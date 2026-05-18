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¿Información sobre tu viaje? Checa los vuelos cancelados y demorados en el AICM

El aeropuerto capitalino reporta en tiempo real el estatus de todos sus vuelos

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El AICM actualiza en tiempo real el estatus de sus vuelos (Infobae)
El AICM actualiza en tiempo real el estatus de sus vuelos (Infobae)

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) es el más grande de México y uno de los más importantes de América Latina. Debido a los innumerables vuelos que se registran todos los días, las afectaciones en el servicio son una constante.

Es por eso que el AICM publica en vivo el estatus de todas sus operaciones, si se encuentran a tiempo, si ya despegaron, pero sobre todo si fueron cancelados o demorados.

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Aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el aeropuerto capitalino al corte de las 18:00 horas del 17 de mayo.

Los vuelos cancelados y retrasados de hoy

Demoras y cancelaciones en el AICM (Cuartoscuro)
Demoras y cancelaciones en el AICM (Cuartoscuro)

Vuelo: UA1085

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Destino: Houston

Aerolínea: United Airlines

Hora: 04:57

Estado: Demorado

Vuelo: VB1120

Destino: Monterrey

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 06:00

Estatus: Demorado

Vuelo: VB1192

Destino: Reynosa

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 06:00

Estatus: Demorado

Vuelo: NH179

Destino: Tokio-Nrt

Aerolínea: All Nippon Airways

Hora: 06:05

Estado: Demorado

Vuelo: UJ780

Destino: Cancun

Aerolínea: United Jetstream

Hora: 09:00

Estado: Demorado

Vuelo: UJ735

Destino: Huatulco

Aerolínea: United Jetstream

Hora: 12:55

Estatus: Demorado

Vuelo: CM135

Destino: Panama

Aerolínea: Copa Airlines

Hora: 15:30

Estado: Demorado

Vuelo: VB1398

Destino: Guadalajara

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 16:00

Estatus: Demorado

Vuelo: Y4730

Destino: Houston

Aerolínea: Volaris

Hora: 16:10

Estatus: Demorado

Vuelo: VB1352

Destino: Monterrey

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 17:05

Estado: Demorado

Vuelo: UA1272

Destino: S.Francisco

Aerolínea: United Airlines

Hora: 17:35

Estatus: Demorado

Vuelo: Y4300

Destino: Sj. D Cabo

Aerolínea: Volaris

Hora: 17:55

Estado: Demorado

Si quieres revisar el estatus del resto de los vuelos del AICM, puedes hacerlo en vivo al siguiente enlace oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.

¿Qué hacer en caso de un vuelo cancelado y demorado?

Como usuario de las aerolíneas tienes derechos ante demoras y cancelaciones (Cuartoscuro)
Como usuario de las aerolíneas tienes derechos ante demoras y cancelaciones (Cuartoscuro)

Ante el caso de un vuelo cancelado o demorado, los usuarios cuentan con una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.

En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.

Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:

El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.

Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.

Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.

La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.

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