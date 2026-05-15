México

Reforma laboral 40 horas: qué dice sobre el turno nocturno y cuándo empieza a aplicar

Los cambios aplicarán a todos los horarios y buscan que nadie pierda ni salario ni derechos durante el ajuste a la nueva norma

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Oficina amplia con múltiples empleados mexicanos, algunos sentados en escritorios usando computadoras y manipulando documentos, y otros de pie conversando.
La reforma no afecta salarios ni prestaciones y prohíbe la reducción de sueldos durante la transición. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reforma laboral que reduce la jornada semanal a 40 horas en México fue promulgada oficialmente en el Diario Oficial de la Federación el 3 de marzo de 2026.

La aplicación será gradual y establece reglas específicas para jornadas diurnas, nocturnas y mixtas, así como nuevas disposiciones sobre horas extraordinarias, descansos y registro de horarios laborales.

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La reforma no afecta salarios ni prestaciones y prohíbe la reducción de sueldos durante la transición.

El calendario de implementación establece que la jornada máxima semanal irá disminuyendo de la siguiente manera: 48 horas en 2026, 46 horas en 2027, 44 horas en 2028, 42 horas en 2029 y finalmente 40 horas en 2030.

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El periodo de transición inicia en mayo de 2026 y la reducción efectiva inicia el 1 de enero de 2027, con ajustes anuales hasta llegar a la meta.

Regulación y límites del turno nocturno

La legislación mantiene la definición de turnos conforme a la Ley Federal del Trabajo. El turno nocturno comprende entre las 20:00 y las 6:00 horas, con un límite actual de 42 horas semanales, que será ajustado conforme al calendario de reducción general.

La reforma señala que la disminución de horas aplica a todos los tipos de jornada (diurna, nocturna y mixta), sin distinciones entre sectores, salvo excepciones que pueda establecer la legislación secundaria.

El límite de horas para la jornada nocturna quedará en 7 diarias como está establecido por ley.

Durante la transición, cualquier ajuste sobre el turno nocturno será detallado en las reformas a la Ley Federal del Trabajo.

El objetivo es garantizar que la reducción de jornada no implique pérdida de derechos ni disminución de salario, tanto para turnos diurnos como nocturnos.

Aplicación de la reforma y calendario oficial

Una fila de trabajadores en una oficina, con una mujer marcando la salida en un reloj digital que muestra las 4:00 p.m. Los cubículos se ven al fondo.
La reducción de la jornada laboral en México se realizará en etapas, permitiendo que empresas y trabajadores se adapten sin afectar la operatividad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reducción de la jornada laboral en México se realizará en etapas, permitiendo que empresas y trabajadores se adapten sin afectar la operatividad. Según el decreto publicado, la transición contempla:

  • 2026: 48 horas semanales (periodo de preparación)
  • 2027: 46 horas
  • 2028: 44 horas
  • 2029: 42 horas
  • 2030: 40 horas

El Congreso de la Unión tiene un plazo de 90 días desde la publicación del decreto para modificar la Ley Federal del Trabajo y armonizar la legislación secundaria.

El objetivo es que los nuevos límites sean exigibles cada 1 de enero desde 2027 hasta 2030. Durante este proceso, las empresas deberán ajustar procesos, turnos y cargas de trabajo.

Condiciones de pago, descansos y horas extraordinarias

La reforma asegura que los salarios y prestaciones no serán afectados por la reducción de la jornada. Por cada seis días laborados, el trabajador tiene derecho a un día de descanso con goce de salario íntegro. En cuanto a horas extraordinarias, se establece un nuevo tope: máximo 12 horas extra por semana, distribuidas hasta en cuatro horas diarias y en un máximo de cuatro días por semana.

El pago por horas extraordinarias sigue el siguiente esquema:

  • Las primeras horas extra se pagan al doble del salario ordinario.
  • Si se rebasa el límite semanal, el pago será triple.
  • Se prohíbe las horas extra para personas menores de 18 años.

Directrices oficiales y seguimiento institucional

La Ley Federal del Trabajo marca las condiciones que debe de tener un contrato de trabajo.
Las autoridades laborales incrementarán la supervisión y las inspecciones para verificar el cumplimiento en todos los centros de trabajo. Crédito: Imagen Ilustrativa Infobae

El decreto indica que el Congreso debe adecuar la legislación secundaria en un plazo máximo de 90 días.

Esto implicará cambios a la Ley Federal del Trabajo y la incorporación de mecanismos de supervisión, como el registro electrónico de la jornada laboral, para asegurar el cumplimiento de la reducción progresiva.

Las autoridades laborales incrementarán la supervisión y las inspecciones para verificar el cumplimiento en todos los centros de trabajo. Las empresas, por su parte, deben adaptar sus esquemas operativos y procesos internos para asegurar la correcta aplicación de la reforma.

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