Bloqueos en carreteras y accidentes hoy domingo 17 de mayo: inicia “Medio Maratón de Emoción Deportiva 2026

El cierre de la Avenida Paseo de la Reforma, en ambos sentidos, se extiende desde Circuito Interior hasta Violeta debido a los preparativos para la CARRERA MUNDIALISTA CON TU POLICÍA 2026. La ruta del evento partirá del Ángel de la Independencia y llegará al Monumento a la Revolución.
El recorrido del Medio Maratón de Emoción Deportiva 2026 abarca tramos de Avenida Zacatepétl, Alborada, Camino Santa Teresa, Llanura, Cenote, Boulevard Cataratas, Boulevard de la Luz, Avenida Paseo del Pedregal y Ciudad Universitaria, zonas donde la circulación permanece cerrada. El evento comenzó en el cruce de Periférico y Zacatepétl. Como rutas alternativas para los automovilistas, se recomienda utilizar Insurgentes, Eje 10 Sur y Calzada de Tlalpan.