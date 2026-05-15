Víctor Rodríguez renunció a la dirección de Pemex: Sheinbaum anuncia a Juan Carlos Carpio para ocupar su lugar

Crédito: Captura mejorada con IA

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la salida de Víctor Rodríguez Padilla de la dirección general de Petróleos Mexicanos y confirmó que Juan Carlos Carpio Fragoso será propuesto como nuevo titular de la empresa productiva del Estado, en un momento marcado por presiones financieras, problemas operativos y cuestionamientos sobre el rumbo de la petrolera.

El anuncio fue realizado mediante un video difundido en redes sociales, donde Sheinbaum explicó que la salida de Rodríguez obedeció a un acuerdo previo con el académico de la UNAM, quien desde el inicio de la administración había planteado permanecer únicamente un año y medio al frente de Pemex antes de regresar a la vida académica.

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Cambio en Pemex: Sheinbaum destaca trayectoria de Víctor Rodríguez

Durante el mensaje, la mandataria recordó que conoce a Víctor Rodríguez desde su etapa universitaria y destacó su perfil académico y técnico.

Comunicado de Claudia Sheinbaum.

Señaló que inicialmente el ahora exdirector se mostró renuente a dejar la academia para integrarse al gobierno, aunque finalmente aceptó asumir el reto con la condición de permanecer un periodo limitado.

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Sheinbaum aseguró que Rodríguez realizó un “trabajo sobresaliente” durante su gestión y adelantó que continuará colaborando en el sector energético como director del Instituto de Electricidad y Energías Limpias.

Por su parte, Víctor Rodríguez leyó una carta en la que afirmó que concluyó el periodo comprometido con la presidenta y defendió los resultados alcanzados durante su administración al frente de Pemex.

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Entre los puntos que destacó se encuentran:

La transformación de Pemex en una empresa pública del Estado tras la reforma constitucional impulsada por el gobierno federal.

La desaparición de subsidiarias para consolidar una estructura más integrada.

La reducción de la deuda financiera de la empresa.

El fortalecimiento de proyectos estratégicos de refinación , exploración y fertilizantes.

El avance de las refinerías de Tula y Salina Cruz, así como la operación de la refinería Olmeca.

Juan Carlos Carpio asumirá la dirección de Pemex

La presidenta informó que Juan Carlos Carpio, actual director de Finanzas de Pemex, será enviado al Consejo de Administración para formalizar su nombramiento como nuevo director general de la petrolera.

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Sheinbaum resaltó que Carpio formó parte de su equipo desde su paso por el Gobierno de la Ciudad de México y lo definió como un funcionario con experiencia en manejo de deuda pública y finanzas.

Juan Carlos Carpio Fragoso fue designado como nuevo director de Petróleos Mexicanos.

El nuevo perfil al frente de Pemex llega en un contexto complejo para la empresa estatal, que enfrenta problemas de liquidez, una elevada deuda y desafíos operativos.

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Durante su primer mensaje, Juan Carlos Carpio aseguró que mantendrá el proyecto de “soberanía energética” impulsado por el gobierno federal y adelantó que sus primeras actividades serán en campo junto a trabajadores de la empresa.

Luz Elena González Escobar, presente en el anuncio, respaldó el relevo en la dirección de la empresa

La secretaria de Energía,Luz Elena González Escobar, también respaldó públicamente el relevo en Pemex.

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A través de redes sociales, reconoció el trabajo realizado por Víctor Rodríguez Padilla durante el último año y medio y afirmó que, durante su gestión, se avanzó en la recuperación de la empresa pública. Además, deseó éxito al exdirector en sus nuevas responsabilidades al frente del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL).

Luz Elena González Escobar respaldó el relevo en la dirección de Pemex durante el anuncio oficial.

La funcionaria también expresó su respaldo al nombramiento de Juan Carlos Carpio Fragoso como nuevo titular de Pemex y aseguró que desde la Secretaría de Energía continuará la coordinación con la petrolera para fortalecer a la empresa ‘con honestidad y en favor del pueblo de México’.

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Reuters reveló intentos de renuncia y tensiones internas

Días antes del anuncio oficial, Reuters publicó que Víctor Rodríguez había presentado su renuncia en dos ocasiones durante el último año, aunque ambas veces fue persuadido por Sheinbaum para permanecer en el cargo.

De acuerdo con la agencia, el exdirector enfrentaba dificultades para conducir la petrolera debido a tensiones internas y a la creciente intervención presidencial en decisiones estratégicas y nombramientos clave.

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Las versiones apuntaban a diferencias dentro de Pemex relacionadas con áreas como exploración, producción y logística, además de movimientos impulsados desde distintas dependencias federales.

Especialistas consultados por Reuters señalaron que Rodríguez se encontraba limitado por múltiples fuerzas políticas dentro de la empresa, en un escenario donde las decisiones estratégicas eran constantemente supervisadas desde Presidencia.

Crisis financiera y operativa complica el panorama de Pemex

El relevo ocurre mientras Pemex atraviesa una de las etapas financieras más delicadas de los últimos años.

Durante el primer trimestre de 2026, la empresa reportó pérdidas cercanas a los 46 mil millones de pesos y mantiene una deuda financiera estimada en alrededor de 79 mil millones de dólares.

A ello se suman adeudos con proveedores, caída en la producción de crudo y problemas asociados al llamado “huachicol fiscal”, que continúa generando pérdidas millonarias.

Los datos más recientes muestran que la producción petrolera se mantiene por debajo de la meta oficial de 1.8 millones de barriles diarios, mientras que la refinación aún no logra alcanzar los niveles prometidos por el gobierno federal.

En medio de este escenario, también han aumentado las críticas por accidentes registrados en instalaciones de Pemex, entre ellos incendios, fugas y derrames ocurridos en distintas regiones del país.

Proyectos estratégicos y socios privados buscan sostener la producción

Pese a la crisis, Pemex mantiene proyectos considerados prioritarios para el gobierno federal.

Durante su despedida, Víctor Rodríguez mencionó avances en campos como Zama, Trion y Maloob, además de proyectos gasíferos como Zaachil, Baktún y Burgos.

La petrolera también continúa apoyándose en alianzas con empresas privadas nacionales e internacionales para sostener operaciones e inversiones.

Entre las compañías involucradas destacan:

Woodside Energy , socio clave en el desarrollo del campo Trión.

Eni , considerada uno de los mayores productores privados en México.

Grupo Carso , ligado a inversiones recientes y proyectos de infraestructura.

Halliburton y SLB, enfocadas en servicios técnicos y perforación.

El gobierno federal ha insistido en que la meta es consolidar la soberanía energética y estabilizar financieramente a Pemex hacia 2027.

Sin embargo, analistas advierten que la petrolera aún enfrenta desafíos estructurales relacionados con deuda, refinación, producción y rentabilidad.

La salida de Víctor Rodríguez y la llegada de Juan Carlos Carpio ocurren así en un momento decisivo para la empresa estatal, mientras el gobierno de Sheinbaum busca mantener el equilibrio entre el rescate financiero de Pemex y la continuidad del modelo energético impulsado por la llamada Cuarta Transformación.