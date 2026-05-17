Sofía Ramos celebra su primer campeonato en la Liga Mx Femenil con el América

Las Águilas consiguieron el tercer título de su historia en la Liga Mx Femenil tras golear 3-0 a las Rayadas de Monterrey en el juego de vuelta. (Luis Mote Nava/Infobae México)

El triunfo de América Femenil sobre Rayadas en la final de la Liga MX Femenil marca el primer campeonato de Sofía Ramos desde su llegada al club. Tras el partido, la futbolista compartió sus impresiones en entrevista, donde reconoció el esfuerzo colectivo y la presión vivida durante la serie final.

Motivación y presión en la final

(Cortesía: Emmanuel Martínez / EMX imageStudio Sport)

Ramos, quien llegó al club esta temporada, admite que el proceso no fue sencillo y que el equipo vivió momentos de tensión antes de consagrarse: “Estoy muy, muy, muy, muy, muy feliz. Estaba un poco nerviosa, con mucha presión, pero trabajando se logró el objetivo”.

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Con esta frase, la jugadora reconoció tanto su alegría por el campeonato obtenido, así como la carga emocional que enfrentó.

Apoyo de la afición

(Cortesía: Emmanuel Martínez / EMX imageStudio Sport)

Respecto al papel de la afición y el entorno en el estadio que presentó una gran entrada en el Estadio Ciudad de los Deportes, Ramos subraya el impacto positivo que eso tuvo para conseguir el resultado:

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“Sí, sí, estábamos todas muy motivadas, muy emocionadas. Creo que todas lo deseábamos con todo nuestro corazón y pues se cumplió”.

Darle vuelta a la página

(Cortesía: Emmanuel Martínez / EMX imageStudio Sport)

Después de haber perdido un par de finales en 2025, Sofía Ramos habló sobre la preparación mental antes del partido y qué les dijo Ángel Villacampa antes de entrar a la cancha:

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“Nada más fue como un quién, quién lo quiere más. Y creo que nosotras demostramos que lo queríamos más”, lo cual refleja la estrategia motivacional del entrenador, basada en apelar al orgullo y al deseo de superar las finales perdidas en el pasado.

Finalmente, la jugadora enfatiza el compromiso que asumió el plantel durante el torneo: “Todo el torneo estuvimos trabajando, teníamos esa idea de que no estamos aquí de a gratis. O sea, creo que nos partimos todos los días en los entrenamientos, descansando, dejando fuera muchas cosas para lograr esto”.

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