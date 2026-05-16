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Fiscalía CDMX detiene a mujer por homicidio: habría intentado incinerar el cuerpo de su víctima y una explosión la delató

Las autoridades capitalinas informaron que ya fue vinculada a proceso por un juez

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Su aprehensión fue realizada mediante una orden judicial. Crédito: FGJCDMX
Su aprehensión fue realizada mediante una orden judicial. Crédito: FGJCDMX

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México aprehendió y obtuvo la vinculación a proceso en contra una mujer identificada como Karla “N”, quien presuntamente asfixió a un hombre hasta asesinarlo el pasado 5 de mayo de 2026 en un domicilio de la colonia El Zacatón, alcaldía Tlalpan.

El juez le impuso prisión preventiva y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

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Según las investigaciones, tras cometer el homicidio, la imputada salió del inmueble y regresó con bidones de gasolina para presuntamente incinerar el cuerpo de la víctima.

Una explosión accidental provocó un incendio que alertó a los vecinos, quienes llamaron a los servicios de emergencia.

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Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) la localizaron con quemaduras en el rostro y la trasladaron a un hospital. Fue en ese mismo operativo cuando los oficiales hallaron el cuerpo del hombre sin vida dentro del inmueble.

La PDI ejecutó la orden de aprehensión cuando Karla “N” recibió el alta médica

A partir del reporte de la SSC, la Fiscalía CDMX inició la investigación. Agentes de la Policía de Investigación y personal pericial se trasladaron al lugar de los hechos para recolectar indicios y someterlos a análisis.

Con base en las indagatorias, el agente del Ministerio Público estableció la probable participación de Karla “N” en el homicidio y solicitó una orden de aprehensión ante la autoridad judicial.

La Policía de Investigación ejecutó la orden el 11 de mayo, una vez que la imputada fue dada de alta del hospital donde recibía atención por las quemaduras que sufrió durante la explosión.

Dictámenes en fotografía, química y genética respaldaron la acusación

Durante la audiencia del 12 de mayo, la Fiscalía CDMX presentó dictámenes periciales en fotografía, química y genética, además de testimonios y otros datos de prueba. Con ese material, la autoridad judicial determinó la vinculación a proceso de Karla “N” por el delito de homicidio calificado.

El juez impuso la medida cautelar de prisión preventiva y estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria. La Fiscalía informó que continuará con las diligencias necesarias para fortalecer el caso y garantizar el acceso a la justicia para las víctimas directas e indirectas.

De acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales y el principio de presunción de inocencia, Karla “N” se considera inocente y será tratada como tal en todas las etapas del proceso hasta que exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial.

Información en desarrollo...

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