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Chino Huerta envía mensaje sobre su futuro en el Mundial 2026, pese a haber perdido la final de la Copa de Bélgica

Después de seis meses fuera de las cancha, el mexicano volvió a sumar minutos importantes justo antes de la definición de la lista definitiva de la Selección Mexicana

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El Chino disputó minutos en la final frente al Union Saint-Gilloise y mostró confianza pese a la derrota. (Instagram/ cesarh_33)
El Chino disputó minutos en la final frente al Union Saint-Gilloise y mostró confianza pese a la derrota. (Instagram/ cesarh_33)

César Chino Huerta atraviesa un momento decisivo en su carrera. Tras superar una pubalgia y dos cirugías, el extremo mexicano volvió a sumar minutos con el Anderlecht.

El escenario no fue el mejor, ya que vivió la derrota en la final de la Copa de Bélgica frente al Union Saint-Gilloise. Aunque amargo, sus declaraciones posteriores al encuentro reflejan confianza y determinación.

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El Union Saint-Gilloise derrotó por marcador de 3-1 al Anderlecht en la final de la Copa de Bélgica. REUTERS/Yves Herman
El Union Saint-Gilloise derrotó por marcador de 3-1 al Anderlecht en la final de la Copa de Bélgica. REUTERS/Yves Herman

Consciente de que la lista definitiva de 26 jugadores de la Selección Mexicana para el Mundial 2026 está por cerrarse, Huerta mantiene la ilusión de ser considerado. Su mensaje es claro: el resultado no lo define, lo importante es que físicamente se siente listo para competir.

El regreso de Huerta tras la lesión

Después de seis meses de ausencia, Huerta reapareció en los entrenamientos y partidos oficiales, demostrando que su recuperación avanza.

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  • Pubalgia: lo obligó a detenerse en octubre de 2025.
  • Dos cirugías: noviembre 2025 y marzo 2026.
  • Reincorporación progresiva: finales de abril 2026, con minutos en tres partidos consecutivos.
  • Final de Copa: ingresó al minuto 83, buscando aportar desequilibrio ofensivo.
La reincorporación progresiva permitió al Chino sumar minutos en tres partidos consecutivos antes de la final. (Instagram/ cesarh_33)
La reincorporación progresiva permitió al Chino sumar minutos en tres partidos consecutivos antes de la final. (Instagram/ cesarh_33)

Este proceso ha sido una carrera contra el tiempo, pero cada minuto en cancha ha fortalecido sus aspiraciones mundialistas.

El mensaje del Chino

Tras la derrota, Huerta habló con madurez y dejó en claro cómo vive este momento: “Físicamente cada fin de semana me voy sintiendo mejor. Hoy queda demostrado que estoy bien”.

También afirmó: “No lo sé, eso sí que no está en mis manos. Lo que está en mis manos es seguir mostrando, seguir teniendo minutos”.

César Huerta regresa al Anderlecht tras superar una pubalgia y dos cirugías, buscando su lugar en la Selección Mexicana. REUTERS/Yves Herman
César Huerta regresa al Anderlecht tras superar una pubalgia y dos cirugías, buscando su lugar en la Selección Mexicana. REUTERS/Yves Herman

De esta manera, el jaliciense se mostró tranquilo y enfocado, disfrutando su regreso después de meses complicados. Admitió que ahora su prioridad es recuperar ritmo competitivo y ayudar al Anderlecht en el cierre de temporada.

El sueño mundialista

El Mundial 2026 está a semanas de comenzar y el "Chino" sabe que su oportunidad dependerá de su desempeño en Bélgica.

  • Prelista de 55: su nombre figura entre los considerados por Javier Aguirre.
  • Lista definitiva: se entregará el 1 de junio, justo antes del debut contra Sudáfrica.
  • Atributos clave: velocidad, desborde y capacidad de desequilibrio en el uno contra uno.
  • Competencia interna: otros extremos mexicanos llegan con más continuidad, pero Huerta aporta un perfil distinto.
Javier Aguirre incluyó a Huerta en la prelista de 55 jugadores de la Selección Mexicana para la Copa del Mundo de 2026. (Foto: Jessica Alcheh-Imagn Images)
Javier Aguirre incluyó a Huerta en la prelista de 55 jugadores de la Selección Mexicana para la Copa del Mundo de 2026. (Foto: Jessica Alcheh-Imagn Images)

En este sentido, aunque la derrota en la Copa fue dolorosa, su regreso a la actividad mantiene viva la ilusión de representar al Tri en casa. Su caso simboliza la lucha contra el tiempo, pero también la resiliencia de un jugador que quiere escribir el primer capítulo de su historia en una Copa del Mundo.

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