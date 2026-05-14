México

Por qué los ingredientes que tienen los nuggets de pollo no son lo mejor para el lunch de tus hijos

Deliciosos, pero poco recomendables para los niños

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Vista aérea de un plato blanco con múltiples nuggets de pollo dorados en forma de dinosaurio, patatas fritas onduladas, ketchup rojo y mostaza amarilla.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Los nuggets de pollo forman parte de los alimentos ultraprocesados que suelen incluirse en el lunch escolar de niñas y niños en México.

La preparación y los ingredientes empleados en estos productos generan preocupación entre quienes buscan opciones más saludables para la alimentación infantil. Los ingredientes de los nuggets afectan el valor nutricional, la digestión y la calidad de la dieta diaria.

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En una porción estándar de nuggets se encuentran féculas, aceites vegetales refinados, potenciadores de sabor, colorantes y aditivos que buscan mejorar la textura y conservar el producto durante largos periodos.

El alto contenido de sodio supera los 400 miligramos por porción, mientras que la proteína suele estar por debajo de 10 gramos, lo que limita el aporte nutricional esperado para una comida principal en la infancia.

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Los ingredientes de los nuggets aumentan el consumo de aditivos y grasas

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Los nuggets de pollo contienen harinas refinadas, féculas modificadas y aceites vegetales hidrogenados. Estos ingredientes incrementan la cantidad de grasas saturadas y trans en la dieta de los menores.

La lista de ingredientes suele incluir conservadores como el glutamato monosódico y fosfatos, además de colorantes artificiales para mejorar la apariencia.

El consumo frecuente de estos aditivos y grasas puede asociarse con problemas digestivos, aumento de peso y alteraciones en la presión arterial desde edades tempranas.

El etiquetado de algunos productos reporta más de 15 ingredientes en total, donde la proporción de pollo es menor al 50% del contenido neto.

El exceso de sodio y azúcares ocultos limita la calidad del lunch escolar

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los principales ingredientes en los nuggets es la sal, que se utiliza para potenciar el sabor y conservar el alimento durante semanas. Una ración de nuggets puede aportar hasta 450 miligramos de sodio, lo que representa cerca del 30% del límite diario recomendado para menores.

Además, algunos productos incluyen azúcares añadidos o jarabes con el fin de mejorar la textura y el sabor. Estos azúcares ocultos no son perceptibles al paladar pero suman calorías innecesarias y pueden favorecer la aparición de caries o problemas metabólicos si se consumen de forma regular.

Las etiquetas nutricionales reportan que el contenido de proteína suele ser menor al esperado, mientras que la proporción de féculas, harinas y aditivos supera el 40% del peso total.

Alternativas para mejorar el lunch de niñas y niños en edad escolar

Plato hondo blanco lleno de chop suey de pollo con tiras doradas, zanahoria, morrón rojo, cebolla, zucchini, brócoli y brotes de soja. Palitos chinos en mesa de madera clara.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Sustituir los nuggets de pollo por opciones más sencillas y con menor procesamiento es posible con alimentos frescos y de fácil preparación.

El pollo a la plancha cortado en tiras, los quesos frescos bajos en sal y las verduras crudas como zanahoria o pepino ofrecen mayor valor nutricional y menos aditivos.

Preparar en casa pequeñas porciones de pollo empanizado con pan molido y cocción en horno permite controlar los ingredientes y evitar el exceso de grasa y sodio.

Las leguminosas y los huevos cocidos también funcionan como fuente de proteína de buena calidad en el lunch escolar.

El uso de recipientes herméticos y la inclusión de fruta fresca ayudan a mantener la variedad y el atractivo de la comida sin recurrir a productos ultraprocesados.

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