Por qué México no jugó en la inauguración del Mundial de 1986

En México 86 el Tri no disputó el partido inaugural (Foto: @FIFAWorldCup)

La Selección Nacional de México enfrentará a su homóloga Sudáfrica el próximo 11 de junio del 2026 en la cancha del estadio Banorte, —otrora estadio Azteca—, en lo que será el duelo inaugural del Mundial 2026, el tercero en la historia en el que nuestro país tomará el rol de anfitrión junto a Estados Unidos y Canadá.

Previamente, México fungió como sede de la Copa del Mundo en los años de 1970 y 1986, pero en este último el Tricolor no tuvo el honor de abrir el torneo más importante de futbol, lo cual genera dudas entre los fanáticos de nuestra nación, ya que se ha vuelto una tradición que el país sede tenga el derecho de enfrentar a otro de los equipos clasificados al Mundial en el primer partido oficial.

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¿Por qué México se ausentó del partido inaugural de la Copa del Mundo de 1986?

Mural de la Copa del Mundo de México 1986. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Selección Mexicana no estuvo en el partido de inauguración del Mundial 1986 a pesar de ser el país anfitrión, dado que, en aquellos años, la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) no tenía como regla que el país organizador tendría que jugar el primer partido del campeonato.

Si bien, en la Copa del Mundo de 1970, el partido inaugural enfrentó a México y la Unión Soviética, pero no fue una decisión automática basada en la localía, sino por sorteo. En dicho Mundial, el partido inaugural correspondía al primer encuentro del Grupo 1 y México quedó emparejado con la URSS, por lo que sí jugó el primer partido, pero no por regla de anfitrión, sino por acciones de sorteo y calendarización. Esa vez el Tri igualó 0-0 pero lo más destacado es que dicho encuentro se convirtió en el primero de la historia de los mundiales en permitir cambios de jugadores durante el cotejo.

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Para el Mundial de 1986, la FIFA ya había establecido que el campeón vigente disputaba la inauguración, por lo que la Selección de Italia, —campeón del mundo en España 1982—, jugó la inauguración ante la escuadra de Bulgaria en el estadio Azteca. En tanto, México esperó varios días para su debut frente a la Selección de Bélgica, en la cancha del Coloso de Santa Úrsula, en duelo correspondiente al sector B.

¿Desde qué año el país sede juega en la inauguración de la Copa del Mundo?

Ceremonia de inauguración de la Copa del Mundo Alemania 2006 (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir de la Copa del Mundo Alemania 2006, la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) estableció que el país anfitrión fuera uno de los dos equipos en abrir el telón del magno evento. Por dicha razón, la Selección Mexicana logró el derecho de albergar la inauguración del Mundial 2026 y ser el primero de las 48 equipos en ser elegido, por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, durante el sorteo que tuvo lugar en el John F. Kennedy Center for the Performing Arts en Washington, D.C., el 5 de diciembre del 2025.

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¿Cómo le fue a los anfitriones del Mundial en el juego inaugural?

Siphiwe Tshabalala trata de pasar a Rafael Márquez en el duelo inaugural del Mundial 2010 entre Sudáfrica y México . (Imagen Ilustrativa Infobae)

A continuación, los resultados de los partidos inaugurales de la Copa del Mundo desde Alemania 2006, cuando el anfitrión comenzó a disputar el primer duelo oficial de la justa:

Alemania 2006: Alemania 4–2 Costa Rica

Sudáfrica 2010: Sudáfrica 1–1 México

Brasil 2014: Brasil 3–1 Croacia

Rusia 2018: Rusia 5–0 Arabia Saudita

Qatar 2022: Qatar 0–2 Ecuador