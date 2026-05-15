El Akron cambia de nombre: Club Guadalajara confirma entrega del estadio a FIFA rumbo al Mundial 2026

(REUTERS/Henry Romero)

El Club Guadalajara informó a través de un comunicado que entregó el control operativo del Estadio Akron para la Copa Mundial de la FIFA 2026, a menos de un mes de que Guadalajara reciba partidos de la justa internacional.

A partir de esta etapa, el inmueble será identificado oficialmente como Estadio Guadalajara durante la competencia.

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De acuerdo con el comunicado, la concesión representa uno de los pasos finales rumbo al inicio de la justa mundialista, en la que la capital jalisciense albergará encuentros por tercera ocasión en su historia.

El Estadio Akron entra en una nueva etapa rumbo al Mundial 2026

(REUTERS/Henry Romero)

El club detalló que el inmueble fue sometido a distintos trabajos de modernización en meses recientes para cumplir con los requerimientos establecidos por FIFA y el comité organizador del torneo.

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Entre las principales adecuaciones destaca la renovación total de la cancha, que ahora cuenta con césped híbrido natural, certificación FIFA Quality PRO y un nuevo sistema de drenaje. También se implementó tecnología especializada para el mantenimiento sustentable de la superficie.

En cuanto a la experiencia para los aficionados, el estadio amplió el tamaño de las megapantallas y actualizó su sistema con tecnología LED de alta definición. Además, fueron renovadas las vallas electrónicas y las pantallas internas distribuidas en diferentes zonas del inmueble.

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(REUTERS/Henry Romero)

El comunicado también señala la construcción de nuevas áreas hospitality con servicios premium, así como la sustitución total del sistema de audio para mejorar la experiencia durante los eventos.

Como parte de las medidas de sustentabilidad, el estadio reemplazó su sistema de iluminación por tecnología LED de bajo consumo y obtuvo la certificación ISO 20121 en Gestión de Eventos Sostenibles.

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El Club Guadalajara indicó que, a partir de ahora, toda la información relacionada con la operación del estadio durante el torneo será comunicada a través de los canales oficiales de FIFA y del Comité Organizador GDL26.