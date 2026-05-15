Gelatina de almendra, arroz y canela: postre sin lácteos ni gluten, ideal para el desayuno

El aroma a canela y la suavidad de la leche de almendra logran un postre fresco, diferente y apto para todos.
La gelatina de almendra, arroz y canela es una versión innovadora y saludable del postre mexicano, perfecta para los días de calor, para quienes buscan opciones sin lácteos ni gluten, y para sumar fibra de manera simple.
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Este postre reúne la cremosidad del arroz, la ligereza de la leche vegetal y el perfume especiado de la canela en una textura suave que encanta a grandes y chicos.
Receta de gelatina de almendra, arroz y canela
La gelatina de almendra, arroz y canela se prepara con leche de almendra, arroz cocido, un toque de canela, endulzante y gelatina sin sabor. Se sirve bien fría, sola o acompañada de fruta fresca.
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Tiempo de preparación
- Tiempo total: 3 horas (incluye enfriado)
- Preparación activa: 20 minutos
- Refrigeración: 2 horas 40 minutos
Ingredientes
- 1/2 taza de arroz blanco de grano corto
- 2 tazas de leche de almendra sin azúcar
- 1/2 taza de leche de coco o más leche de almendra (opcional, para mayor cremosidad)
- 3 cucharadas de azúcar mascabo, miel o endulzante a gusto
- 1 rama de canela
- 1 tira de piel de limón (opcional)
- 2 cucharaditas de esencia de vainilla (opcional)
- 2 sobres de gelatina sin sabor (aprox. 14 gr en total)
- 1/2 taza de agua fría
- Canela en polvo para decorar
Cómo hacer gelatina de almendra, arroz y canela, paso a paso
- Cocinar el arroz con 1 taza de agua, la rama de canela y la piel de limón, a fuego bajo, hasta que esté muy tierno y absorba casi todo el líquido. Retirar canela y limón.
- Procesar el arroz cocido con la leche de almendra (y de coco si se usa), el azúcar y la esencia de vainilla, hasta obtener una mezcla lisa. Si prefieres textura, procesa solo la mitad del arroz y mezclá el resto entero.
- Calentar esta mezcla a fuego bajo solo hasta entibiar, sin hervir.
- Hidratar la gelatina sin sabor en 1/2 taza de agua fría, dejar reposar 5 minutos y luego disolver a baño María o microondas (sin que hierva).
- Incorporar la gelatina disuelta a la mezcla de arroz y leche, batiendo bien para integrar.
- Volcar en moldes individuales o en un molde grande, dejar entibiar y refrigerar al menos 2 horas, hasta que cuaje.
- Desmoldar y espolvorear con canela en polvo antes de servir.
Consejos técnicos:
- Usa leche de almendra sin endulzar para ajustar el dulzor a tu gusto.
- Si te gusta más firme, agrega 1/2 sobre de gelatina extra.
- Puedes agregar frutos secos picados o pasas a la mezcla antes de refrigerar.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 6 porciones individuales.
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¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 90 kcal
- Grasas: 2 gr
- Carbohidratos: 16 gr
- Proteínas: 2 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera, hasta 4 días, bien tapada. No apta para congelador.
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