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MasterChef 24/7: a qué hora y en dónde ver el estreno

Este formato permitirá a los fans ver las cámaras de los chefs

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El reality show se renueva con un formato 24/7
El reality show se renueva con un formato 24/7

El formato nuevo de MasterChef —que será 24/7—permitirá que el público decida la permanencia de los concursantes mediante votos en línea.

La producción anunció que el casting, realizado desde el 16 de febrero de 2026, seleccionó perfiles capaces de resistir aislamiento total durante tres meses.

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Entre los requisitos para integrarse al programa, los aspirantes debieron grabar un video de tres minutos explicando su pasión por la cocina.

La conducción está a cargo de Claudia Lizaldi, mientras que el jurado lo componen Adrián Herrera, Zahie Téllez y Poncho Cadena, quienes regresan para evaluar el desempeño técnico y la creatividad de los participantes.

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El elenco de chefs invitados incluye a Isabel Carvajal, Edgar Núñez, Lili Cuéllar y Diego Niño como mentores en masterclasses especializadas.

¿Dónde y cómo ver MasterChef 24/7?

  • Azteca Uno: Estreno y transmisiones principales todos los domingos a las 20:00 horas.
  • Disney+: Acceso 24/7 al reality sin edición, disponible para suscriptores en tiempo real.
  • Redes sociales oficiales (TikTok, Instagram, X y Facebook): Clips, resúmenes, contenido exclusivo y seguimiento de los concursantes.
  • Sitio web de TV Azteca: Información complementaria, votaciones y acceso a contenido especial.

Por primera vez en la historia del reality, la eliminación de los concursantes dependerá tanto de la calidad de sus platillos como del voto del público en línea.

Esta dinámica busca medir si la popularidad personal pesa más que la técnica culinaria.

La lista oficial de concursantes de MasterChef México 2026 incluye a Julio Vázquez, quien accedió al programa tras ganar el reto de influencers.

El resto de los participantes fue seleccionado tras un proceso de casting que priorizó tanto la habilidad en la cocina como la capacidad de interactuar frente a las cámaras de manera constante.

La producción no ha hecho pública la lista completa de nombres, pero confirmó que la selección final representa un abanico de perfiles diversos y personalidades contrastantes.

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