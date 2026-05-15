Por qué el trend “Chicles bomba” está levantando polémica en TikTok

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La expresión “está chicles bomba” se usa para describir algo disfrutable, se popularizó en los noventa y los primeros años de los 2000, pero ahora se usó en una tendencia preocupante de TikTok.

En dicho trend, las personas suben fotografías de su infancia y señalan alguna práctica que les guste en la intimidad adulta.

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El trend, aunque parece nostálgico y lúdico en apariencia, expone a los participantes a la posibilidad de que sus imágenes sean usadas con fines ilícitos o creados con IA.

Creadores de contenido coinciden en que “la práctica es peligrosa y asquerosa”, pues normaliza la sexualización de menores y pone en riesgo su integridad, incluso si se trata de personas ya adultas.

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(Captura de pantalla)

Influencers con miles o millones de seguidores han replicado el formato, amplificando su alcance en la plataforma.

Muchas personas lo han tomado con humor y aseguran que sólo se trata de “mal gusto” o “fuera de lugar”, otros más lamentan no poderse sumar al trend porque tienen a sus familiares —e incluso alumnos— en sus redes.

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Qué dice la tendencia de chicles bomba

(Captura de pantalla)

Algunas de las frases son:

“Yo en 2003 sin saber iba a estar bien chicles bomba que me jalen el pelo”

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“De haber sabido que iba a estar bien chicles bomba que me los echaran en la cara”

“Este/esta era yo sin saber que estaría bien chicles bomba que me insulten en la cama”

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“Yo a los cinco años sin saber que piernitas al hombro se siente bien chicle bomba”.

La canción utilizada es el tema principal de Alebrijes y Rebujos, una telenovela infantil del año 2003.

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El reciente auge del trend “chicles bomba” en TikTok ha generado preocupación en la gente, pues a muchos les parece aborrecedor que se usen fotos de la infancia para compartir prácticas sexuales claramente adultas.

La alerta se fundamenta en reportes de que el material generado por este reto ya circula en grupos cerrados de aplicaciones como Telegram donde se distribuye contenido ilegal.

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Miguel Martínez de Alebrijes y Rebujos responde al trend

Ya que la canción utilizada es de una telenovela infantil, el actor Miguel Martínez publicó una foto con María Chacón en 2003 y escribió:

(Captura de pantalla)

“Nosotros por allá del 2003 Sin saber que usarían esta canción para confesar sus cochinadas”, además de “Todavía no entiendo bien este trend pero sus confesiones están bien chicle bomba”.

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Críticas al trend de chicles bomba

Normalización de la sexualización infantil : El uso de fotos de infancia acompañadas de frases sobre prácticas sexuales adultas alimenta la idea de que es aceptable vincular imágenes de menores a contextos sexuales, aunque los protagonistas ya sean adultos.

Exposición a grupos criminales : Existen reportes de que los videos y fotos generados por el trend ya circulan en grupos cerrados donde se distribuye contenido de abuso a menores.

Vulnerabilidad frente a la IA: Herramientas de inteligencia artificial pueden manipular fotos de infancia tomadas de estos trends para generar imágenes sexualizadas falsas (deepfakes).