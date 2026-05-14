Fijan fecha para juicio oral en contra del exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena

El exfuncionario fue capturado en Paraguay (X/@senad_paraguay)

Gilberto Melquiades Miranda, quien se desempeña como vicefiscal de Delitos Comunes de Tabasco, detalló que ya está establecida la fecha para el juicio oral en contra de Hernán Bermúdez Requena, este último quien fuera titular de la Secretaría de Seguridad estatal.

Melquiades Miranda comentó el 14 de mayo que la primera audiencia en contra del hombre que es acusado de los delitos de extorsión, secuestro agravado y asociación delictuosa agravada.

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“Ya tenemos el pronunciamiento del auto de apertura a juicio oral, el cual precisamente, pues deriva en que se turne a un tribunal de juicio para desahogar precisamente las pruebas. Esto ya tiene una fecha de realización. Precisamente es el 1 de junio”, es parte de lo compartido por el funcionario.

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