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Selección de Japón convoca a futbolista de 39 años al Mundial 2026: así reaccionó

Nagatomo hará historia al representar a Japón por quinta vez en un Mundial

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La Selección de Japón sorprendió al mundo del fútbol al incluir en su nómina para el Mundial 2026 a un futbolista que desafía todos los pronósticos generacionales: Yuto Nagatomo.

A sus 39 años vivirá su quinta experiencia mundialista. El anuncio oficial provocó una reacción que rápidamente se volvió viral y puso en primer plano la vigencia de uno de los nombres más emblemáticos del equipo nipón.

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El momento que marcó la convocatoria estuvo cargado de emoción.

Durante la transmisión en la que el entrenador Hajime Moriyasu anunció la lista definitiva de 26 jugadores, Nagatomo no logró contener el llanto cuando escuchó su nombre.

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Sentado junto a sus compañeros, el defensor del FC Tokyo se cubrió el rostro con las manos y dejó ver el peso simbólico que representa seguir vistiendo la camiseta nacional a esa edad, en vísperas de un torneo tan exigente.

El impacto de su convocatoria a nivel internacional

La escena protagonizada por Nagatomo generó un amplio eco en redes sociales y medios deportivos.

Las imágenes, difundidas por su club y la propia federación japonesa, reflejaron la profunda conexión del jugador con la selección y el reconocimiento a una carrera marcada por la regularidad y el compromiso.

No se trata solo de longevidad deportiva: el lateral japonés ha sido un referente dentro y fuera del campo, lo que explica la conmoción que provocó su reacción.

El hecho de que el futbolista dispute su quinto mundial consecutivo lo coloca en un grupo selecto a nivel global.

En contextos donde el recambio generacional suele ser la norma, la permanencia de Nagatomo desafía los límites habituales y aporta una dosis extra de experiencia a un plantel que buscará trascender en este Mundial 2026.

Su inclusión fue celebrada tanto por aficionados como por sus colegas, quienes reconocen en él un ejemplo de perseverancia y dedicación.

Yuto Nagatomo se emociona al ser convocado al mundial
(Captura de pantalla)

La reacción personal y el mensaje de Nagatomo

Tras conocer la noticia, Nagatomo compartió públicamente su agradecimiento y renovó su compromiso con la afición.

“A todos los que confiaron en mí y me apoyaron, les agradezco de todo corazón. ¡En la Copa del Mundo haré estragos y les devolveré el favor!”, expresó el lateral.

Desde el entorno del club y la selección, la convocatoria fue interpretada como una recompensa a la tenacidad y al vínculo inquebrantable del jugador con los Samurái Blue.

Las lágrimas del defensor no solo evidenciaron su emoción personal, sino también la magnitud del desafío que implica representar a Japón en una cita planetaria.

Para muchos, Yuto Nagatomo, es una leyenda del futbol. REUTERS/Marko Djurica
Para muchos, Yuto Nagatomo, es una leyenda del futbol. REUTERS/Marko Djurica

La historia de Nagatomo en la selección suma así un nuevo capítulo, reafirmando que el fútbol puede ofrecer momentos de auténtica emoción, incluso para quienes llevan décadas en la élite.

Su reacción es ya uno de los episodios más recordados en la previa de la Copa del Mundo 2026 y un símbolo para futuras generaciones de futbolistas japoneses.

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