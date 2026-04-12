Jóvenes Construyendo el Futuro 2026: ¿Cuándo es el próximo periodo de registros para recibir más de 9 mil pesos al mes?

Jóvenes Construyendo el Futuro es una iniciativa que va dirigida a personas de 18 a 29 años que no estudien ni trabajen (Foto: Gobierno de México)

Jóvenes Construyendo el Futuro es un programa impulsado por el gobierno de México desde 2019, orientado a brindar capacitación laboral a personas de entre 18 y 29 años que no cursan estudios ni cuentan con empleo.

En 2026, quienes participan reciben dos tipos de apoyo: un depósito mensual de 9,582 pesos, correspondiente al salario mínimo vigente en el país, y la afiliación al seguro médico del IMSS, que otorga cobertura en casos de enfermedad, maternidad y riesgos de trabajo.

Al término de los doce meses de formación, se entrega un certificado que valida las habilidades adquiridas, con la intención de facilitar el acceso al mercado laboral.

Jóvenes Construyendo el Futuro abrió un nuevo periodo de registros desde el pasado 1 de febrero (Gobierno de México)

¿Cuándo es el próximo registro a Jóvenes Construyendo el Futuro?

Según la dinámica de postulaciones que sigue Jóvenes Construyendo el Futuro, se anticipa que el siguiente periodo de inscripciones tendrá lugar en junio de 2026. Cabe señalar que el último ciclo para registrarse se llevó a cabo durante abril y la convocatoria del programa se realiza bimestralmente.

Desde su creación en 2019, la iniciativa ha sumado a 3 millones 423 mil 461 participantes, el 58% de ellos mujeres, y ha implicado una inversión social acumulada de 158 mil millones de pesos. Durante los primeros 13 meses de la administración de Claudia Sheinbaum, se integraron 450 mil nuevos beneficiarios y se destinaron aproximadamente 21 mil millones de pesos hasta el 28 de noviembre de 2025.

¿Cómo es el proceso de registro al programa?

Para participar, es necesario crear una cuenta en la plataforma digital del programa. Al abrirse el periodo de incorporación, cada interesado ingresa a su perfil, revisa las opciones de centros de trabajo y elige la que mejor se adapte a sus intereses para postularse.

El proceso de inscripción comienza en el sitio oficial de Jóvenes Construyendo el Futuro (jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx), donde se debe acceder a la sección “Registro de aprendiz” e ingresar los datos personales.

Tras seleccionar la opción ‘Registro de aprendiz’ en la página principal, se requiere completar y validar la información general, marcar la ubicación del domicilio en el mapa, subir una fotografía y descargar la carta compromiso para concluir el registro.

La convocatoria de abril de Jóvenes Construyendo el Futuro se cerró (X@JovConFuturo)

Detalles de la iniciativa

En cuanto a las capacitaciones, cada Centro de Trabajo establece jornadas de cinco a ocho horas diarias durante cinco días a la semana, y ofrece a los aprendices la posibilidad de elegir entre nueve áreas de especialización: Cultura y deportes, Administrativa, Ventas, Servicios, Agropecuarios, Oficios, Industrial, Ciencia y tecnología y Salud.

Al concluir los12 meses de capacitación, quienes participan en la iniciativa reciben un certificado que avala las habilidades adquiridas.

Finalmente, quienes requieran orientación acerca de Jóvenes Construyendo el Futuro pueden consultar la plataforma digital o llamar a la Línea del Gobierno (079), que opera todos los días. Para trámites como reportes de tarjetas, existe también el número 800 841 2020, con atención de lunes a sábado.