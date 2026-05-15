México

SAT 2026: cómo utilizar el simulador de declaración anual y qué ventajas ofrece

La herramienta está dirigida a personas físicas y distintos regímenes fiscales, con precarga automática de información proveniente de los CFDI y declaraciones previas. Permite corregir errores y visualizar el cálculo preliminar del impuesto

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Una persona de perfil en camisa de mezclilla revisa documentos del IRS con un bolígrafo en una mesa de madera, junto a una laptop abierta.
El acceso al simulador se realiza desde el sitio oficial del SAT. Los contribuyentes deben ingresar con RFC y contraseña o mediante la e.firma. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México puso a disposición el simulador para la declaración anual, una herramienta digital que permite a los contribuyentes verificar y corregir su información fiscal antes de presentar la declaración oficial.

El simulador está disponible en el portal institucional y busca mejorar la precisión de los datos reportados, reducir errores y facilitar el cumplimiento de obligaciones tributarias.

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El acceso al simulador se realiza desde el sitio oficial del SAT. Los contribuyentes deben ingresar con RFC y contraseña o mediante la e.firma. Una vez dentro, es posible revisar la información precargada sobre ingresos, deducciones, retenciones y pagos provisionales correspondientes al ejercicio fiscal 2025.

Esta opción no sustituye la declaración definitiva; su objetivo es ofrecer una vista previa y permitir que los usuarios identifiquen posibles inconsistencias o faltantes.

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Paso a paso para utilizar el simulador del SAT

  • Ingresa al portal oficial del SAT desde tu navegador.
  • Haz clic en la sección “Declaración Anual” y selecciona la opción “Simulador”.
  • Accede con tu RFC y contraseña, o utiliza la e.firma si lo prefieres.
  • Verifica que tu buzón tributario esté activo y actualizado para poder avanzar.
  • Una vez dentro, revisa la información precargada de ingresos, deducciones, retenciones y pagos provisionales que muestra el sistema.
  • Si detectas errores, inconsistencias o información faltante, realiza las correcciones necesarias o prepara la documentación para aclaraciones.
  • Consulta el cálculo preliminar que el simulador arroja sobre impuesto a pagar o saldo a favor.
  • Si es necesario, elabora declaraciones complementarias desde el mismo portal para corregir datos previos.
  • Guarda los cambios y utiliza las opciones de descarga para conservar tu simulación.
  • Finaliza el proceso y repite la revisión si realizas modificaciones en tus datos antes de la fecha de presentación de la declaración formal.

Funcionamiento y acceso al simulador

Para ingresar, es necesario contar con un buzón tributario activo y actualizado. El sistema valida la identidad del usuario y muestra la información fiscal precargada, recolectada por el SAT a partir de los comprobantes fiscales digitales (CFDI) y declaraciones previas. (Infobae México)
Para ingresar, es necesario contar con un buzón tributario activo y actualizado. El sistema valida la identidad del usuario y muestra la información fiscal precargada, recolectada por el SAT a partir de los comprobantes fiscales digitales (CFDI) y declaraciones previas. (Infobae México)

El simulador está dirigido a personas físicas, incluidos quienes tributan bajo el régimen de sueldos y salarios, actividad empresarial, servicios profesionales, arrendamiento y plataformas digitales.

También pueden utilizarlo sociedades civiles, RESICO, asociaciones sin fines de lucro y contribuyentes en proceso de liquidación.

Para ingresar, es necesario contar con un buzón tributario activo y actualizado. El sistema valida la identidad del usuario y muestra la información fiscal precargada, recolectada por el SAT a partir de los comprobantes fiscales digitales (CFDI) y declaraciones previas.

Los contribuyentes pueden añadir deducciones personales o corregir datos antes de enviar la declaración definitiva cuando inicie el periodo oficial.

El simulador de declaración anual 2026 permite a los usuarios visualizar el resumen de ingresos, deducciones autorizadas y pagos efectuados durante el año fiscal.

El sistema alerta sobre inconsistencias, omisiones o datos que requieran aclaración, facilitando la corrección anticipada para evitar multas o requerimientos futuros.

Ventajas y novedades del simulador 2026

Hombre de camisa azul revisando gráficos financieros en un monitor de computadora, con una carpeta amarilla 'Déficit-Marzo 2026' y documentos en un escritorio de madera.
El SAT indicó que el simulador contribuye a la transparencia y la cultura fiscal, permitiendo a los contribuyentes anticipar el resultado de su declaración y preparar la documentación necesaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las ventajas principales del simulador para 2026 se encuentra la precarga automatizada de información y la posibilidad de revisar el cálculo preliminar del impuesto a pagar o a favor. El sistema incorpora nuevas funciones para identificar errores frecuentes, como deducciones duplicadas, ingresos omitidos y diferencias en las retenciones reportadas por terceros.

El SAT indicó que el simulador contribuye a la transparencia y la cultura fiscal, permitiendo a los contribuyentes anticipar el resultado de su declaración y preparar la documentación necesaria.

Además, reduce el riesgo de auditorías al detectar y solucionar inconsistencias antes de la presentación oficial.

El uso del simulador es voluntario, pero se recomienda su empleo para todos los contribuyentes obligados a declarar, ya que ayuda a prevenir sanciones y promueve el cumplimiento adecuado de las obligaciones fiscales.

Utilidad fiscal y prevención de errores

El simulador ofrece la opción de presentar declaraciones complementarias si el usuario detecta errores en los datos precargados.

Esta función es escencial para quienes identifican diferencias entre los ingresos reportados por el SAT y los efectivamente percibidos, o para corregir deducciones no reconocidas.

El SAT destaca que el uso del simulador permite a los contribuyentes evitar multas, recargos y procedimientos de fiscalización, ya que los errores pueden corregirse antes de la declaración formal.

Además, proporciona una guía paso a paso para quienes realizan la declaración anual por primera vez, con tutoriales y asistencia en línea desde el portal institucional.

La herramienta representa un avance para la administración tributaria digital en México, facilitando el cumplimiento fiscal y fortaleciendo la relación entre contribuyentes y la autoridad.

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