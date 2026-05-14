Dueños de Palcos del Estadio Azteca ganan fallo legal a un mes del Mundial 2026: estos son sus beneficios

Juez falló a favor de dueños de palcos y plateas del Estadio Azteca para conservar sus beneficios para el Mundial 2026 (REUTERS/Raquel Cunha)

A poco menos de un mes para que empiece la Copa Mundial 2026 en México, la Asociación Mexicana de titulares de Palcos y Plateas del Estadio Azteca recibió el fallo de un juez para conservar los privilegios de sus espacios para ver los partidos del Mundial 2026.

Luego de que los dueños del Estadio Ciudad de México (Grupo Ollamani) emitieron un comunicado en el que restringieron a los propietarios de palcos la comercialización de los lugares por medio de terceros, la asociación presentó una denuncia para conservar los derechos que poseen de sus espacios.

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Este jueves 14 de mayo, Roberto Ruano, representante de la Asociación Mexicana de titulares de Palcos y Plateas del Estadio Azteca, informó ante la prensa que un juez federal concedió a la asociación medidas cautelares relativas al uso de los palcos durante el Mundial 2026. Explicó que la primera medida autoriza a los titulares de palcos a introducir alimentos y bebidas durante el evento, enfatizó que se trata de una orden judicial de cumplimiento obligatorio para el estadio.

El Estadio Banorte será entregado a la FIFA en próximos días para la planeación logística de la inauguración (REUTERS/Raquel Cunha)

Cabe recordar que, el Estadio Banorte será entregado a la FIFA en próximos días para la planeación logística de la inauguración y los partidos mundialistas, en consecuencia, la federación internacional se encargó de la venta y distribución de los lugares para los juegos programados en el Coloso de Santa Úrsula.

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¿Cuáles son los beneficios que ganaron los dueños de palcos del Azteca tras demanda?

De acuerdo con el representante de la asociación de palcos, entre los beneficios que obtuvieron tras el proceso legal consiste en que podrán introducir alimentos y bebidas, es decir que no están obligados a la compra de insumos dentro del inmueble.

La segunda disposición reconoce el derecho de los titulares, conforme a lo estipulado en sus títulos de propiedad, al uso de estacionamientos asignados para los palcos.

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“Tenemos derecho, tal y como lo establecen nuestros títulos, a estacionamientos para los palcos. La medida tres establece claramente que palcos y plateas pueden ser vendidas, rentadas, traspasadas, no como el comunicado amenazante que mandaron en días pasados, que a palco platea que se viera que se está rentando u ofreciendo en alguna plataforma o en algún medio de comunicación, sería suspendido por FIFA”, agregó

La resolución judicial también establece el derecho a vender, rentar o traspasar palcos y plateas (FOTO: TOMÁS PÉREZ DE LA CRUZ/CUARTOSCURO.COM)

La resolución judicial también establece el derecho a vender, rentar o traspasar palcos y plateas; esto contradice el comunicado emitido recientemente, en el que se advertía que la renta u ofrecimiento de estos espacios en plataformas o medios de comunicación podría acarrear la suspensión del palco por parte de FIFA.

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En cuanto a los accesos, la resolución obliga a FIFA a otorgar las entradas conforme a los derechos establecidos en los títulos de los titulares. Ruano señaló que, si FIFA o el estadio no entregan los boletos, la medida autoriza a los propietarios a ingresar a los eventos, incluido el Mundial, presentando únicamente sus títulos de propiedad, lo que les garantiza el acceso correspondiente.

“Es una orden judicial, no sujeta a interpretación ni a que el estadio quiera o no cumplirla, es una obligación dictada por un juez federal. En caso de que FIFA o el estadio no nos otorguen las entradas, esta medida autoriza que entremos a los siguientes eventos, incluidos el mundial, con nuestros títulos de propiedad y con eso tendremos derecho a acceder”, finalizó.

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