México

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 14 de mayo

El episodio de la semifinal ya emociona a fans, pues se define el tercer lugar

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Dos atletas de Exatlón México, uno de azul y otro de rojo, compiten en un obstáculo de madera sobre arena en una playa iluminada de noche. Otros competidores observan.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El penúltimo episodio de Exatlón México se vive hoy, jueves 14 de mayo, con la adrenalina a tope y un aire de despedida que ya se percibe en el ambiente.

Tras una temporada que se sintió eterna para muchos seguidores, el programa entra en su fase más decisiva: en cuestión de horas se conocerán los nombres de los últimos eliminados y quedará sellado el cuadro de finalistas que lucharán por el campeonato este viernes.

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Eliminaciones del 14 de mayo: ¿quiénes salen y por qué?

La expectativa llegó a su punto máximo después de que se filtraran los posibles eliminados de la jornada.

Según diversos sitios especializados y publicaciones en redes, Paulette Gallardo del equipo rojo y Adrián Leo del equipo azul serían los atletas que abandonarían la competencia en este episodio.

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Mono y Mati ya están en la final, pero aún falta definir a los eliminados este jueves (FB/ExatlonMX)

Todo apunta a que la eliminación femenina se definirá en un intenso duelo entre Paulette y Evelyn Guijarro, con la victoria inclinándose hacia la representante azul, Evelyn.

En la rama varonil, Leo y Alexis Vargas se enfrentarán para definir al último finalista masculino; las filtraciones señalan que Leo sería el eliminado, permitiendo que Alexis avance.

Deportistas en riesgo de eliminación hoy:

  • Paulette Gallardo (rojo)
  • Evelyn Guijarro (azul)
  • Adrián Leo (azul)
  • Alexis Vargas (azul)

De acuerdo con la información filtrada, los eliminados del día serían Paulette Gallardo y Adrián Leo, quedando fuera en la antesala de la final.

Qué está en juego en el capítulo de hoy

(FB/ExatlonMx)
(FB/ExatlonMx)

El episodio de este jueves no solo representa la última oportunidad para conseguir un lugar en la gran final, sino también el cierre de la temporada para dos atletas que han resistido hasta el final.

Los duelos serán exclusivamente entre integrantes del equipo azul en la rama masculina, mientras que en la femenina, el enfrentamiento será mixto entre rojos y azules.

Este capítulo es determinante porque define el cuadro final de cuatro atletas que se disputarán el título. También marca el cierre emocional de una temporada calificada por muchos como la más exigente y extensa hasta ahora, con 32 semanas de competencia.

En síntesis: hoy se define la lista definitiva de finalistas y se despide a dos de los atletas más consistentes de la temporada, sellando el destino de los equipos rojo y azul.

Deportistas con pase asegurado a la gran final

El resultado de los duelos de blindaje y semifinales ya ha dejado a dos atletas con un lugar garantizado en la final del viernes 15 de mayo:

  • Mati Álvarez (rojo)
  • Mario ‘Mono’ Osuna (rojo)

Los otros dos lugares se definirán hoy entre Alexis Vargas y Leo (azul) en la rama varonil, y entre Evelyn Guijarro (azul) y Paulette Gallardo (rojo) en la femenina.

(FB/ExatlonMx)
(FB/ExatlonMx)

¿Cuándo termina Exatlón México?

La gran final de la novena temporada de Exatlón México se celebrará este viernes 15 de mayo a las 20:30 horas, en una transmisión que promete emociones hasta el último minuto.

El desenlace podrá verse en vivo a través de la señal de Azteca Uno y también en la app oficial del canal.

Jugadores eliminados en toda la temporada

Equipo Azul

  • Alex
  • Andrea
  • Karen
  • Antonio
  • Tanori
  • Vanessa
  • José
  • Dana Castro
  • Alejandro Aguilera
  • Natali
  • Ernesto
  • Dorys
  • Koke
  • Valery
  • Katia
  • Adrián Leo (según spoilers)
  • Alexis Vargas o Leo (uno de ellos, según spoilers)

Equipo Rojo

  • Aristeo
  • Luis
  • Mau Wow
  • Edna
  • Heber
  • Thayli
  • Jair
  • Melisa
  • Adrián
  • Samanta
  • Emilio
  • Ela
  • Villaluz
  • Karol
  • Benyamin
  • Jazmín
  • Humberto
  • Paulette Gallardo (según spoilers)

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