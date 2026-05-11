México

Somox México pide a Sheinbaum atender a los productores de Zacatecas y a los pobladores desplazados en Guerrero

Las autoridades federales declararon que la Guardia Nacional y otras dependencias coordinarán esfuerzos para garantizar el regreso seguro de familias indígenas, tras denuncias de violencia y señalamientos sobre impunidad en la región

Guardar
Google icon
La presidenta Claudia Sheinbaum anuncia coordinación entre Gobernación y Seguridad Pública para auxiliar a desplazados de Guerrero. | (Crédito: Jesus Avilés/Infobae México)
La presidenta Claudia Sheinbaum anuncia coordinación entre Gobernación y Seguridad Pública para auxiliar a desplazados de Guerrero. | (Crédito: Jesus Avilés/Infobae México)

Este fin de semana en México, sucedieron dos acontecimientos violentos en dos entidades de la República Mexicana, pues el sábado 9 de mayo productores de frijol fueron reprimidos por autoridades locales, de acuerdo con reportes periodísticos. Mientras que en Guerrero, comunidades indígenas de la Montaña Baja denunciaron ser desplazados por el grupo criminal Los Ardillos.

Ante estos hechos, Mariana González Torres, secretaria de Campos de Somos Zacatecas, difundió un video en redes sociales exigiéndole a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que atienda la demanda de los frijoleros y que atienda a los desplazados.

PUBLICIDAD

“La violencia está lastimando más que nunca a nuestra gente y la falta de diálogo está obligando a las personas a exacerbar las manifestaciones”, dijo González Torres.

La secretaria le recordó a Sheinbaum que “gobierna para todos los mexicanos, no para una sola fracción” Atienda lo que pasa”. Asimismo, remarcó la urgencia de auxiliar a las comunidades y llamó a la ciudadanía a presionar a la presidencia para que atienda la violencia que se vive en México: “No podemos esperar a que mañana en la mañana la presidenta siga negando la realidad del país”.

PUBLICIDAD

Claudia Sheinbaum brindará protección a las comunidades desplazadas

En su conferencia matutina de este lunes 11 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que las secretarías de Gobernación y Seguridad Pública coordinan esfuerzos para auxiliar a las comunidades indígenas de Guerrero. La estrategia gubernamental consiste en entablar un diálogo directo para evaluar la crisis en el territorio y, mediante el despliegue de la Guardia Nacional (GN), garantizar el retorno seguro de las familias que sufrieron desplazamiento forzado.

(Crédito: captura de pantalla, modificada con Gemini IA para mejorar calidad de la imagen)
(Crédito: captura de pantalla, modificada con Gemini IA para mejorar calidad de la imagen)

No obstante, el Consejo Nacional Indígena ha emitido fuertes críticas, acusando que el grupo criminal “Los Ardillos” opera en total impunidad a escasos metros de bases militares. La organización señala que el despliegue del Ejército, la GN y la policía estatal es únicamente una “simulación mediática” que no ejerce un control real en la zona.

Por su parte, Sheinbaum reafirmó el compromiso de su gobierno, subrayando que trabajan en el lugar para proteger a los habitantes.

Temas Relacionados

Somos MéxicoClaudia Sheinbaumdesplazamiento forzadoGuerreroZacatecasProductoresPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cuál es el mejor ejercicio contra el hígado graso: reduce la grasa hepática y mejora la sensibilidad a la insulina

El ejercicio físico es un tratamiento de primera línea contra esta afección porque ayuda a reducir la grasa acumulada en el órgano

Cuál es el mejor ejercicio contra el hígado graso: reduce la grasa hepática y mejora la sensibilidad a la insulina

Árbitros del Mundial 2026: quienes son los designados por la FIFA y cómo fueron seleccionados

El equipo arbitral de la Copa Mundial de la FIFA cuenta con representantes de las seis confederaciones

Árbitros del Mundial 2026: quienes son los designados por la FIFA y cómo fueron seleccionados

Visa electrónica para México: conoce cuáles son los cuatro países que pueden obtenerla este 2026

Con esta modalidad digital, viajeros de Brasil y otros países ahora pueden gestionar permisos para visitas de hasta casi seis meses de forma más ágil

Visa electrónica para México: conoce cuáles son los cuatro países que pueden obtenerla este 2026

Ni operativos casa por casa ni cuotas nuevas: CFE advierte de las mentiras más comunes en internet sobre servicio eléctrico

La empresa explicó que este tipo de publicaciones buscan generar preocupación entre la población y aprovechar el alcance del tema, por lo que emitió algunas recomendaciones

Ni operativos casa por casa ni cuotas nuevas: CFE advierte de las mentiras más comunes en internet sobre servicio eléctrico

Detienen en Guadalajara a señalado por abuso sexual infantil en una tienda de abarrotes: fue localizado en un anexo

La Fiscalía de Jalisco identificó al hombre tras la difusión de un video en el que se observa que realiza tocamientos inapropiados a una niña dentro de un negocio de la colonia Santa Elena de la Cruz

Detienen en Guadalajara a señalado por abuso sexual infantil en una tienda de abarrotes: fue localizado en un anexo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Iván Archivaldo y Jesús Alfredo estarían en negociaciones con Estados Unidos para una posible entrega, revela Los Angeles Times

Iván Archivaldo y Jesús Alfredo estarían en negociaciones con Estados Unidos para una posible entrega, revela Los Angeles Times

Colectivo descubre 26 cuerpos en presunta fosa clandestina dentro de fraccionamiento en Jalisco

Las dos caras de Junior H: de llamar enemigo al gobierno a vocero de México Canta

Madres indígenas desplazadas en Guerrero exigen a Sheinbaum seguridad tras ataques de Los Ardillos: “No queremos más palabras vacías”

Tigres, armas y vehículos, los lujos que hallaron en la casa del operador de “El Señor de los Buques”, líder de una célula del Cártel de Noreste

ENTRETENIMIENTO

Roberto Gómez Fernández aclara si Florinda Meza y Lucía Méndez lo han llevado a tribunales por ‘Sin querer queriendo’

Roberto Gómez Fernández aclara si Florinda Meza y Lucía Méndez lo han llevado a tribunales por ‘Sin querer queriendo’

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann regresan tras su divorcio: este es el mensaje que dejó en shock a sus fans

¿Fraude en La Mansión VIP? Por qué Sol León es señalada de trampa tras ganar la final

Sin indemnización y con una fría frase: Pati Chapoy recuerda la vez que “El Tigre” Azcárraga la despidió de Televisa

Las dos caras de Junior H: de llamar enemigo al gobierno a vocero de México Canta

DEPORTES

Árbitros del Mundial 2026: quienes son los designados por la FIFA y cómo fueron seleccionados

Árbitros del Mundial 2026: quienes son los designados por la FIFA y cómo fueron seleccionados

Liga Mx da a conocer los horarios para las semifinales: Pumas vs Pachuca y Chivas vs Cruz Azul

Visa electrónica para México: conoce cuáles son los cuatro países que pueden obtenerla este 2026

América y Monterrey se enfrentarán en la final de la Liga Mx Femenil

André Jardine cuestiona el arbitraje: “Nos marcaron cuatro penales pero debieron haber sido seis”