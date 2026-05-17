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Bloqueos en carreteras y accidentes hoy domingo 17 de mayo: inicia “Medio Maratón de Emoción Deportiva 2026

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12:49 hsHoy

El cierre de la Avenida Paseo de la Reforma, en ambos sentidos, se extiende desde Circuito Interior hasta Violeta debido a los preparativos para la CARRERA MUNDIALISTA CON TU POLICÍA 2026. La ruta del evento partirá del Ángel de la Independencia y llegará al Monumento a la Revolución.

Afectaciones y cierres en Avenida Paseo de la Reforma. Foto: X/@OVIALCDMX.
Afectaciones y cierres en Avenida Paseo de la Reforma. Foto: X/@OVIALCDMX.
12:47 hsHoy

El recorrido del Medio Maratón de Emoción Deportiva 2026 abarca tramos de Avenida Zacatepétl, Alborada, Camino Santa Teresa, Llanura, Cenote, Boulevard Cataratas, Boulevard de la Luz, Avenida Paseo del Pedregal y Ciudad Universitaria, zonas donde la circulación permanece cerrada. El evento comenzó en el cruce de Periférico y Zacatepétl. Como rutas alternativas para los automovilistas, se recomienda utilizar Insurgentes, Eje 10 Sur y Calzada de Tlalpan.

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