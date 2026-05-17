Emilio Álvarez Icaza reprueba diálogo de Segob con Los Ardillos: “Deben perseguirlos, no sentarse con ellos”

El líder de Somos México cuestiona las estrategias oficiales, alerta sobre acuerdos que traspasan la ley y llama a reconstruir la confianza social mediante la acción colectiva

El deterioro de la convivencia social y la crisis de seguridad en el país abrieron un nuevo frente de confrontación política. Emilio Álvarez Icaza, fundador del movimiento Somos México, reprobó abiertamente la estrategia del gobierno federal de entablar mesas de diálogo con el grupo criminal “Los Ardillos” en el estado de Guerrero, afirmando que las autoridades pactan con la delincuencia en lugar de aplicar la ley.

Esta postura contrasta directamente con la defensa de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien justificó los acercamientos como una medida humanitaria necesaria para evitar el derramamiento de sangre y permitir el ingreso de ayuda a las comunidades afectadas.

PUBLICIDAD

La denuncia de Álvarez Icaza: “Narcos y política”

Durante un encuentro con delegados de su organización, el exlegislador calificó como inadmisible la postura de la Secretaría de Gobernación (SEGOB). Recordando su experiencia en Chilapa en 2019, donde constató el éxodo de miles de personas, criticó que el Estado claudique en sus funciones de seguridad.

“Se sientan a platicar con los grupos criminales en lugar de dictarles una orden de aprehensión, cuando sabemos que Los Ardillos son un grupo criminal”, reprochó Álvarez Icaza.

PUBLICIDAD

Asimismo, alertó sobre la preocupante fusión entre las estructuras delictivas y el poder político. “Hay que romper esa relación maliciosa de narcos y política que tanto daña al país”, señaló, al tiempo que cuestionó el presunto uso de recursos ilícitos en procesos electorales: “No es posible que el Gobierno organice el contrabando de combustible para pagar sus campañas”.

El origen del conflicto: Terror en la Montaña Baja

La fuerte crítica del dirigente político se enmarca en la reciente ola de violencia que azota a la Montaña baja de Guerrero. Desde el pasado 6 de mayo, comunidades como Tula, Xicotlán, Alcozacán y Acahuehuetlán sufrieron intensas agresiones armadas atribuidas a Los Ardillos.

PUBLICIDAD

Pobladores salen de los lugares donde se encontraban resguardados en los alrededores zona donde ocurrió un enfrentamiento en Chilapa, estado de Guerrero (México). EFE/ José Luis de la Cruz

Los pobladores reportaron ráfagas de armas de alto calibre, el incendio de viviendas y persecuciones mediante el sobrevuelo de drones armados, lo que obligó a cientos de familias a abandonar sus hogares y refugiarse en los cerros de la región.

Para Álvarez Icaza, esta realidad se traduce en una crisis de migración forzada que desgarra al tejido social, mencionando que en ciudades como Houston, Texas, se observa una comunidad mexicana en crecimiento que ha huido del país por amenazas, secuestros y extorsiones.

PUBLICIDAD

La postura del Gobierno: Diálogo por la paz y ayuda humanitaria

Frente a los señalamientos de permisividad, el gobierno federal defendió su estrategia de pacificación. En su conferencia de prensa del 15 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que la federación optó por la vía del diálogo institucional de manera estratégica, con el único fin de facilitar el ingreso de las fuerzas de seguridad y de los servicios de atención médica, reduciendo al mínimo el riesgo de enfrentamientos armados que afectaran a la población civil.

Regresan desplazados de Guerrero. Crédito: Defensa

En la zona de conflicto, el subsecretario de Gobernación, César Yáñez Centeno, encabezó el operativo de acompañamiento para el retorno de las familias desplazadas, garantizando que las mesas de negociación se mantendrán para asegurar la viabilidad del regreso.

PUBLICIDAD

Por su parte, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) anunció el despliegue de un “corredor seguro” entre Xicotlán y la cabecera municipal para asegurar el libre tránsito y el abasto de insumos.

Somos México define su ruta hacia 2027 y 2030

A pesar de la coyuntura, Álvarez Icaza aprovechó el cierre de la jornada para delinear el futuro de Somos México, llamando a su militancia a activar “la chispa de la esperanza”. Con la mira puesta en el mediano plazo, instó a los delegados de la alcaldía Benito Juárez —la demarcación con mayor número de afiliados— a competir con fuerza en los comicios intermedios de 2027 para consolidar el registro oficial de la organización como partido político.

PUBLICIDAD

Persona en la casilla electoral insertando su voto en la urna durante elecciones - (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Tenemos que competir en el 27 con mucha fuerza para conseguir nuestro registro. ¿Para qué? Para que nos organicemos para sacarlos en el 30”, concluyó el dirigente, asegurando que su movimiento se consolidará como una verdadera alternativa de gobierno basada en la seguridad ciudadana y la reconstrucción del tejido democrático.