Selección de Japón: guía para fans en Monterrey Mundial 2026

Todo lo que debes saber si vas de visita a Monterrey durante el Mundial 2026.

La Selección de Japón disputará sus partidos de la fase de grupos del Mundial 2026 en Monterrey, convirtiendo a la Sultana del Norte en el epicentro de la fanaticada nipona.

Los aficionados que viajen desde Asia o diversas partes de México encontrarán una metrópoli vibrante, montañosa y con una infraestructura lista para recibir el torneo más importante del fútbol.

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Llegar a una nueva ciudad durante un evento de tal magnitud exige planeación estratégica para optimizar tiempos, traslados y estancias.

Esta guía condensa la información logística, de transporte, hospedaje y cultura local más importante para que los seguidores de los “Samuráis Azules” disfruten una experiencia mundialista segura, cómoda e inolvidable en territorio regiomontano.

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El comité japonés durante la toma de la fotografía oficial en la cancha del Estadio BBVA, el pasado 27 de febrero de 2026. (Cortesía Shinji Hirai)

Movilidad y Hospedaje para el Fanático Nipón

La conectividad y el descanso son prioridades críticas para los visitantes internacionales que buscan aprovechar cada minuto del torneo.

Aeropuerto Internacional de Monterrey (MTY): Principal punto de acceso, ubicado en Apodaca , conectado con vuelos internacionales y domésticos directos.

Estadio Monterrey (Gigante de Acero): Sede oficial de los encuentros, localizada específicamente en el municipio metropolitano de Guadalupe .

Hospedaje Estratégico: Zonas como San Pedro Garza García, Valle Oriente y el Centro de Monterrey ofrecen la mayor oferta hotelera y conectividad.

Transporte Público Limitado: El sistema de metro (Metrorrey) no cubre todas las áreas turísticas, haciendo necesario planificar rutas con anticipación. El metro (Línea 1) se perfila como la opción más confiable, siendo la Estación Exposición la más cercana al estadio, a unos 20 minutos a pie.

Renta de coche: Para trasladarse al centro de la ciudad, el alquiler de un coche representa una opción cómoda, en el aeropuerto operan varias agencias, aunque se recomienda reservar con antelación por la alta demanda prevista durante el Mundial. Presentar el pasaporte original es obligatorio para residentes temporales y se acepta el permiso de conducir japonés, aunque tener un permiso internacional agiliza el trámite.

Plataformas de Movilidad: Aplicaciones como Uber y DiDi operan con alta disponibilidad y son la opción más recomendada para traslados nocturnos, aunque se prevé que suba la tarifa durante el torneo.

Logística de Estadio: Se aconseja salir con tres horas de anticipación hacia los partidos debido al tráfico pesado en avenidas principales.

Una multitud se congrega en Parque Fundidora, Monterrey, para ver un partido de fútbol transmitido en un escenario monumental con pantallas gigantes y banderas internacionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Clima, Gastronomía y Logística en la Sultana del Norte

Adaptarse al entorno local es indispensable para garantizar una estancia placentera y evitar imprevistos de salud o comunicación.

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Clima Extremo: Las temperaturas veraniegas en Monterrey superan fácilmente los 40 °C, exigiendo hidratación constante y uso estricto de protector solar.

Especialidad Gastronómica: El cabrito y los cortes de carne asada son los platillos emblemáticos que todo turista debe probar.

Opciones de Pago: Los establecimientos aceptan tarjetas de crédito internacionales Visa y Mastercard, pero se sugiere cargar pesos mexicanos en efectivo.

Seguridad y Asistencia: Mantener a la mano los contactos de la Embajada de Japón en México y utilizar los módulos de información turística oficial.

Conectividad Móvil: Adquirir tarjetas eSIM locales en el aeropuerto para mantener acceso a mapas, traducción y aplicaciones de transporte en tiempo real.

Se prevé que haga mucho calor en la ciudad de Monterrey, en Nuevo León (México). EFE/Miguel Sierra

El Mundial de 2026 representa un puente cultural histórico entre Japón y el norte de México, uniendo la pasión futbolística con la hospitalidad regiomontana.

Los fanáticos del cuadro asiático no solo serán testigos del despliegue deportivo de su selección, sino también de una ciudad que se transforma para celebrar la diversidad global.

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Siguiendo estas recomendaciones esenciales sobre transporte, alojamiento y adaptación al entorno, los visitantes asegurarás un viaje fluido, minimizando contratiempos logísticos. Monterrey está listo para vibrar con los cantos de la afición nipona.