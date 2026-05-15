México

Gelatina de almendra, arroz y canela: postre sin lácteos ni gluten, ideal para el desayuno

Te decimos la receta para que la prepares desde casa

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Vaso de gelatina de almendra y arroz espolvoreado con canela y hielo picado, junto a una cuchara, sobre una bandeja rústica de madera.
Un vaso de gelatina de almendra y arroz, espolvoreado con canela, se presenta elegantemente sobre una bandeja rústica de madera, destacando su atractivo postre frío. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aroma a canela y la suavidad de la leche de almendra logran un postre fresco, diferente y apto para todos.

La gelatina de almendra, arroz y canela es una versión innovadora y saludable del postre mexicano, perfecta para los días de calor, para quienes buscan opciones sin lácteos ni gluten, y para sumar fibra de manera simple.

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Este postre reúne la cremosidad del arroz, la ligereza de la leche vegetal y el perfume especiado de la canela en una textura suave que encanta a grandes y chicos.

Receta de gelatina de almendra, arroz y canela

La gelatina de almendra, arroz y canela se prepara con leche de almendra, arroz cocido, un toque de canela, endulzante y gelatina sin sabor. Se sirve bien fría, sola o acompañada de fruta fresca.

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Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 3 horas (incluye enfriado)
  • Preparación activa: 20 minutos
  • Refrigeración: 2 horas 40 minutos
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La gelatina de arroz con leche es un postre cremoso y tradicional que combina el sabor nostálgico con una presentación única. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  1. 1/2 taza de arroz blanco de grano corto
  2. 2 tazas de leche de almendra sin azúcar
  3. 1/2 taza de leche de coco o más leche de almendra (opcional, para mayor cremosidad)
  4. 3 cucharadas de azúcar mascabo, miel o endulzante a gusto
  5. 1 rama de canela
  6. 1 tira de piel de limón (opcional)
  7. 2 cucharaditas de esencia de vainilla (opcional)
  8. 2 sobres de gelatina sin sabor (aprox. 14 gr en total)
  9. 1/2 taza de agua fría
  10. Canela en polvo para decorar

Cómo hacer gelatina de almendra, arroz y canela, paso a paso

  1. Cocinar el arroz con 1 taza de agua, la rama de canela y la piel de limón, a fuego bajo, hasta que esté muy tierno y absorba casi todo el líquido. Retirar canela y limón.
  2. Procesar el arroz cocido con la leche de almendra (y de coco si se usa), el azúcar y la esencia de vainilla, hasta obtener una mezcla lisa. Si prefieres textura, procesa solo la mitad del arroz y mezclá el resto entero.
  3. Calentar esta mezcla a fuego bajo solo hasta entibiar, sin hervir.
  4. Hidratar la gelatina sin sabor en 1/2 taza de agua fría, dejar reposar 5 minutos y luego disolver a baño María o microondas (sin que hierva).
  5. Incorporar la gelatina disuelta a la mezcla de arroz y leche, batiendo bien para integrar.
  6. Volcar en moldes individuales o en un molde grande, dejar entibiar y refrigerar al menos 2 horas, hasta que cuaje.
  7. Desmoldar y espolvorear con canela en polvo antes de servir.

Consejos técnicos:

  • Usa leche de almendra sin endulzar para ajustar el dulzor a tu gusto.
  • Si te gusta más firme, agrega 1/2 sobre de gelatina extra.
  • Puedes agregar frutos secos picados o pasas a la mezcla antes de refrigerar.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 6 porciones individuales.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 90 kcal
  • Grasas: 2 gr
  • Carbohidratos: 16 gr
  • Proteínas: 2 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 4 días, bien tapada. No apta para congelador.

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