Fiscalía y Gobernación tendrán conversaciones con colectivos y madres buscadoras por la crisis de personas desaparecidas

La secretaria de Gobernación y la fiscal general de la República recorrerán las seis regiones de México en 2026 para fortalecer la atención a familias de personas desaparecidas. (Crédito: X@rosaicela_)

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, recorrerán durante 2026 las seis regiones de México para establecer reuniones directas con familias y colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, en una estrategia que busca fortalecer la atención y la coordinación institucional en el tema, tras la reciente reforma de julio de 2025, que modificó el marco de actuación nacional.

Así lo informó la Secretaría de Gobernación en un comunicado emitido este 19 de mayo, en el que también se resaltó la prioridad que el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, otorga a la búsqueda, identificación y justicia para las víctimas y sus familiares.

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Localización de casi 6 mil personas con nuevo sistema nacional de identidad

El nuevo sistema nacional de identidad permitió localizar a casi 6 mil personas desaparecidas entre octubre de 2025 y mayo de 2026 en México. (Foto AP/Fernando Llano)

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina, detalló que, entre el 14 de octubre de 2025 y el 18 de mayo de 2026, la Plataforma Única de Identidad permitió localizar a 5 mil 898 personas reportadas como desaparecidas a nivel nacional.

Esta herramienta tecnológica, que funciona mediante el uso de la CURP y la interconexión de bases de datos de instituciones públicas, privadas y de los tres órdenes de gobierno, representa uno de los principales avances en materia de búsqueda, al acelerar los procesos de localización.

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La comisionada nacional de Búsqueda, Martha Lidia Pérez Gumecindo, informó que ella acude presencialmente a los estados para recabar datos y supervisar la integración de los registros de personas desaparecidas. Entre las entidades que ha visitado se encuentran Veracruz, Jalisco, Zacatecas, Morelos, Michoacán, Colima, Tlaxcala y Nayarit. Su labor se enfoca en asegurar que los registros estén completos y que las fiscalías estatales entreguen información relevante sobre el avance de las investigaciones.

Reforma federal de 2025 y fortalecimiento institucional en búsqueda de desaparecidos

La reforma federal de julio de 2025 obliga a abrir carpetas de investigación en el primer reporte y a crear fiscalías especializadas en desaparición en todos los estados. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

Según el comunicado de la Secretaría de Gobernación, el gobierno federal ha fortalecido desde 2018 —y particularmente con la reforma de julio de 2025— el sistema nacional de búsqueda, mediante acciones concretas en respuesta a la demanda de los colectivos y familiares.

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Entre esas medidas destacan:

La entrada en operaciones de la Alerta Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas .

La obligación de abrir carpetas de investigación al primer reporte.

La constitución de la Base Nacional de Carpetas de Investigación .

La creación y fortalecimiento de la Plataforma Única de Identidad.

Además, se exige que todos los estados cuenten con fiscalías especializadas en desaparición y se creen unidades dedicadas a ese delito. Se ha reforzado el Banco Nacional de Datos Forenses, ampliado la plantilla de especialistas en la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), dotado de equipo especializado y mejorado la calidad de los registros oficiales.

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Rosa Icela Rodríguez señaló que se refuerza el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, así como los procesos de identificación humana, con el objetivo de garantizar una atención directa y efectiva a las familias.

La funcionaria subrayó que: “El gobierno de México trabaja de la mano de los colectivos de familiares de personas desaparecidas en todo el país y lo que vimos anteriormente de estas propuestas del plan de trabajo, básicamente son propuestas de las familias y de los colectivos que están alrededor de la búsqueda de personas desaparecidas”.

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Además, se enfatizó la necesidad de que los 32 estados mantengan canales abiertos y regulares entre autoridades estatales y colectivos de búsqueda. Durante este 2026 se prevé el reforzamiento de las fiscalías locales especializadas y la aplicación de fondos federales para infraestructura forense a través de la CNB.