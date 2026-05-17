Bloqueos en carreteras y accidentes hoy domingo 17 de mayo: inicia “Medio Maratón de Emoción Deportiva 2026

El recorrido del Medio Maratón de Emoción Deportiva 2026 abarca tramos de Avenida Zacatepétl , Alborada , Camino Santa Teresa , Llanura , Cenote , Boulevard Cataratas , Boulevard de la Luz , Avenida Paseo del Pedregal y Ciudad Universitaria , zonas donde la circulación permanece cerrada. El evento comenzó en el cruce de Periférico y Zacatepétl . Como rutas alternativas para los automovilistas, se recomienda utilizar Insurgentes , Eje 10 Sur y Calzada de Tlalpan .

El cierre de la Avenida Paseo de la Reforma , en ambos sentidos, se extiende desde Circuito Interior hasta Violeta debido a los preparativos para la CARRERA MUNDIALISTA CON TU POLICÍA 2026 . La ruta del evento partirá del Ángel de la Independencia y llegará al Monumento a la Revolución .

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