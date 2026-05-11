Somox México pide a Sheinbaum atender a los productores de Zacatecas y a los pobladores desplazados en Guerrero

La presidenta Claudia Sheinbaum anuncia coordinación entre Gobernación y Seguridad Pública para auxiliar a desplazados de Guerrero. | (Crédito: Jesus Avilés/Infobae México)

Este fin de semana en México, sucedieron dos acontecimientos violentos en dos entidades de la República Mexicana, pues el sábado 9 de mayo productores de frijol fueron reprimidos por autoridades locales, de acuerdo con reportes periodísticos. Mientras que en Guerrero, comunidades indígenas de la Montaña Baja denunciaron ser desplazados por el grupo criminal Los Ardillos.

Ante estos hechos, Mariana González Torres, secretaria de Campos de Somos Zacatecas, difundió un video en redes sociales exigiéndole a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que atienda la demanda de los frijoleros y que atienda a los desplazados.

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“La violencia está lastimando más que nunca a nuestra gente y la falta de diálogo está obligando a las personas a exacerbar las manifestaciones”, dijo González Torres.

La secretaria le recordó a Sheinbaum que “gobierna para todos los mexicanos, no para una sola fracción” Atienda lo que pasa”. Asimismo, remarcó la urgencia de auxiliar a las comunidades y llamó a la ciudadanía a presionar a la presidencia para que atienda la violencia que se vive en México: “No podemos esperar a que mañana en la mañana la presidenta siga negando la realidad del país”.

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Claudia Sheinbaum brindará protección a las comunidades desplazadas

En su conferencia matutina de este lunes 11 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que las secretarías de Gobernación y Seguridad Pública coordinan esfuerzos para auxiliar a las comunidades indígenas de Guerrero. La estrategia gubernamental consiste en entablar un diálogo directo para evaluar la crisis en el territorio y, mediante el despliegue de la Guardia Nacional (GN), garantizar el retorno seguro de las familias que sufrieron desplazamiento forzado.

(Crédito: captura de pantalla, modificada con Gemini IA para mejorar calidad de la imagen)

No obstante, el Consejo Nacional Indígena ha emitido fuertes críticas, acusando que el grupo criminal “Los Ardillos” opera en total impunidad a escasos metros de bases militares. La organización señala que el despliegue del Ejército, la GN y la policía estatal es únicamente una “simulación mediática” que no ejerce un control real en la zona.

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Por su parte, Sheinbaum reafirmó el compromiso de su gobierno, subrayando que trabajan en el lugar para proteger a los habitantes.