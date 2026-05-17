México

6 puntos para entender la importancia de Mahahual como pieza clave ante el cambio climático para la protección frente a huracanes

Esta zona costera alberga la vida del segundo arrecife de corales más grande del mundo, cuyas especies estarían en grave riesgo de aprobarse el megaproyecto que busca construir la empresa Royal Caribbean

Guardar
Google icon
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Organizaciones ambientales alertan sobre el impacto ecológico del parque de Royal Caribbean en arrecifes, manglares y especies protegidas de Mahahual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Actualmente, la zona costera de Mahahual enfrenta un conflicto social, legal y ambiental por el megaproyecto “Perfect Day” que Royal Caribbean busca construir en la zona.

Este parque acuático, planeado sobre más de 90 hectáreas de selva y manglar, pretende incluir más de 30 toboganes, piscinas, playas artificiales, restaurantes y bares, y recibir hasta 20,000 visitantes diarios en una comunidad que apenas rebasa los 2,600 habitantes.

PUBLICIDAD

Diversas organizaciones ambientales y habitantes de Mahahual advierten que la construcción amenaza con destruir arrecifes, manglares y hábitats de especies protegidas como el ocelote y tortugas marinas.

Además, señalan que el ecosistema de Mahahual es clave para la protección natural frente a huracanes y para la captura de carbono, por lo que el daño ambiental podría ser irreversible y poner en riesgo la seguridad y el bienestar local.

PUBLICIDAD

Especialistas de la IBERO advirtieron sobre los reisgos ambientales del proyecto turístico. | Royal Caribbean Press Center
Diversos especialistas han advertido sobre los riesgos ambientales del proyecto turístico. (Royal Caribbean Press Center)

6 puntos para entender la importancia de Mahahual como pieza clave ante el cambio climático para la protección frente a huracanes

Comprender la importancia ecológica de Mahahual, y como protector ante el paso de huracanes, es vital para defender este territorio de las grandes empresas.

Es por eso que aquí te contamos 6 puntos clave por los que el megaproyecto afecta a todo el país y no solo a su comunidad:

  1. Ubicación estratégica en el Caribe mexicano: Mahahual se localiza en la Costa Maya, en el sur de Quintana Roo. Su posición geográfica lo coloca como una de las primeras barreras naturales que enfrentan los huracanes que ingresan desde el Caribe hacia territorio mexicano. Su destrucción podría incrementar la fuerza destructiva de este fenómeno natural.
  2. Presencia de arrecifes de coral: El sistema arrecifal frente a Mahahual actúa como una defensa natural al disipar la energía de las olas y reducir el impacto de las marejadas ciclónicas durante huracanes, protegiendo la costa y las comunidades humanas. Sus arrecifes forman parte del Sistema Arrecifal Mesoamericano, considerado el segundo sistema arrecifal más grande del mundo.
  3. Ecosistemas de manglar: Los manglares en Mahahual amortiguan inundaciones y retienen sedimentos, lo que ayuda a disminuir la erosión costera y a proteger la infraestructura local ante fenómenos meteorológicos extremos.
  4. Biodiversidad y servicios ambientales: La región alberga una alta biodiversidad marina y terrestre. Los ecosistemas sanos contribuyen a la resiliencia del territorio, facilitando la recuperación tras el paso de huracanes y otros eventos climáticos severos.
  5. Importancia para la economía local: El turismo en Mahahual depende de la conservación de sus playas, arrecifes y manglares. Proteger estos recursos frente al cambio climático es clave para mantener empleos y el bienestar de la población. El turismo masivo pone en riesgo la económica local.
  6. Modelo de adaptación y conservación: Mahahual se perfila como un ejemplo de manejo sostenible de la costa. Las estrategias locales de restauración de arrecifes y manglares pueden replicarse en otras regiones del Caribe como medidas efectivas ante el aumento de huracanes y el cambio climático.
Vista submarina de una raya con manchas marrones y grises moviéndose sobre el fondo arenoso con pastos marinos y raíces de manglar en el fondo.
Los manglares de Mahahual reducen la erosión, amortiguan inundaciones y protegen la infraestructura local frente al cambio climático. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Habitantes de Mahahual defienden sus manglares de megaproyecto que tensa el equilibrio ambiental

El proyecto ha avanzado en medio de denuncias por irregularidades en los permisos, cambios exprés de uso de suelo sin consulta ciudadana y violaciones a suspensiones judiciales.

