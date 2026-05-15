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Precio del euro hoy en México: cotización de apertura del 15 de mayo

Este fue el comportamiento del euro durante los primeros minutos de la jornada

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En la apertura del día, el euro se cotiza en 20,19 pesos mexicanos, lo que representa un incremento del 0,4% respecto al precio de cierre anterior de 20,11 pesos mexicanos, según Dow Jones.

En la última semana, el euro ha registrado un descenso del -0,32%, mientras que su evolución interanual muestra una caída del -7,32%.

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El tipo de cambio euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento sostenido durante un día consecutivo. La volatilidad actual se sitúa en 4,43%, por debajo de la volatilidad de referencia del 6,13%, lo que sugiere un entorno relativamente estable en el mercado cambiario.

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