 2026.

El delantero fue convocado a última hora por Carlo Ancelotti tras una temporada en la que marcó 22 goles, solo superado por Erling Haaland en la liga inglesa.

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El impulso de Efraín Juárez fue clave al descubrirlo cuando jugaba en la liga de Bulgaria y lo recomendó para el Club Brugge. Seis meses después, el Brentford pagó una cifra récord por su fichaje.

El brasileño atravesó un camino complicado antes de llegar a donde está. REUTERS/Tony O Brien.

El papel de Efraín Juárez en el desarrollo de Thiago

La llegada de Juárez al cuerpo técnico del Club Brugge, junto a Ronny Deila, fue determinante para el futuro del delantero.

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El entrenador mexicano se encargaba de buscar refuerzos y, tras un viaje a Bulgaria, fue quien identificó el potencial de Thiago en el Ludogorets.

Su recomendación derivó en la compra del delantero por el club belga, donde en solo una temporada marcó 29 goles en 55 partidos.

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Juárez logró clasificar a Pumas a la final de la Liga MX. REUTERS/Eloisa Sanchez

La relación entre ambos fue mucho más allá de lo profesional. Thiago ha relatado que Juárez lo ayudó en los momentos más difíciles, cuando la presión y la falta de goles lo llevaban al llanto en el vestidor.

El propio jugador destacó en una entrevista: “Nos quedábamos una hora extra después de cada entrenamiento, él y yo solos en la cancha, puliendo mis movimientos en el área.

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En vísperas de disputar su primera final como técnico en Pumas, Juárez observa con orgullo cómo su exdirigido comparte vestuario con figuras como Vinícius Jr., Neymar y Gabriel Martinelli en la selección brasileña.

El delantero brasileño enfrenta el reto más grande de su carrera con la certeza de que, además de su esfuerzo, llegó hasta aquí gracias a quienes creyeron en él en el momento justo.

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