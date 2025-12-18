Morena busca tirar la “Ley Esposa” de San Luis Potosí: presentará recurso ante la Suprema Corte

La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, afirmó que presentarán un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la ley aprobada en San Luis Potosí, la cual obliga a los partidos políticos a postular sólo a mujeres en la elección de 2027.

La legislación aprobada por el Congreso potosino ha sido denominada como “Ley Esposa” porque se considera beneficiará a la senadora del Partido Verde, Ruth González Silva, cónyuge del actual gobernador, Ricardo Gallardo Cardona.

“Estamos preparando ya una acción de inconstitucionalidad que habremos de presentar (ante la SCJN), porque consideramos que es inconstitucional que no se le permita a la gente decidir con libertad”, señaló la dirigente morenista durante su gira por Coahuila.

Alcalde Luján destacó que aunque la reforma contra el nepotismo entrará en vigor hasta 2030, el movimiento de la 4T debe cumplir desde 2027 la prohibición para que los cargos públicos sean heredados entre familiares.

Pese a los constantes llamados desde la 4T y la presidenta Claudia Sheinbaum para no incurrir en nepotismo en la elección intermedia de 2027, la senadora Ruth Gonzáles aclaró que la restricción está únicamente en los estatutos de Morena y no del Partido Verde.

“En Morena está en sus estatutos, en el Partido Verde no, es respetable por supuesto la opinión de nuestra presidenta de la República, pero como lo he dicho y lo reitero: la gente es lo que va a decidir”, declaró la esposa del gobernador de San Luis Potosí a finales de septiembre.

Critican al gobernador de San Luis Potosí por posada

(Facebook/Ricardo Gallardo Cardona)

El 9 de diciembre de 2025, la entrega de vehículos durante un evento encabezado por el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, generó críticas entre habitantes de la región tras la difusión de un video en el que la diputada Sara Rocha Medina anunció haber recibido una SUV Nissan Kicks como premio en una rifa.

La legisladora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) compartió en su cuenta oficial de Facebook que resultó ganadora de uno de los dos vehículos sorteados en la tradicional posada organizada por el gobernador para los diputados locales.

“Vamos saliendo de una posada que hace cada año el gobernador con los diputados locales. Este año, el gobernador rifó varias cosas para los diputados y hoy rifó dos vehículos”, afirmó Rocha Medina, quien también publicó imágenes del encuentro.

El segundo vehículo habría sido entregado al diputado Oscar Bautista Villegas, del Partido Verde Ecologista (PVEM), según reportes de medios locales y nacionales. Hasta el momento, Bautista Villegas no ha emitido declaraciones públicas sobre el evento.

Por su parte, Gallardo Cardona confirmó la realización del encuentro con diputados del estado y compartió fotografías en las que destacó: “Esta mañana compartimos un encuentro con las y los diputados del Poder Legislativo, un espacio de unión en estas fechas que invitan a celebrar lo que hemos construido juntos como potosinos”.

En otra publicación, Rocha Medina subrayó el compromiso de colaboración entre los poderes para el cierre de 2025 y el año 2026, señalando que “el compromiso es y seguirá siendo que en este año que está por concluir y el próximo 2026 el trabajo entre ambos Poderes sea para la construcción de un mejor estado”.