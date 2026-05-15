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Tren Ligero CDMX presume récord de pasajeros tras obras de remodelación e inauguración

La terminal Tasqueña fue remodelada para mejorar su servicio, así como la conexión con la Línea 2 del Metro CDMX

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Tren Ligero presume cifra récord de personas trasladadas en un día (X/ @SOBSECDMX)
Tren Ligero presume cifra récord de personas trasladadas en un día (X/ @SOBSECDMX)

Una de las apuestas del Gobierno de la Ciudad de México para mejorar el transporte en el sur de la capital es el Tren Ligero, tras la reciente remodelación e inauguración de nuevas unidades denominadas “El Ajolote”, las autoridades capitalinas argumentaron que optimizarán el traslado de la ciudadanía, en especial cuando hayan partidos en el Estadio Azteca por el Mundial 2026.

Recientemente, el Servicio de Transportes Eléctricos (STE) de la CDMX informó que con la remodelación del Tren Ligero se cumplió con la expectativa de aumentar el numero de personas trasladadas. Fue por medio de un comunicado oficial en el que revelaron la cifra récord que se registró en los primeros días de operación completa.

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La inauguración del Tren Ligero El Ajolote representa una acción del Gobierno de la Ciudad de México por reforzar la movilidad en el sur de la capital antes del Mundial 2026, al ampliar la capacidad del sistema de 130 mil a 250 mil pasajeros diarios y conectar de manera eficiente zonas clave como Tasqueña y Xochimilco.

Póster blanco con borde floral multicolor. Texto azul: 'Tren Ligero El Ajolote', '13 de Mayo del 2026', '145,031 pasajeros transportados'. Logo del Gobierno de la CDMX
El Tren Ligero 'El Ajolote' de la Ciudad de México estableció un nuevo récord al transportar 145,031 pasajeros el 13 de mayo de 2026, evidenciando su impacto en la movilidad. (X/ @STECDMX)

Tren Ligero presume cifra récord

De acuerdo con el STE, el miércoles 13 de mayo se registró una afluencia de 145 mil 31 pasajeros transportados en todo el día, lo que representó una cifra nueva desde que se inauguraron las nuevas instalaciones. Cabe recordar que como parte de la remodelación se mejoró y amplió la terminal Tasqueña.

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El miércoles 13 de mayo, las autoridades realizaron un segundo ensayo rumbo a la Copa Mundial 2026 con el partido Cruz Azul vs Chivas de la semifinal de ida de la Liga MX.

La obra duplica capacidad con 17 trenes y conecta zonas clave hacia el Mundial 2026

Con la incorporación de 17 trenes eléctricos nuevos, la línea del Tren Ligero El Ajolote recorre 13 kilómetros a lo largo del sur de la ciudad. El trayecto, que cuenta con 18 estaciones, atraviesa alcaldías como Coyoacán, Tlalpan y Xochimilco, y juega un papel central en la estrategia de transporte público rumbo a la Copa Mundial de Futbol 2026.

Varias personas caminan hacia y abordan un tren blanco decorado con diseños florales rosas y el logo del Gobierno de la Ciudad de México en una estación al aire libre
Pasajeros abordan el nuevo tren ajolote en una estación de la Ciudad de México, destacando su diseño distintivo con motivos de ajolotes y el escudo del gobierno capitalino. (X/ @SOBSECDMX)

El sistema refuerza la movilidad urbana al ofrecer conexión directa en Tasqueña con la Línea 2 del Metro CDMX, el Trolebús y la Terminal Central del Sur.

De acuerdo con la administración de Clara Brugada, parte de los más de 5 mil 183 millones de pesos invertidos en la modernización del transporte público de la ciudad tuvo como destino la rehabilitación y adecuación del Tren Ligero, que será determinante para trasladar a los aficionados del partido inaugural en el actual Estadio Banorte, antes Estadio Azteca.

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