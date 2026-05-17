Organizaciones ambientales alertan sobre el impacto ecológico del parque de Royal Caribbean en arrecifes, manglares y especies protegidas de Mahahual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Actualmente, la zona costera de Mahahual enfrenta un conflicto social, legal y ambiental por el megaproyecto “Perfect Day” que Royal Caribbean busca construir en la zona.

Este parque acuático, planeado sobre más de 90 hectáreas de selva y manglar, pretende incluir más de 30 toboganes, piscinas, playas artificiales, restaurantes y bares, y recibir hasta 20,000 visitantes diarios en una comunidad que apenas rebasa los 2,600 habitantes.

PUBLICIDAD

Diversas organizaciones ambientales y habitantes de Mahahual advierten que la construcción amenaza con destruir arrecifes, manglares y hábitats de especies protegidas como el ocelote y tortugas marinas.

Además, señalan que el ecosistema de Mahahual es clave para la protección natural frente a huracanes y para la captura de carbono, por lo que el daño ambiental podría ser irreversible y poner en riesgo la seguridad y el bienestar local.

PUBLICIDAD

Diversos especialistas han advertido sobre los riesgos ambientales del proyecto turístico. (Royal Caribbean Press Center)

6 puntos para entender la importancia de Mahahual como pieza clave ante el cambio climático para la protección frente a huracanes

Comprender la importancia ecológica de Mahahual, y como protector ante el paso de huracanes, es vital para defender este territorio de las grandes empresas.

Es por eso que aquí te contamos 6 puntos clave por los que el megaproyecto afecta a todo el país y no solo a su comunidad:

PUBLICIDAD

Ubicación estratégica en el Caribe mexicano: Mahahual se localiza en la Costa Maya, en el sur de Quintana Roo. Su posición geográfica lo coloca como una de las primeras barreras naturales que enfrentan los huracanes que ingresan desde el Caribe hacia territorio mexicano. Su destrucción podría incrementar la fuerza destructiva de este fenómeno natural. Presencia de arrecifes de coral: El sistema arrecifal frente a Mahahual actúa como una defensa natural al disipar la energía de las olas y reducir el impacto de las marejadas ciclónicas durante huracanes, protegiendo la costa y las comunidades humanas. Sus arrecifes forman parte del Sistema Arrecifal Mesoamericano, considerado el segundo sistema arrecifal más grande del mundo. Ecosistemas de manglar: Los manglares en Mahahual amortiguan inundaciones y retienen sedimentos, lo que ayuda a disminuir la erosión costera y a proteger la infraestructura local ante fenómenos meteorológicos extremos. Biodiversidad y servicios ambientales: La región alberga una alta biodiversidad marina y terrestre. Los ecosistemas sanos contribuyen a la resiliencia del territorio, facilitando la recuperación tras el paso de huracanes y otros eventos climáticos severos. Importancia para la economía local: El turismo en Mahahual depende de la conservación de sus playas, arrecifes y manglares. Proteger estos recursos frente al cambio climático es clave para mantener empleos y el bienestar de la población. El turismo masivo pone en riesgo la económica local. Modelo de adaptación y conservación: Mahahual se perfila como un ejemplo de manejo sostenible de la costa. Las estrategias locales de restauración de arrecifes y manglares pueden replicarse en otras regiones del Caribe como medidas efectivas ante el aumento de huracanes y el cambio climático.

Los manglares de Mahahual reducen la erosión, amortiguan inundaciones y protegen la infraestructura local frente al cambio climático. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Habitantes de Mahahual defienden sus manglares de megaproyecto que tensa el equilibrio ambiental

El proyecto ha avanzado en medio de denuncias por irregularidades en los permisos, cambios exprés de uso de suelo sin consulta ciudadana y violaciones a suspensiones judiciales.

En enero de 2026, la Profepa clausuró temporalmente las obras por falta de autorización federal y destrucción de manglares, mientras que la Semarnat confirmó que el parque aún no cuenta con autorización ambiental para su construcción u operación.

PUBLICIDAD

El conflicto se intensifica porque, aunque existe oposición legal y social, Royal Caribbean mantiene su intención de construir el parque y ya promociona su apertura para 2027.

Organizaciones como Greenpeace y colectivos locales exigen una evaluación ambiental rigurosa y la protección de los ecosistemas ante el avance del turismo masivo.

PUBLICIDAD