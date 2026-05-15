México

Cae en Cancún miembro de los Hells Angels buscado en Canadá por tráfico de drogas y armas

Denis “N” acumulaba una ficha roja de Interpol y una orden de extradición vigente

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El presunto criminal fue identificado como Denis "N". Crédito: Gabinete de Seguridad
El presunto criminal fue identificado como Denis "N". Crédito: Gabinete de Seguridad

Un miembro de los Hells Angels —organización delictiva internacional que opera bajo la fachada de un club motociclista— fue detenido en Cancún, Quintana Roo, por elementos de la Secretaría de Marina en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección ciudadana y la Fiscalía General de la República.

El sujeto, identificado como Denis “N”, contaba con ficha roja de Interpol emitida en Budapest y una orden de extradición vigente emitida por autoridades canadienses por tráfico internacional de drogas y armas de fuego.

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Fuentes federales consultadas por Infobae México refirieron que el detenido es identificado como líder de la banda criminal transnacional “Hells Angels” y lleva por nombre Denis Ivzuki.

El operativo se activó tras el intercambio de información con la Real Policía Montada de Canadá, que señaló el municipio de Benito Juárez como la principal zona de movilidad del detenido.

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Denis “N” es identificado como operador logístico de la organización y uno de los principales generadores de violencia a nivel internacional, con cargos de asociación delictuosa, delitos contra la salud y extorsión trasnacional.

Denis “N” fue puesto a disposición del Ministerio Público

Tras su captura, autoridades refirieron que a Denis “N” le fueron leídos sus derechos de ley y fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público Federal, quien determinará su situación legal.

La orden de extradición vigente contra él fue emitida por autoridades canadienses por cargos relacionados con tráfico internacional de drogas y armas de fuego.

El Gabinete de Seguridad reafirmó su compromiso con la cooperación internacional para combatir la delincuencia organizada trasnacional, con respeto a los derechos humanos y al Estado de derecho.

Los Hells Angels: de club de motociclistas a organización criminal internacional

Según el análisis Hell’s Angels Criminal Enterprise, elaborado por Albert De Amicis, docente de la Universidad de of Phoenix, Arizona, los Hells Angels fueron fundados en 1948 en Fontana, California, por Ralph “Sonny” Barger, quien los describía públicamente como “un grupo de tipos divertidos que solo andan en moto”.

La organización opera a través de una red de capítulos locales llamados charters, cada uno con presidente, vicepresidente, sargento de armas, oficial de inteligencia y capitán de ruta. Para ingresar como miembro pleno, un aspirante debe pasar por dos niveles previos: hangaround y prospect.

Chamarras alusivas a la organización, encontradas en Alemania. (Roland Weihrauch/dpa via AP)
Chamarras alusivas a la organización, encontradas en Alemania. (Roland Weihrauch/dpa via AP)

El Departamento de Justicia de Estados Unidos los clasifica como una empresa criminal dedicada al homicidio, fabricación y distribución de metanfetaminas, cocaína, heroína y mariguana, así como a la compraventa ilegal de armas de fuego.

Sus propios estatutos obligan a los miembros a distribuir drogas para mantenerse en la organización.

Miembros encarcelados cultivaron vínculos con organizaciones mexicanas de tráfico de drogas, lo que escaló su producción y distribución de metanfetaminas en estados como Arizona, de acuerdo con datos del National Drug Intelligence Center citados en el análisis de la universidad estadounidense.

La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos concluyó en 2003 la Operación Black Biscuit, una infiltración de 21 meses en un capítulo de Arizona que derivó en la acusación de 16 altos mandos por homicidio, homicidio por encargo, violación a las leyes RICO y tráfico de drogas.

La presencia de los Hells Angels rebasa las fronteras de Estados Unidos. El análisis de De Amicis documenta capítulos activos en al menos siete países de Europa, entre ellos Inglaterra, Alemania, Suiza y Holanda.

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