Ariadna Montiel y Andy López Beltrán llegan a Chihuahua entre empujones y gritos a favor de Maru Campos

(captura de pantalla de X/@HernanGomezB)

La llegada de Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, y Andrés Manuel “Andy” López Beltrán, secretario de Organización del partido, al Aeropuerto Internacional de Chihuahua la tarde de hoy se desarrolló bajo un ambiente de alta tensión, originado por la presencia de manifestantes que rechazan la visita de la dirigencia morenista a la entidad.

La comitiva arribó a la terminal a las 13:08 y, desde su salida de la sala de llegadas, fue interceptada por un grupo numeroso de inconformes que portaban pancartas y coreaban consignas en rechazo a sus visitantes y a favor de la gobernadora estatal Maru Campos.

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Manifestantes rodean vehículo de los líderes morenistas

Los momentos de mayor tensión ocurrieron cuando Montiel y López Beltrán, escoltados por personal de seguridad, avanzaron presionados por empujones y gritos hacia el estacionamiento del aeropuerto.

Un grupo de manifestantes bloqueó el acceso al vehículo que los trasladaría al centro de la ciudad, propinando golpes a la carrocería en un intento por frenar la marcha de la unidad.

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Durante la protesta, los participantes exigieron a gritos la salida inmediata de los dirigentes morenistas de Chihuahua, lanzando reclamos directos a representantes de la 4t. La densidad del grupo inconforme complicó el desplazamiento de la comitiva, generando enfrentamientos verbales y obligando a López Beltrán a acelerar el paso bajo resguardo de personal de seguridad.

La marcha de Morena en contra de Maru Campos

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El Comité Ejecutivo Nacional de Morena anunció su intención de un juicio político contra la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, tras el operativo del 19 de abril en la Sierra Tarahumara, en el que murieron dos agentes de la CIA y dos mexicanos.

El partido, liderado por Ariadna Montiel, también convocó a una movilización hoy sábado 16 de mayo a las 16:00 horas en la Glorieta de Pancho Villa, con una marcha hacia el centro bajo la consigna #SeguridadyDefensaDeLaSoberanía.

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La dirigencia de Morena sostiene que el operativo en el que participaron agentes extranjeros violó la Ley de Seguridad Nacional y los tratados internacionales, los cuales exigen la notificación y supervisión de la Cancillería para cualquier actividad de agencias foráneas en territorio mexicano.

El caso permanece bajo investigación de la Fiscalía General de la República, que indaga la actuación de los agentes de la CIA durante el operativo. La presidenta Claudia Sheinbaum ha solicitado públicamente que la indagatoria continúe, mientras persiste el debate sobre la defensa de la soberanía nacional.

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