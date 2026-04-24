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Salario mínimo en México devuelve poder adquisitivo a millones de familias, afirma la STPS

El incremento anual supera ampliamente los ajustes en precios y representa una recuperación real para hogares que dependen de ese ingreso

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03/12/2025 La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante la presentación del proyecto que aumentará en un 13% el salario mínimo general. ESPAÑA EUROPA MADRID ECONOMIA GOBIERNO DE MÉXICO
03/12/2025 La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante la presentación del proyecto que aumentará en un 13% el salario mínimo general. ESPAÑA EUROPA MADRID ECONOMIA GOBIERNO DE MÉXICO

El ajuste al salario mínimo en México en 2026 representa un avance significativo en la recuperación del poder adquisitivo para millones de trabajadores del país. El monto mensual vigente desde el primero de enero se ubica en 9,582.47 pesos, lo que corresponde a un incremento anual del 13%, de acuerdo con datos oficiales.

Actualmente, el aumento al salario mínimo ha mejorado la capacidad de compra de los trabajadores, pues ahora permite adquirir casi dos veces el valor de la canasta básica urbana, que se sitúa en 4,940.45 pesos mensuales según cifras de marzo.

Esto implica que cada ingreso mínimo alcanza para 1.94 canastas básicas, mientras que en 2018 sólo cubría 0.78. En términos acumulados, el poder de compra registra un salto de 152.4% por encima de la inflación entre 2018 y 2026.

Implicaciones para el poder adquisitivo

El ajuste sostenido al ingreso mínimo se traduce en un beneficio directo para las familias mexicanas, especialmente en el acceso a productos elementales para la subsistencia.

Sin embargo, algunos productos básicos han subido su precio principalmente por condiciones climáticas adversas en México y en Estados Unidos, que han afectado el jitomate, el limón, el chile y la papa.

Una cartera de cuero negro con varios billetes de peso mexicano de 20, 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos asomando
En tanto, el salario mínimo general es de 9,582.47 pesos mensuales, vigentes desde el primero de enero de 2026, el cual registró un aumento de 13% respecto al año previo

A ello se suma el alza de combustibles como consecuencia de conflictos internacionales, impactando el costo de distintos bienes de consumo.

A pesar de estas presiones, el salario mínimo continúa creciendo a un ritmo mayor que los incrementos en la canasta básica y la canasta alimentaria. De esta forma, el poder adquisitivo de los hogares que dependen de este ingreso sigue fortaleciéndose.

Salario mínimo incrementa para bienestar social

En los últimos años, la política salarial del país se ha enfocado en devolver el poder de compra a las y los trabajadores tras décadas de rezago.

Al cierre de 2018, el salario mínimo solo alcanzaba para cubrir poco más de tres cuartas partes de la canasta básica. Desde entonces, los incrementos se han aprobado de manera anual y progresiva para ampliar la cobertura de las necesidades esenciales.

El aumento autorizado desde este primero de enero de 2026 se inscribe en un esquema de acuerdos entre gobierno, empleadores y representantes laborales.

La meta oficial es que el salario mínimo cubra 2.5 veces el valor de la canasta básica, por lo que la recuperación se mantiene como objetivo de la política pública.

El Gobierno de México, por medio de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, respalda estos acuerdos y promueve el Paquete Contra la Inflación y Carestía (PACIC), integrando productores y gasolineras a la estrategia para evitar alzas abruptas en los precios de bienes esenciales.

La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos mantiene el compromiso institucional para garantizar una política salarial responsable, priorizando el bienestar social y la estabilidad económica. Los recientes incrementos se han realizado mediante consenso, favoreciendo el equilibrio en la economía nacional.

En el panorama actual, las dificultades que han encarecido algunos productos se consideran transitorias y no han modificado la tendencia de recuperación del ingreso laboral.

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