“Con pavo” y “de pavo” no son lo mismo: la diferencia que los fabricantes de salchichas no te explican en el empaque

Elegir entre estas opciones puede afectar tus expectativas sobre calidad, sabor y valor nutrimental en cada bocado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las etiquetas en los empaques de salchichas pueden generar confusión entre los consumidores, especialmente cuando presentan leyendas como “de pavo” y “con pavo”.

Aunque ambas expresiones sugieren la presencia de carne de pavo, su significado y la proporción real de este ingrediente varían de manera significativa.

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En este sentido, y de acuerdo con información de la Revista del Consumidor, conocer la diferencia entre estos términos permite tomar decisiones más informadas al momento de elegir productos procesados y evitar confusiones sobre su calidad y valor nutrimental.

Las etiquetas de salchichas en México generan confusión por el uso indistinto de las frases “de pavo” y “con pavo” en los empaques. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diferencia entre “con pavo” y “de pavo” en los etiquetados de salchicha que debes conocer

En el etiquetado de productos como las salchichas en México, es común encontrar los términos “con pavo” y “de pavo”.

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Aunque parecen similares, tienen diferencias importantes que impactan en la calidad y composición del producto.

“De pavo”

Cuando un empaque dice “de pavo”, significa que la carne principal utilizada en la elaboración es pavo. La normatividad mexicana establece que el ingrediente mencionado debe ser el predominante en proporción sobre otros tipos de carne.

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Por ejemplo, unas salchichas “de pavo” deben contener mayor cantidad de carne de pavo que cualquier otro tipo de carne o relleno.

“Con pavo”

En cambio, la leyenda “con pavo” indica que el producto contiene carne de pavo, pero no necesariamente es la principal ni la que está en mayor cantidad.

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Puede tratarse de un porcentaje bajo, acompañado de otras carnes como pollo, cerdo o res, e incluso de féculas, soya y aditivos.

En muchos casos, el pavo puede estar presente solo como uno de varios ingredientes mezclados.

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Las salchichas etiquetadas “con pavo” pueden contener porcentajes bajos de pavo y mezclar otras carnes, féculas o aditivos en su elaboración. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué las empresas no explican esta diferencia en el empaque

La diferencia no suele estar clara en el empaque porque la normatividad permite el uso de estos términos siempre que estén presentes en la lista de ingredientes.

Sin embargo, no obliga a los fabricantes a detallar la proporción exacta de cada tipo de carne a menos que el producto haga referencia a un porcentaje específico (“90% pavo”, por ejemplo).

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Por eso, la única manera de saber el contenido real es revisando la lista de ingredientes y la información nutrimental.

Si buscas un producto cuya proteína principal sea pavo, elige los que dicen “de pavo” y verifica que la carne de pavo aparezca como primer ingrediente.

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Si el empaque dice “con pavo”, el porcentaje de esta carne puede ser bajo y el sabor, textura y valor nutrimental pueden depender más de otros ingredientes.