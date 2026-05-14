Abuelita mexicana se vuelve viral por demostrar que sigue siendo experta con la chancla

El reto familiar terminó convirtiéndose en uno de los videos más comentados del momento.

Lo que inició como un momento de convivencia familiar por el Día de las Madres terminó transformándose en uno de los videos virales más comentados de las últimas horas en redes sociales. Una abuelita se robó la atención de miles de usuarios luego de mostrar que todavía conserva una habilidad muy reconocida dentro de la cultura mexicana: la precisión con la chancla.

Durante una reunión familiar, varios asistentes organizaron un reto improvisado que rápidamente provocó risas entre todos los presentes. El objetivo parecía sencillo: derribar una botella colocada a varios metros de distancia utilizando únicamente una chancla como proyectil.

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Uno a uno, distintos integrantes de la familia intentaron completar la dinámica, aunque ninguno logró acertar. Entre bromas y carcajadas comenzaron los comentarios relacionados con quién realmente había tenido “entrenamiento” en casa durante su infancia.

Fue en ese momento cuando la abuelita decidió participar.

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Con tranquilidad y ante la expectativa de todos, tomó la chancla y se acomodó para realizar el lanzamiento. Sin necesidad de varios intentos ni demasiada preparación, lanzó el calzado y derribó la botella de inmediato, desatando gritos, aplausos y carcajadas entre los familiares.

Usuarios aseguraron que el “entrenamiento de mamá mexicana” jamás se olvida.

La escena se viralizó rápidamente debido a la naturalidad del momento y a la conexión inmediata que generó con miles de personas en internet. Para muchos usuarios, la chancla representa una de las referencias más icónicas dentro de las familias mexicanas, relacionada históricamente con disciplina, autoridad y anécdotas de infancia.

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Las reacciones en plataformas digitales no tardaron en aparecer. Cientos de comentarios destacaron el talento de la adulta mayor y aprovecharon el momento para compartir experiencias similares dentro de sus hogares.

“La experiencia jamás se jubila”; “La chancla mexicana debería ser patrimonio cultural”; “Ese lanzamiento tenía años de entrenamiento”; “Las mamás y abuelitas nunca pierden el toque”, escribieron distintos usuarios mientras el clip acumulaba miles de reproducciones.

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El video rápidamente se convirtió en tendencia por representar una de las escenas más típicas en muchos hogares.

El video también despertó un sentimiento de nostalgia entre internautas, quienes recordaron con humor cómo las madres y abuelas mexicanas solían utilizar la chancla como una herramienta infalible para llamar la atención de los hijos o nietos.

Actualmente, la grabación continúa circulando en TikTok, Facebook e Instagram, donde sigue generando comentarios y reacciones gracias a una combinación de humor familiar y referencias culturales que millones de personas identificaron de inmediato.

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