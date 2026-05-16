¿No bajas de peso? Tu jornada laboral podría ser la culpable de que sigas aumentando kilos, según un nuevo estudio de la OCDE

Un empleado sufre las consecuencias del aumento de peso por las excesivas jornadas laborales y una alimentación poco saludable.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Un nuevo estudio presentado en el Congreso Europeo sobre Obesidad (ECO 2026) y realizado por la Universidad de Queensland, en Australia, analiza datos de 33 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), entre 1990 y 2022. Éste concluye que la duración de la jornada laboral podría estar estrechamente relacionada con el aumento de peso y tasas de obesidad.

El estudio establece que una reducción del 1% en las horas de trabajo anuales se relaciona con una reducción del 0,16% en las tasas de obesidad de la población adulta. El efecto es más claro en hombres (0,23%) que en mujeres (0,11%). Los investigadores sostienen que las extensas jornadas de labor generan limitaciones de tiempo que influyen en hábitos alimenticios, menos saludables y menor actividad física. Aparte, el nivel de estrés que llega a estar asociado con un amplio trabajo puede elevar los niveles de cortisol, —hormona vinculada al aumento de peso—.

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El análisis resalta que aquella gente que tiene un largo día de responsabilidades, suelen carecer de energía y tiempo para cocinar, por lo que recurren a alimentos procesados y comida rápida. En países como México, Estados Unidos y Colombia, —donde las jornadas llegan a ser extremistas—, se presentan tasas de obesidad más altas.

Los autores advierten que la relación entre horas de trabajo y obesidad es compleja y depende de múltiples situaciones, como el contexto socioeconómico y el nivel de ingresos. No obstante, consideran que reducir la jornada laboral podría ser una estrategia de salud pública tan efectiva como las campañas tradicionales de dieta y ejercicio, ya que facilita más tiempo para dormir, cocinar, hacer ejercicio y reducir el estrés, todos factores que inciden directamente en el peso corporal.

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RECOMENDACIONES PARA PREVENIR EL SOBREPESO

Aquí tienes algunas opciones respaldadas por especialistas para evitar el posible riesgo de incrementar tu peso, especialmente si tu jornada laboral es larga o sedentaria:

Un hombre consume comida rápida por la noche, evidenciando un posible aumento de peso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

1. Organiza tus comidas

Planea y prepara tus alimentos en casa. Lleva contigo alimentos saludable para evitar las comidas procesadas o rápidas.

Incluye verduras, frutas, proteínas magras y cereales integrales.

2. Haz pausas activas

Levántate cada hora, camina unos minutos, estira piernas y brazos.

Si es posible, sube escaleras o haz ejercicios sencillos en tu espacio de trabajo.

3. Hidrátate

Bebe suficiente agua durante el día. El consumo de agua ayuda a controlar el apetito y evita confundir sed con hambre.

4. Evita botanas ultraprocesadas

Cambia papas, galletas y dulces por frutas, nueces o semillas naturales.

5. Cuida tus horarios de comida

No te saltes comidas, especialmente el desayuno y la comida principal. Comer con regularidad ayuda a evitar atracones.

6. Reduce el consumo de bebidas azucaradas

Inclínate por agua natural, agua de frutas sin azúcar o infusiones.

7. Duerme suficiente

La falta de sueño se relaciona con mayor riesgo de sobrepeso, ya que altera hormonas que regulan el apetito.

8. Gestiona el estrés

Prueba técnicas de relajación, meditación o respiración profunda. El estrés crónico propicia al aumento de peso.

9. Haz actividad física regular

Procura al menos 150 minutos semanales de ejercicio moderado. Si no puedes ir al gimnasio, camina, baila o haz rutinas en casa.

10. Evita comer frente a pantallas

Cuando comes distraído es más fácil consumir más cantidad sin notarlo.