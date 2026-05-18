Profeco revela cuáles son las papitas más dañinas para la salud

La Profeco revisó distintas marcas de papas y frituras que se venden en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La preocupación por los efectos del consumo de frituras comerciales ha ganado espacio en la agenda pública.

Las autoridades encargadas de la vigilancia alimentaria han desarrollado estudios que ponen de relieve las consecuencias de mantener estos productos como parte habitual de la dieta.

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El crecimiento del sector de alimentos ultraprocesados ha impulsado a organismos nacionales e internacionales a emitir recomendaciones estrictas sobre el consumo de sodio y grasas.

Las advertencias buscan proteger especialmente a los sectores más vulnerables, como los niños y adolescentes, quienes suelen ser consumidores frecuentes de botanas y papas fritas.

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El estudio más reciente de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) analizó una amplia variedad de papas y frituras disponibles en el mercado mexicano.

Los resultados advierten que ciertos productos contienen niveles de sodio y grasas que pueden exceder, en una sola porción, la ingesta diaria recomendada para un adulto.

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Recomendaciones oficiales y riesgos del consumo excesivo

De acuerdo con las directrices internacionales, una dieta saludable debe limitar el consumo de sodio a un máximo de 5 gramos diarios, lo que equivale a aproximadamente 2.000 miligramos.

Este parámetro responde a la necesidad de prevenir enfermedades cardiovasculares y otros padecimientos asociados al exceso de sal en la alimentación.

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El consumo habitual de frituras comerciales, muchas veces en porciones generosas, puede duplicar o incluso triplicar el límite sugerido en tan solo un día.

Según la información oficial, la ingesta reiterada de estos productos se relaciona directamente con el incremento de la obesidad, la hipertensión y otros problemas metabólicos, tanto en adultos como en menores de edad.

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El mismo estudio señala que, a pesar de los sellos de advertencia y las campañas informativas, la demanda de botanas no ha disminuido en el país.

La facilidad de acceso, el bajo costo y el atractivo de sabores intensos contribuyen a que sigan presentes en hogares, escuelas y oficinas.

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Las recomendaciones internacionales establecen un máximo de 2,000 miligramos de sodio al día; una sola bolsa de frituras puede superar ese límite. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las 10 papitas más peligrosas según la Profeco

La Profeco identificó las diez marcas de papas y frituras con mayor concentración de sodio por porción.

En paquetes personales de entre 100 y 300 gramos, algunas marcas superan los 2.500 miligramos de sodio, rebasando ampliamente el máximo recomendado para todo un día.

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La lista, ordenada por contenido de sodio, incluye los siguientes productos:

Takis Originales: 2.542 mg de sodio por porción

Runners: 2.164 mg

Cheetos Torciditos: 1.600 mg

Totis Donitas: 1.479 mg

Qué Totis: 1.418 mg

Quesabritas: 1.289 mg

Fritos: 1.250 mg

Susalia Horneadas: 1.062 mg

Doritos Nachos: 1.004 mg

Churrumais: 979 mg

Estos niveles de sodio son suficientes para que una sola bolsa cubra —e incluso supere— la cantidad máxima de consumo diario sugerida por organismos de salud pública.

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El riesgo incrementa si la persona consume más de un producto similar en el mismo día o si los acompaña con bebidas azucaradas y otros alimentos ultraprocesados.

Las autoridades advierten que el sodio no debe confundirse con la sal de mesa común.

Aunque ambos están relacionados, el sodio aislado tiene efectos más nocivos sobre la salud cardiovascular, renal y ósea, especialmente en personas jóvenes o con antecedentes familiares de hipertensión.

La Profeco publicó un ranking de las diez marcas de papitas y frituras con mayor concentración de sodio, advirtiendo sobre sus riesgos cardiovasculares y renales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo mitigar riesgos y elegir opciones más seguras

Para reducir la exposición a los riesgos asociados con el consumo de estas botanas, se recomienda moderar la frecuencia y cantidad.

Entre las sugerencias oficiales, destacan optar por versiones horneadas en vez de fritas, revisar cuidadosamente la tabla nutricional de cada producto y evitar consumir la bolsa completa en una sola ocasión.

Las autoridades también proponen preferir snacks naturales como frutas frescas, nueces o verduras, y evitar combinar papas fritas con bebidas azucaradas o gaseosas.

Esta combinación suele potenciar los efectos negativos sobre la salud metabólica, incrementando la posibilidad de desarrollar enfermedades crónicas a una edad temprana.

Además, se destaca la importancia de educar a los menores sobre la lectura de etiquetas y la identificación de sellos de advertencia.

La adquisición de hábitos alimenticios saludables desde edades tempranas contribuye a disminuir la prevalencia de obesidad y padecimientos relacionados con el alto consumo de sodio.

El informe oficial subraya que México figura entre los países con mayor consumo de botanas en América Latina.

Este hecho se traduce en un desafío para las políticas públicas orientadas a mejorar la salud de la población, ya que la disponibilidad y publicidad de frituras comerciales siguen en aumento.

Las autoridades recomiendan informarse y ejercer un consumo responsable, priorizando alternativas naturales.