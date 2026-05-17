México

Con un “¡Viva Chihuahua!” Maru Campos reacciona tras manifestación de Morena para promover juicio político en su contra

Ariadna Montiel aseguró que buscarán juntar las firmas necesarias para hacer realidad la medida anunciada por el partido oficialista

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Ilustración acuarela de Maru Campos en saco azul oscuro con expresión seria, rodeada de policías armados y un narcolaboratorio, con el logo de la CIA flotando arriba.
Una ilustración editorial muestra a Maru Campos con expresión preocupada en un narcolaboratorio con agentes armados y el logo transparente de la CIA vigilando, simbolizando la presión internacional sobre Chihuahua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, posteó un mensaje en sus redes sociales tras la manifestación de Morena en el estado, convocada este sábado 16 de mayo para exigir un juicio político en su contra.

Con citas del periodista Fernando Jordán y un “¡Viva Chihuahua!” al cierre, Campos respondió a la movilización encabezada por la dirigente nacional del partido oficialista, Ariadna Montiel, quien al término del mitin advirtió que recorrerá el estado para recabar las firmas que formalicen la solicitud.

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Cabe recordar que, el operativo del pasado 19 de abril en la Sierra Tarahumara donde murieron dos agentes de la CIA y dos ciudadanos mexicanos fue el detonante del partido oficialista. Morena acusó a la gobernadora de haber violado la Ley de Seguridad Nacional al permitir el ingreso de agentes extranjeros al territorio.

Campos responde con literatura y desafía a Morena desde sus redes

La gobernadora recurrió al libro Crónica de un País Bárbaro, del periodista Fernando Jordán, escrito hace siete décadas, para articular su respuesta. En el mensaje, Campos citó pasajes que describen a Chihuahua como tierra de resistencia y voluntad:

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  • Bárbaro es sinónimo de fuerza y de voluntad... de un supremo e invencible anhelo por la libertad”.
  • “La resistencia y la respuesta del hombre a esos problemas artificiales, son la mejor demostración de su temple, y la base para la más segura descripción de su carácter”.
  • “...en esta tierra nada se deja al azar; se va creando por la voluntad humana”.

Campos cerró su mensaje con una declaración directa: “Así somos las y los chihuahuenses, hoy y siempre. Y seguiremos trabajando con toda la decisión por la paz y la libertad de las familias de todo Chihuahua”.

Maru Campos publica mensaje luego de la manifestación de Morena en Chihuahua. (Imagen: Maru Campos)
Maru Campos publica mensaje luego de la manifestación de Morena en Chihuahua. (Imagen: Maru Campos)

Montiel tilda a Campos de “traidora a la patria”

Frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua, Montiel tomó el micrófono ante los asistentes y aseguró que “no están solos y que la patria les acompaña”. Cuestionó el desempeño de Campos y afirmó que “la gobernadora decidió dejar de ser gobernadora del estado y cederle el poder a agentes extranjeros”.

Morena sustenta el impulso al juicio político en cinco supuestos cargos contra la gobernadora: violación a la soberanía y al pacto nacional, usurpación de atribuciones y ataque a la República, infracción grave a la Ley de Seguridad Nacional, violación al principio de supremacía nacional y omisión grave por la supuesta destrucción de pruebas del caso CIA.

Al concluir su intervención, Montiel anunció que el partido recorrerá Chihuahua para recabar las firmas necesarias y formalizar la solicitud ante el Congreso.

Bloqueos carreteros y tensión desde la llegada de los morenistas al aeropuerto

La jornada estuvo marcada por la tensión desde horas antes del mitin. Cruz Pérez Cuéllar, presidente municipal morenista de Ciudad Juárez, denunció bloqueos en las carreteras de acceso a la capital del estado que, según el partido, buscaban impedir la llegada de simpatizantes de otras regiones y entidades.

La secretaría general del Cen de Morena exhibió en redes a personas con el rostro tapado. "Todas las veces que nos hemos manifestado, NUNCA hemos tenido la necesidad de TAPARNOS EL ROSTRO, no como los porros de Maru Campos", escribió.

Bloqueos y retenes improvisados previo a una marcha ciudadana que busca defender nuestra soberanía y expresarse en paz”, señaló Pérez Cuéllar.

La llegada de Ariadna Montiel y de Andy López Beltrán al Aeropuerto Internacional de Chihuahua también ocurrió entre empujones, gritos y protestas de manifestantes que respaldaron públicamente a Campos y exigieron la salida inmediata de los visitantes.

El enfrentamiento forzó a ambas figuras a acelerar su trayecto escoltadas por personal de seguridad. En paralelo, la presidenta Claudia Sheinbaum publicó en redes sociales un mensaje en el que aseguró que “nada ni nadie va a detener la transformación de nuestra patria” y advirtió que ningún gobierno extranjero “va a doblegar la dignidad del pueblo de México”.

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