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Presidenta de Morena afirma que la marcha en Chihuahua fue con “dignidad, orgullo y amor por México”

Ariadna Montiel señala la participación de familias enteras en la manifestación organizada por el partido

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Ariadna Montiel señala la participación de familias enteras en la manifestación organizada por el partido
Habitantes de Chihuahua se movilizaron respaldando la soberanía nacional en una jornada impulsada por Morena. Crédito: X/@A_MontielR

La presidenta de Morena, Ariadna Montiel, destacó este 17 de mayo a los habitantes de Chihuahua que se movilizaron el día anterior en una marcha impulsada por el partido para respaldar la paz, la seguridad y la defensa de la soberanía nacional, según su declaración en redes sociales.

Al publicar en su cuenta oficial, Montiel Reyes destacó que participaron familias completas, mujeres y hombres en la jornada, señalando: “El pueblo de Chihuahua marchó con dignidad, orgullo y amor por México”.

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Montiel sostuvo que la marcha refleja el compromiso social con la esperanza de la Transformación, una consigna del partido que encabeza.

Morena organiza manifestación en Chihuahua contra la gobernadora Campos

Caricatura en acuarela de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, rubia, con un traje azul y un sombrero de paja, sobre un fondo de bosque.
La gobernadora Campos respondió en redes sociales con citas literarias y un llamado a la resiliencia y libertad del pueblo chihuahuense.(Imagen Ilustrativa Infobae)

La manifestación de Morena en Chihuahua el pasado 16 de mayo para impulsar un juicio político contra la gobernadora María Eugenia Campos provocó una reacción inmediata de la mandataria estatal, quien respondió a través de redes sociales con una cita y un enérgico “¡Viva Chihuahua!”, en medio de la presión por la muerte de agentes extranjeros y acusaciones sobre la intervención de la CIA en la entidad.

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En respuesta pública, la gobernadora recurrió al libro Crónica de un País Bárbaro del periodista Fernando Jordán, publicado hace setenta años. En su mensaje, Campos destacó fragmentos alusivos a la resiliencia histórica de los chihuahuenses: Bárbaro es sinónimo de fuerza y de voluntad... de un supremo e invencible anhelo por la libertad, citó la mandataria.

Añadió: “La resistencia y la respuesta del hombre a esos problemas artificiales, son la mejor demostración de su temple, y la base para la más segura descripción de su carácter. Campos cerró el mensaje con la frase: “Así somos las y los chihuahuenses, hoy y siempre. Y seguiremos trabajando con toda la decisión por la paz y la libertad de las familias de todo Chihuahua.

Cinco cargos son los que prepara Morena en el juicio contra Maru Campos

Morena impulsa un juicio político contra la gobernadora María Eugenia Campos por presunta violación a la Ley de Seguridad Nacional. Fotos: X/@MorenaSenadores
Morena impulsa un juicio político contra la gobernadora María Eugenia Campos por presunta violación a la Ley de Seguridad Nacional. Fotos: X/@MorenaSenadores

Morena, encabezado por Ariadna Montiel, anunció que recorrerá el estado para recabar firmas y formalizar la solicitud ante el Congreso, atribuyendo a Campos una violación grave a la Ley de Seguridad Nacional.

Al cierre del mitin realizado en la capital estatal, Montiel detalló que la estrategia de Morena busca sustentar la solicitud de juicio político en al menos cinco presuntos cargos. Entre ellos, señala la presunta violación de la soberanía y del pacto nacional, la usurpación de atribuciones, ataque a la República, violación al principio de supremacía nacional y omisión grave vinculada con la supuesta destrucción de pruebas en el caso de los agentes de la CIA.

Montiel aseguró ante los asistentes: “No están solos y la patria les acompaña. Además, acusó: “La gobernadora decidió dejar de ser gobernadora del estado y cederle el poder a agentes extranjeros.

Desde la llegada de los dirigentes de Morena, la capital de Chihuahua vivió una jornada marcada por bloqueos carreteros, tensión y duelo de manifestaciones. Cruz Pérez Cuéllar, presidente municipal morenista de Ciudad Juárez, denunció que diversas carreteras de acceso a la capital fueron bloqueadas para impedir la llegada de simpatizantes de distintas regiones.

La Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional de Morena difundió imágenes en redes sociales mostrando a personas encapuchadas en los retenes, acompañadas de la consigna: “Todas las veces que nos hemos manifestado, NUNCA hemos tenido la necesidad de TAPARNOS EL ROSTRO, no como los porros de Maru Campos.

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