Con este video se presentó oficialmente el renovado Estadio Ciudad de México a la FIFA

La reconfiguración del Estadio Azteca remarca su condición sin precedentes en la historia mundialista. (FOTO: TOMÁS PÉREZ DE LA CRUZ/CUARTOSCURO.COM)

Con la entrega formal del inmueble a la FIFA, el mítico Coloso Santa Úrsula inicia una etapa inédita en su historia. El recinto, conocido por generaciones como Estadio Azteca y luego Estadio Banorte, asumió oficialmente el nombre de Estadio Ciudad de México para el Mundial 2026.

Esta transformación consolida su estatus como el único estadio del mundo en ser sede de tres partidos inaugurales de la Copa del Mundo. El acto de entrega estuvo acompañado por la difusión de un video que resume la magnitud del nuevo rostro internacional.

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El Estadio Ciudad de México se posiciona como símbolo de modernidad y tradición, listo para albergar encuentros históricos y recibir a miles de espectadores de todo el mundo. (X/ @EstadioBanorte)

El material audiovisual, presentado en el contexto de la transferencia, acompaña el mensaje de orgullo y modernidad que rodea al estadio en la antesala de un nuevo capítulo para el futbol mexicano y mundial.

La nueva cancha lista para el reto mundialista

El video inicia mostrando la modernización de la superficie de juego y los sistemas que la mantienen en condiciones óptimas. A través de imágenes dinámicas, se deja claro que el objetivo es garantizar el mejor nivel para los partidos internacionales que albergará el estadio.

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Renovación total del césped con tecnología híbrida de pasto natural.

Implementación de sistemas de riego de última generación.

Instalación de mecanismos de succión de agua e inyección de aire para un drenaje eficiente.

Monitoreo digital de humedad y temperatura del campo.

La cancha cuenta con tecnología híbrida de pasto natural y sistemas de riego inteligentes para garantizar condiciones óptimas en el Mundial. REUTERS/Eloisa Sanchez

Estos elementos reflejan el compromiso por ofrecer una cancha de primer nivel, capaz de soportar la exigencia de un torneo mundialista.

Mejoras en gradas, palcos y experiencia para el público

El recorrido visual continúa por las gradas y los espacios exclusivos, resaltando la transformación orientada al confort y la accesibilidad.

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Nuevos asientos de color neutro , eliminando marcas comerciales.

Palcos exclusivos y áreas hospitality ampliadas , sumando más de 12 mil metros cuadrados.

Zonas de esparcimiento y servicios de hospitalidad para público general y VIP.

Las gradas y palcos fueron renovados con asientos neutros y áreas de hospitalidad que suman más de 12 mil metros cuadrados de confort. (X/ @MXESTADIOS)

Las imágenes transmiten la intención de hacer del Estadio Ciudad de México un espacio inclusivo, seguro y confortable para miles de aficionados.

Pantallas gigantes, iluminación y espectáculo

En la etapa final del material, la atención se centra en la innovación tecnológica aplicada al entretenimiento y la comunicación en el recinto. Se muestran secuencias que anticipan la atmósfera única que vivirá el estadio durante la Copa Mundial.

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Instalación de dos pantallas gigantes y más de 2 mil metros cuadrados de paneles LED .

Sistema de audio con más de 300 bocinas distribuidas estratégicamente.

Nueva iluminación y espectáculo de luces sincronizadas .

Imágenes del partido México vs Portugal y de la afición vibrando en el estadio.

Soccer Football - International Friendly - Mexico v Portugal - Estadio Ciudad de Mexico, Mexico City, Mexico - March 28, 2026 General view of fireworks inside the stadium during half-time REUTERS/Eloisa Sanchez

Así, el cierre del video refuerza el mensaje de orgullo nacional y posiciona al Estadio Ciudad de México como un símbolo de modernidad y tradición, listo para recibir a las mejores selecciones del mundo y a miles de espectadores de todo el mundo.