En enero de 2026, la Profepa clausuró temporalmente las obras por falta de autorización federal y destrucción de manglares, mientras que la Semarnat confirmó que el parque aún no cuenta con autorización ambiental para su construcción u operación.

El conflicto se intensifica porque, aunque existe oposición legal y social, Royal Caribbean mantiene su intención de construir el parque y ya promociona su apertura para 2027.

Organizaciones como Greenpeace y colectivos locales exigen una evaluación ambiental rigurosa y la protección de los ecosistemas ante el avance del turismo masivo.

Temas Relacionados

MahahualRoyal CaribbeanPerfect DayGreenpeaceQuintana Roocambio climáticomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Así va Fernando Alonso y Carlos Sainz en la tabla de pilotos de la Fórmula 1

Diez escuderías con 20 pilotos forman parte de la máxima competición internacional de automovilismo

Así va Fernando Alonso y Carlos Sainz en la tabla de pilotos de la Fórmula 1

Lapizín, hermano de Gomita, recuerda maltrato y groserías de Cecilia Galliano, le dio comida para perro: “Me vomité”

El payasito asegura que, cuando tenía seis años, la ex conductora de ‘Sabadazo’ le dio a comer comida para perro durante una transmisión en vivo, provocándole vómitos y diarrea

Lapizín, hermano de Gomita, recuerda maltrato y groserías de Cecilia Galliano, le dio comida para perro: “Me vomité”

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy domingo 17 de mayo: afectaciones viales por evento en Ciudad Deportiva

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy domingo 17 de mayo: afectaciones viales por evento en Ciudad Deportiva

MasterChef 24/7: a qué hora y en dónde ver el estreno

Este formato permitirá a los fans ver las cámaras de los chefs

MasterChef 24/7: a qué hora y en dónde ver el estreno

Michelle Rodríguez alerta sobre estafa con llamada telefónica, hackean Whatsapp de su mamá: “Están pidiendo dinero”

La comediante advierte a sus seguidores en Instagram que su madre, Hilda Varela Laurrabaquio, fue víctima de estafadores que usaron una llamada falsa para apoderarse de la cuenta y solicitar dinero a contactos del teléfono

Michelle Rodríguez alerta sobre estafa con llamada telefónica, hackean Whatsapp de su mamá: “Están pidiendo dinero”
MÁS NOTICIAS

NARCO

Vinculan a proceso a 13 personas detenidas tras enfrentamiento con el Ejército en Sinaloa

Vinculan a proceso a 13 personas detenidas tras enfrentamiento con el Ejército en Sinaloa

Cártel de Sinaloa: 3 mil muertos y el colapso de los Chapitos según el WSJ

Masacre en Tehuitzingo, Puebla: fiscal confirma bebé asesinada y señala ajuste de cuentas familiar como móvil principal

Con un helicóptero: así fue el operativo de la Marina para desmantelar un narcolaboratorio vinculado a “El Jardinero” en Jalisco

Atacan a balazos a elementos de Protección Federal tras un choque en Tamaulipas: un agente murió y otro resultó herido

ENTRETENIMIENTO

MasterChef 24/7: a qué hora y en dónde ver el estreno

MasterChef 24/7: a qué hora y en dónde ver el estreno

Michelle Rodríguez alerta sobre estafa con llamada telefónica, hackean Whatsapp de su mamá: “Están pidiendo dinero”

Natalia Téllez rompe el silencio sobre Operación Triunfo: “¡Al fin puedo gritarlo al mundo!”

Linet Puente y su hijo sufren fuerte impacto por accidente automovilístico: “Noah quedó un poquito traumado”

Louis Tomlinson conquista el Tecate Emblema 2026 con un show íntimo, melancólico y lleno de gratitud hacia México

DEPORTES

América derrota a Rayadas de manera contundente y es campeón de la Liga MX Femenil

América derrota a Rayadas de manera contundente y es campeón de la Liga MX Femenil

Nancy Antonio suma su séptimo título de la Liga Mx Femenil

Sofía Ramos celebra su primer campeonato en la Liga Mx Femenil con el América

Huiqui le da mérito a Nicolás Larcamón en Cruz Azul tras vencer a Chivas y conseguir el pase a la Gran Final del Clausura 2026

Víctor Velázquez celebra el pase de Cruz Azul a la Final del Clausura 2026: “Fue una semifinal espectacular”