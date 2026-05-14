México

Layda Sansores responde a críticas por accesorios de lujo valuados en 1 mdp: “Son pulseritas de plástico”

La gobernadora de Campeche aseguró que las piezas tienen valor sentimental, mientras crecen las críticas por el contraste con la falta de recursos en el estado

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Foto de Layda Sansores, gobernadora de Campeche, durante la mañanera de AMLO de este martes 9 de abril
La defensa de Layda Sansores no frenó las críticas sobre austeridad y poder. Foto: X/@LaydaSansores

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, respondió a las críticas surgidas en redes sociales por portar accesorios de lujo presuntamente valuados en cerca de un millón de pesos, entre ellos piezas atribuidas a la firma francesa Cartier.

Durante una declaración pública, la mandataria negó haber adquirido artículos costosos con recursos propios o dinero público y aseguró que muchas de las joyas que utiliza tienen un valor sentimental.

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“En mi vida jamás me he comprado una prendita. Solo me compro las pulseritas de plástico que hacen las artesanas”, afirmó.

Sansores explicó que varios de los accesorios que usa fueron regalos de personas cercanas y sostuvo que forman parte de su historia personal.

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Layda Sansores asegura que sus accesorios tienen valor sentimental, no lujo.

Además, defendió que el uso de joyería también está ligado a la tradición cultural campechana, donde los trajes típicos suelen incluir piezas de filigrana y accesorios de oro.

Crisis financiera en Campeche intensifica críticas contra la gobernadora

La controversia ocurre en medio de un contexto económico complicado para Campeche.

Hace unos días, la propia gobernadora reconoció que su administración enfrentó problemas de liquidez que incluso dificultaron el pago del servicio eléctrico en oficinas gubernamentales.

Según explicó, el gobierno estatal tuvo que solicitar una prórroga de tres semanas para cubrir el recibo de luz, luego de recortes a recursos federales.

Día del Empleado Estatal Campeche
Crisis financiera en Campeche intensifica polémica contra Layda Sansores. (FB)

Sansores aseguró que la situación financiera obligó a su administración a buscar alternativas para mantener operando distintas dependencias estatales.

El contraste entre esas declaraciones y las imágenes donde aparece utilizando joyería de lujo provocó una ola de críticas en plataformas digitales, donde usuarios cuestionaron la congruencia entre el discurso de austeridad y los accesorios que porta la mandataria.

Los escándalos que han marcado la gestión de Layda Sansores

Además de la reciente polémica por las joyas, la administración de la gobernadora ha enfrentado diversos episodios que han generado debate público:

La difusión de conversaciones privadas en el programa “Martes del Jaguar”.

Las acusaciones de espionaje político contra figuras de oposición.Las críticas por el presunto uso de accesorios de lujo en medio de la crisis estatal.

(FOTO: MICHAEL BALAM/CUARTOSCURO.COM)
Layda Sansores acumula controversias en medio de crisis financiera estatal. (FOTO: MICHAEL BALAM/CUARTOSCURO.COM)

La controversia por admitir falta de recursos para pagar servicios básicos gubernamentales.

Las observaciones millonarias detectadas por auditorías federales y estatales.

Auditorías y deuda aumentan presión sobre el gobierno de Campeche

A las críticas se suman las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que detectó irregularidades por más de 13 mil millones de pesos en la Cuenta Pública 2023 del gobierno estatal.

De ese monto, más de 283 millones continúan sin ser aclarados.

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La ASF señala observaciones millonarias en el gobierno de Campeche.

Entre las anomalías señaladas destacan inconsistencias en programas de agua potable, posibles actos de colusión en obras públicas y recursos ejercidos sin comprobación suficiente en áreas de salud y seguridad.

Pese a este panorama, el Congreso local autorizó recientemente una deuda por mil millones de pesos a pagarse en un plazo de 20 años, medida que también provocó cuestionamientos entre sectores políticos y ciudadanos.

“No voy disfrazada”: la defensa de Layda Sansores

La gobernadora insistió en que jamás ha utilizado dinero público para adquirir artículos de lujo y rechazó modificar su imagen por presión política. “No voy a ir disfrazada, yo soy así”, declaró.

Asimismo, afirmó que las personas no deben ser juzgadas por la ropa o accesorios que utilizan, sino por sus acciones y valores, mientras el debate sobre austeridad y clase política continúa creciendo en redes sociales.

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