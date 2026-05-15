Enrique Díaz, el exsecretario de Finanzas de Sinaloa que habría colocado “funcionarios corruptos” para proteger a Los Chapitos

Enrique Díaz, el exsecretario de Finanzas de Sinaloa se habría entregado al Departamento de Justicia de los Estados Unidos este 15 de mayo de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El nombre de Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, ha resaltado en la conversación pública en las últimas horas de este 15 de mayo de 2026, debido a que medios nacionales han reportado que se habría entregado a las autoridades de Estados Unidos, luego de ser uno de los acusados por mantener vínculos con la facción de Los Chapitos, asociada al Cártel de Sinaloa.

Las acusaciones que pesan sobre Enrique Díaz Vega

Cabe recordar que el pasado 29 de abril, se dio a conocer que el exfuncionario se encuentra incluido en la acusación formal presentada ante el Tribunal de Distrito Sur de Nueva York junto a otros 9 mexicanos que formaron parte del gobierno de Rubén Rocha Moya, quien al día de hoy cuenta con licencia por más de 30 días, ya que también forma parte de esta lista.

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El Departamento de Justicia de Estados Unidos destaca que Díaz Vega conspiró para la importación de narcóticos, además de poseer “ametralladoras y artefactos explosivos”, el exfuncionario podría alcanzar cadena perpetua por los cargos.

El documento consultado por Infobae México destaca que Enrique Díaz y el senador Enrique Inzunza -quien no ha solicitado licencia- se habrían coludido para “colocar a funcionarios corruptos para proteger las operaciones de tráfico de drogas de los Chapitos y actuaron como enlaces entre los líderes de los Chapitos y Rocha Moya”.

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El ex secretario de Seguridad de Rocha Moya habría advertido a Los Chapitos de operativos contra narcolaboratorios

También indica durante las elecciones para ocupar la gubernatura en 2021, tal como lo han denunciado distintos políticos en los últimos días, Vega Díaz habría entregado a los Chapitos “los nombres y direcciones de los oponentes” de Rocha Moya, para que el grupo criminal realizara amenazas hasta “obligar a esos oponentes a retirarse de la contienda por la gobernación”,

Permaneció 3 años en el gobierno de Rocha Moya

El exsecretario señalado de narcotráfico por autoridades de Estados Unidos ocupó la titularidad de la Secretaría de Administración y Finanzas de Sinaloa durante tres años, desde el 1 de noviembre de 2021, fecha en que fue designado al frente de una de las dependencias estratégicas del gobierno estatal encabezado por Rocha Moya.

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Su papel fue central en la presentación de los paquetes económicos ante el Congreso del Estado de Sinaloa, enmarcados en la política de disciplina financiera que definió a la administración durante ese periodo.

Enrique Díaz, exsecretario de Finanzas de Sinaloa. (Foto: @sinaloagobmx)

También administró los recursos públicos del estado. Durante su gestión se añadieron medidas de control presupuestal, bajo la perspectiva de “austeridad” del gobierno federal durante la administración de Andrés Manuel López Obrador.

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En febrero de 2024 presentó su renuncia al cargo, decisión que se comunicó públicamente como un paso para volver al sector privado.