México

Por qué el trend “Chicles bomba” está levantando polémica en TikTok

El actor de Alebrijes y Rebujos ya respondió al uso de la canción

Guardar
Google icon
Un collage de 14 fotografías verticales de niños latinoamericanos de los años 90 y 2000, con un gran logo rosa de TikTok en el centro que parece una bomba.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

La expresión “está chicles bomba” se usa para describir algo disfrutable, se popularizó en los noventa y los primeros años de los 2000, pero ahora se usó en una tendencia preocupante de TikTok.

En dicho trend, las personas suben fotografías de su infancia y señalan alguna práctica que les guste en la intimidad adulta.

PUBLICIDAD

El trend, aunque parece nostálgico y lúdico en apariencia, expone a los participantes a la posibilidad de que sus imágenes sean usadas con fines ilícitos o creados con IA.

Creadores de contenido coinciden en que “la práctica es peligrosa y asquerosa”, pues normaliza la sexualización de menores y pone en riesgo su integridad, incluso si se trata de personas ya adultas.

PUBLICIDAD

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Influencers con miles o millones de seguidores han replicado el formato, amplificando su alcance en la plataforma.

Muchas personas lo han tomado con humor y aseguran que sólo se trata de “mal gusto” o “fuera de lugar”, otros más lamentan no poderse sumar al trend porque tienen a sus familiares —e incluso alumnos— en sus redes.

Qué dice la tendencia de chicles bomba

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Algunas de las frases son:

“Yo en 2003 sin saber iba a estar bien chicles bomba que me jalen el pelo”

“De haber sabido que iba a estar bien chicles bomba que me los echaran en la cara”

“Este/esta era yo sin saber que estaría bien chicles bomba que me insulten en la cama”

“Yo a los cinco años sin saber que piernitas al hombro se siente bien chicle bomba”.

La canción utilizada es el tema principal de Alebrijes y Rebujos, una telenovela infantil del año 2003.

El reciente auge del trend “chicles bomba” en TikTok ha generado preocupación en la gente, pues a muchos les parece aborrecedor que se usen fotos de la infancia para compartir prácticas sexuales claramente adultas.

La alerta se fundamenta en reportes de que el material generado por este reto ya circula en grupos cerrados de aplicaciones como Telegram donde se distribuye contenido ilegal.

Miguel Martínez de Alebrijes y Rebujos responde al trend

Ya que la canción utilizada es de una telenovela infantil, el actor Miguel Martínez publicó una foto con María Chacón en 2003 y escribió:

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

“Nosotros por allá del 2003 Sin saber que usarían esta canción para confesar sus cochinadas”, además de “Todavía no entiendo bien este trend pero sus confesiones están bien chicle bomba”.

Críticas al trend de chicles bomba

  • Normalización de la sexualización infantil: El uso de fotos de infancia acompañadas de frases sobre prácticas sexuales adultas alimenta la idea de que es aceptable vincular imágenes de menores a contextos sexuales, aunque los protagonistas ya sean adultos.
  • Exposición a grupos criminales: Existen reportes de que los videos y fotos generados por el trend ya circulan en grupos cerrados donde se distribuye contenido de abuso a menores.
  • Vulnerabilidad frente a la IA: Herramientas de inteligencia artificial pueden manipular fotos de infancia tomadas de estos trends para generar imágenes sexualizadas falsas (deepfakes).

Temas Relacionados

TikTokChicles Bombamexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Pachuca vs Pumas EN VIVO: los universitarios llegan al Estadio Hidalgo tras eliminar dramáticamente al América

Los Tuzos perdieron en su último enfrentamiento contra los felinos, pero buscarán aprovechar la localía tras vencer con autoridad al bicampeón Toluca

Pachuca vs Pumas EN VIVO: los universitarios llegan al Estadio Hidalgo tras eliminar dramáticamente al América

Tren Ligero CDMX presume récord de pasajeros tras obras de remodelación e inauguración

La terminal Tasqueña fue remodelada para mejorar su servicio, así como la conexión con la Línea 2 del Metro CDMX

Tren Ligero CDMX presume récord de pasajeros tras obras de remodelación e inauguración

Víctor Rodríguez renunció a la dirección de Pemex: Sheinbaum anuncia a Juan Carlos Carpio para ocupar su lugar

El cambio de mando se da tras año y medio de trabajo al frente de la empresa productiva del Estado

Víctor Rodríguez renunció a la dirección de Pemex: Sheinbaum anuncia a Juan Carlos Carpio para ocupar su lugar

Receta para preparar dulce casero similar a la cajeta: sin azúcar, en pocos minutos y con solo 4 ingredientes

Esta receta es ideal para quienes buscan una opción más saludable

Receta para preparar dulce casero similar a la cajeta: sin azúcar, en pocos minutos y con solo 4 ingredientes

Adriana Louvier revela que perdió tres bebés en dos años y ha decidido no volver a intentar ser madre

La actriz detalló cómo el duelo por tres pérdidas gestacionales, sumado al fallecimiento de su padre, la llevó junto a su esposo a tomar una decisión definitiva para cuidar su bienestar

Adriana Louvier revela que perdió tres bebés en dos años y ha decidido no volver a intentar ser madre
MÁS NOTICIAS

NARCO

La ruptura que terminó en tragedia: así se destruyó la alianza entre Cuén Ojeda y Rocha Moya

La ruptura que terminó en tragedia: así se destruyó la alianza entre Cuén Ojeda y Rocha Moya

Detienen en Guerrero a “El Junior”, segundo al mando de Los Viagras

Extradición de “El Jardinero”, líder del CJNG, sigue interrumpida tras declarar improcedente amparo de la FGR

Más de 100 habitantes regresan a Chilapa, Guerrero, tras varios días de violencia, ataques armados e incendios que provocaron su desplazamiento forzado

Fijan fecha para juicio oral en contra del exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena

ENTRETENIMIENTO

Adriana Louvier revela que perdió tres bebés en dos años y ha decidido no volver a intentar ser madre

Adriana Louvier revela que perdió tres bebés en dos años y ha decidido no volver a intentar ser madre

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 14 de mayo

‘Queman’ a Wendy Guevara por querer cobrar 200 mil pesos por entrevista

Alex B amenaza a Pati Chapoy con revelar información de su familia y sobre el caso Trevi Andrade: “Es una mercenaria”

U2 escoge histórico lugar en la colonia Guerrero para continuar las filmaciones de “The Streets of Dreams”

DEPORTES

Pachuca vs Pumas EN VIVO: los universitarios llegan al Estadio Hidalgo tras eliminar dramáticamente al América

Pachuca vs Pumas EN VIVO: los universitarios llegan al Estadio Hidalgo tras eliminar dramáticamente al América

Chino Huerta envía mensaje sobre su futuro en el Mundial 2026, pese a haber perdido la final de la Copa de Bélgica

Alan Mozo confiesa haber sufrido depresión tras su paso por Chivas: este es el motivo

Dueños de Palcos del Estadio Azteca ganan fallo legal a un mes del Mundial 2026: estos son sus beneficios

Con este video se presentó oficialmente el renovado Estadio Ciudad de México a la FIFA