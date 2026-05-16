Máynez acusa “silencio cómplice” del gobierno de Claudia Sheinbaum ante caso Rocha Moya

Claudia Sheinbaum, Jorge Álvarez Máynez y Santiago Creel Miranda representados en un contexto que fusiona el liderazgo político con elementos de justicia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dirigente de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, criticó que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum haya requerido “pruebas” a Estados Unidos tras las acusaciones a funcionarios y exservidores del gobierno de Rubén Rocha Moya en Sinaloa.

“Si el gobierno mexicano quería pruebas, hubiera sido lógico buscarlas con los funcionarios clave que han sido detenidos: los encargados de las finanzas y la seguridad de Sinaloa. Estados Unidos sigue armando un caso frente al silencio cómplice de nuestro país”, escribió el dirigente emecista.

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El mensaje resalta en el marco de la detención confirmada de Gerardo Mérida Sánchez y de Enrique Díaz, del cual las autoridades mexicanas no han confirmado ya se encuentre bajo el resguardo de Estados Unidos.

¿Cómo fue la comparecencia de Gerardo Mérida?

Gerardo Mérida Sánchez compareció la tarde de este 15 de mayo ante la corte federal de Manhattan, donde se declaró “no culpable” de los cargos que la fiscalía de Estados Unidos presentó en su contra. En la audiencia enfrentó acusaciones por tráfico de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina, así como por posesión y uso de armas de fuego.

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El Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez informó que se van adquirir mil cámaras para reforzar la seguridad de la entidad (Gob. Sinaloa)

El exfuncionario habría llegado a territorio estadounidense el pasado 11 de mayo, cuando cruzó por la Garita de Nogales, en Arizona, proveniente de Hermosillo, Sonora, y quedó bajo custodia de las autoridades.

El Gabinete de Seguridad de México confirmó el ingreso y señaló que el gobierno mantiene comunicación institucional con Estados Unidos en el marco de los mecanismos de cooperación internacional.

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La acusación del Departamento de Justicia lo vincula con Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa liderada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Según información de las autoridades estadounidenses, durante su gestión como secretario —de septiembre de 2023 a diciembre de 2024— habría recibido 100,000 dólares mensuales para filtrar información sobre operativos y garantizar que la policía no detuviera a integrantes de esa organización.

Esto es lo que se sabe de la presunta entrega de Enrique Díaz

Enrique Díaz, exsecretario de Finanzas de Sinaloa. (Foto: @sinaloagobmx)

La detención de Díaz Vega no ha sido confirmada por ninguna autoridad federal mexicana ni estadounidense. La versión inicial apuntaba a que Díaz Vega se entregó en un consulado de Estados Unidos en Europa. En las últimas horas, sin embargo, medios nacionales han señalado -con base en sus fuentes- que la entrega habría ocurrido directamente en Nueva York.

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La acusación presentada el 29 de abril ante el Tribunal de Distrito del Distrito Sur de Nueva York le imputa tres cargos:

El primero es asociación delictuosa para la importación de narcóticos -fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina- desde México hacia Estados Unidos.

El segundo y el tercero se refieren a la posesión y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos durante la comisión de un delito de tráfico de drogas.

Al cierre de esta nota, ninguna de las dos versiones sobre la detención de Díaz Vega ha sido corroborada de manera oficial.

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