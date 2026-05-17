Lapizín, hermano de Gomita, recuerda maltrato y groserías de Cecilia Galliano, le dio comida para perro: “Me vomité”

El payasito narró una mala experiencia en 'Sabadazo'

Lapizín, hermano de Gomita y excolaborador infantil en el programa “Sabadazo”, acusó que la conductora Cecilia Galliano le dio de comer galletas para perro cuando tenía apenas seis años.

El joven afirma que el incidente ocurrió durante una transmisión en vivo, donde tras ingerir el alimento, presentó diarrea y vómito. “Salí vomitando”, declaró Lapizín en el podcast de Maurg1.

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“Una vez en el programa, no sé si lo habrá hecho por maldad, pero fue una cosa que sí me sacó de onda, porque me dio unas galletas cuando estaba una sección de perros. Me las dio en la tele y me dijo: ‘Ten, cómetelas’; me las comí. Eran galletas de perro, me dio diarrea. En pleno programa en vivo, me vomité ahí. Salí vomitando”, dijo Lapizín.

La revelación de Lapizín surge a más de una década de la salida del aire de “Sabadazo”, espacio de Televisa conducido por Omar Chaparro, Laura G y Galliano, en el que participaba junto a su familia como parte de un grupo de payasos.

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Durante la entrevista, el joven detalló que la conductora argentina le dirigía groserías y lo sacaba de los camerinos.

“Me decía: ‘órale tú, pinche chamaco, ya estás huevudo, salte. Así eran siempre conmigo, o sea, sí eran pesadas, pero pues estaba chiquito, yo nomás me salía...Yo ni me amargaba ni me ponía triste”, afirmó.

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Consultada sobre la situación, la madre de Lapizín, presente en la grabación, reconoció que sí le dieron ganas de enfrentar a la conductora tras conocer los episodios referidos por su hijo.

Lapizín, hermano de Gomita, denuncia que Cecilia Galliano le dio galletas para perro durante una transmisión en vivo de Sabadazo (IG)

Por su parte, Gomita intentó matizar el relato y sostuvo que el hecho de las galletas pudo ser una confusión:

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“Pensemos, ¿no? Que ahí en ese momento se le hizo fácil darte las galletas, no para que te las comieras tú, para que se las dieras al perro, pero como eres un niño, en lugar de dárselas al perro, te la comiste”, dijo Gomita.

La experiencia de Lapizín revive señalamientos de malos tratos por parte de las conductoras de Sabadazo hacia los colaboradores infantiles, según testimonios presentados en el podcast de Maurg1.

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El maltrato hacia Gomita que le dejó fuertes secuelas emocionales

Araceli Ordaz, conocida como Gomita, ha relatado en diversas entrevistas los maltratos y humillaciones que vivió durante su paso por el programa Sabadazo.

Gomita inició en Sabadazo a los 16 años, primero como payasita y luego como conductora. Señala que, para permanecer en el programa y apoyar a su familia, aceptó situaciones que hoy no permitiría, como burlas constantes sobre su físico y tareas que sus compañeras no querían hacer.

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Gomita revive polémica con Laura G y Cecilia Galliano; asegura que por su culpa atentó contra su vida (Fotos: Facebook/ Sabadazo)

Relata que la llamaban “la gordita, la feíta” y que estas críticas le generaron inseguridades y traumas sobre su imagen corporal.

Uno de los episodios más graves ocurrió durante una sección en la que fue hipnotizada. Un hipnotista la colocó entre dos sillas, con la cabeza y los pies apoyados, y pidió a varios compañeros—incluidas conductoras y miembros de producción—subirse en su abdomen.

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Gomita terminó en el hospital con una lesión en la columna y asegura que, por la gravedad, pudo haber quedado en silla de ruedas. Explica que el acto se realizó “por rating” y que, aunque no culpa a sus compañeras directamente, sí señala que los productores la trataban como “el peón”, la que hacía todo.

Además del bullying físico y verbal, Gomita denunció que durante sus primeros tres años en el programa no recibió pago y que tuvo que entregar el 30% de sus ingresos de otros trabajos como “derecho de piso”.

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Al paso de los años, Gomita ha asegurado que recibió burlas y maltrato por parte de Cecilia Galliano y Laura G (Fotos: Instagram @ceci_galliano / @gomitaoficial123)

Señala que las principales agresoras fueron Laura G y Cecilia Galliano, quienes la hacían sentir menos por no tener el “cuerpo de televisión”. Incluso, la situación la llevó a intentar quitarse la vida en tres ocasiones.

Laura G admitió públicamente la veracidad de algunas acusaciones y ofreció una disculpa, mientras que Cecilia Galliano ha guardado silencio. Gomita ha declarado que no guarda rencores, pero considera que esa etapa la marcó profundamente y la hizo más fuerte.