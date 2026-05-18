¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 18 de mayo?

12:48 hsHoy
El Metro recuerda que las estaciones San Antonio Abad, Portales y Nativitas de la Línea 2 permanecen cerradas hasta nuevo aviso debido a trabajos de rehabilitación, por lo que el ascenso y descenso de personas usuarias no está permitido en estos puntos.
11:49 hsHoy
Por mantenimiento, la estación Perisur de la línea 1 del Metrobús, con dirección Indios Verdes, se encuentra sin servicio. De igual forma la estación Mixhuca dirección Río de los Remedios, de la línea 5.
11:26 hsHoy
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones este lunes 18 de mayo.