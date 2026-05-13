Megaproyecto turístico en Mahahual: especialistas advierten sobre riesgos ambientales y denuncian 27 obras más en la zona

Especialistas de la IBERO advirtieron sobre los reisgos ambientales del proyecto turístico. | Royal Caribbean Press Center

El parque acuático “Perfect Day México” que construye la empresa Royal Caribbean, en Mahahual, Quintana Roo, enfrenta cuestionamientos por sus posibles daños ambientales y sociales, por lo que incluso se ha pedido cancelar la obra.

Especialistas del Observatorio de Conflictos Socioambientales (OCSA) de la Universidad Iberoamericana acusaron que este proyecto forma parte de una tendencia más amplia de desarrollos extractivos en Quintana Roo.

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La IBERO documentó que la transformación del territorio para el turismo masivo amenaza tanto los arrecifes como la vida comunitaria.

El análisis del OCSA identifica que en Quintana Roo existen al menos 27 proyectos extractivos activos, relacionados principalmente con actividades turísticas, energéticas e inmobiliarias.

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El Observatorio señala que la suma de estos desarrollos aumenta la presión sobre los territorios y consolida la idea de que el sacrificio ambiental es un costo ineludible del crecimiento económico.

El caso de Mahahual no es aislado: el OCSA resalta la relevancia de este territorio dentro del Sistema Arrecifal Mesoamericano, considerado el segundo sistema arrecifal más grande del mundo.

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Según el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), este sistema alberga más de 60 especies de coral, más de 500 especies de peces y tortugas marinas en peligro de extinción.

El megaproyecto turístico abarca 90 hectáreas orientadas al entretenimiento de pasajeros de cruceros. Aunque la empresa sostiene que la inversión generaría miles de empleos y detonaría la economía local, especialistas y organizaciones cuestionan que este tipo de discurso oculta procesos de despojo territorial, degradación ambiental y precarización comunitaria.

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Entre las principales afectaciones reportadas por el colectivo #SalvemosMahahual y retomadas por el OCSA destacan la posible destrucción y deterioro de arrecifes coralinos, alteración de corrientes marinas, pérdida de biodiversidad, presión sobre ecosistemas costeros y desplazamiento simbólico y material de comunidades locales.

El Observatorio enfatiza que la transformación del territorio para el turismo masivo podría poner en riesgo las formas de vida comunitaria y las economías locales.

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El OCSA también advierte sobre la falta de claridad institucional en torno al desarrollo turístico.

Mediante una solicitud de información a la Semarnat, no habría sido localizada una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) formalmente vinculada con “Perfect Day México” en Mahahual.

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Para el Observatorio, esta ausencia evidencia cómo grandes corporaciones avanzan mientras las instancias encargadas de regular el interés público permanecen ausentes o rebasadas.

Ayer, la organización Greenpeace realizó una protesta en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, para exigir a la Semarnat que detenga el megaproyecto turístico en Quintana Roo.

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Los activistas desplegaron una manta y carteles para denunciar la amenaza de privatización y los riesgos ambientales asociados con el parque acuático, que contempla toboganes, ríos artificiales y bares, y cuya apertura está prevista para 2027.

Greenpeace advirtió que la propia Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) reconoce impactos severos: pérdida de vegetación costera, afectaciones a manglares protegidos y reducción permanente de hábitats para fauna silvestre, clasificados como daños permanentes, irreversibles y acumulativos.

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Asimsmo, habitantes y organizaciones del Caribe mexicano, ya afectados por otros proyectos turísticos, exigieron una evaluación ambiental exhaustiva y participación ciudadana.

En enero de 2026, Profepa clausuró temporalmente las obras por falta de autorización federal.

Actualmente, Semarnat revisa el proyecto y puede autorizarlo, condicionarlo o rechazarlo.

Greenpeace señala que la decisión sentará un precedente en la protección de manglares, arrecifes y el acceso público a las playas de Quintana Roo.