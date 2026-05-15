Gelatina de almendra, arroz y canela: postre sin lácteos ni gluten, ideal para el desayuno

Un vaso de gelatina de almendra y arroz, espolvoreado con canela, se presenta elegantemente sobre una bandeja rústica de madera, destacando su atractivo postre frío. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aroma a canela y la suavidad de la leche de almendra logran un postre fresco, diferente y apto para todos.

La gelatina de almendra, arroz y canela es una versión innovadora y saludable del postre mexicano, perfecta para los días de calor, para quienes buscan opciones sin lácteos ni gluten, y para sumar fibra de manera simple.

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Este postre reúne la cremosidad del arroz, la ligereza de la leche vegetal y el perfume especiado de la canela en una textura suave que encanta a grandes y chicos.

Receta de gelatina de almendra, arroz y canela

La gelatina de almendra, arroz y canela se prepara con leche de almendra, arroz cocido, un toque de canela, endulzante y gelatina sin sabor. Se sirve bien fría, sola o acompañada de fruta fresca.

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Tiempo de preparación

Tiempo total: 3 horas (incluye enfriado)

Preparación activa: 20 minutos

Refrigeración: 2 horas 40 minutos

La gelatina de arroz con leche es un postre cremoso y tradicional que combina el sabor nostálgico con una presentación única. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

1/2 taza de arroz blanco de grano corto 2 tazas de leche de almendra sin azúcar 1/2 taza de leche de coco o más leche de almendra (opcional, para mayor cremosidad) 3 cucharadas de azúcar mascabo, miel o endulzante a gusto 1 rama de canela 1 tira de piel de limón (opcional) 2 cucharaditas de esencia de vainilla (opcional) 2 sobres de gelatina sin sabor (aprox. 14 gr en total) 1/2 taza de agua fría Canela en polvo para decorar

Cómo hacer gelatina de almendra, arroz y canela, paso a paso

Cocinar el arroz con 1 taza de agua, la rama de canela y la piel de limón, a fuego bajo, hasta que esté muy tierno y absorba casi todo el líquido. Retirar canela y limón. Procesar el arroz cocido con la leche de almendra (y de coco si se usa), el azúcar y la esencia de vainilla, hasta obtener una mezcla lisa. Si prefieres textura, procesa solo la mitad del arroz y mezclá el resto entero. Calentar esta mezcla a fuego bajo solo hasta entibiar, sin hervir. Hidratar la gelatina sin sabor en 1/2 taza de agua fría, dejar reposar 5 minutos y luego disolver a baño María o microondas (sin que hierva). Incorporar la gelatina disuelta a la mezcla de arroz y leche, batiendo bien para integrar. Volcar en moldes individuales o en un molde grande, dejar entibiar y refrigerar al menos 2 horas, hasta que cuaje. Desmoldar y espolvorear con canela en polvo antes de servir.

Consejos técnicos:

Usa leche de almendra sin endulzar para ajustar el dulzor a tu gusto.

Si te gusta más firme, agrega 1/2 sobre de gelatina extra.

Puedes agregar frutos secos picados o pasas a la mezcla antes de refrigerar.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 6 porciones individuales.

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¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 90 kcal

Grasas: 2 gr

Carbohidratos: 16 gr

Proteínas: 2 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 4 días, bien tapada. No apta para congelador.

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