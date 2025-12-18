¿Qué implica la ‘Ley Esposa’ y por qué Morena se opone a ella?

La Ley Esposa y sus implicaciones para la política y los derechos electorales. Crédito: Infobae

Las reformas electorales aprobadas y en análisis en San Luis Potosí y Nuevo León, que obligan a los partidos políticos a postular únicamente mujeres a la gubernatura en la elección de 2027, generaron pronunciamientos del gobierno federal y de la dirigencia de Morena.

Las iniciativas, conocidas públicamente como “Ley Esposa”, fueron impulsadas bajo el argumento de fortalecer la paridad de género, aunque también han sido señaladas por su posible impacto en la constitucionalidad del proceso electoral y por el eventual beneficio político a familiares directos de los actuales gobernadores.

¿Qué establece la llamada “Ley Esposa”?

La denominada “Ley Esposa” no corresponde a una figura jurídica formal, sino a un conjunto de reformas e iniciativas estatales que establecen la exclusividad de candidaturas femeninas para la gubernatura en un proceso electoral específico.

El alcance de estas reformas y su validez constitucional quedará sujeto a revisión, mientras los partidos y los votantes se preparan para la contienda de 2027. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Su principal característica es que obliga a los partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes a registrar únicamente mujeres como aspirantes al cargo de gobernadora en 2027.

Estas reformas se sustentan en el principio de paridad sustantiva, incorporado a la Constitución desde 2014, que garantiza la participación equilibrada de mujeres y hombres en los cargos de elección popular.

Además, incluyen el principio de alternancia de género, el cual establece que el periodo de gobierno siguiente deberá ser encabezado por una persona de género distinto al del titular saliente.

San Luis Potosí: reforma aprobada y críticas por el contexto político

En San Luis Potosí, el Congreso local aprobó el pasado 14 de diciembre una reforma a la Ley Electoral del estado que obliga a postular exclusivamente mujeres a la gubernatura en el proceso electoral de 2027.

El decreto fue presentado por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) el 11 de diciembre y aprobado tres días después, con 19 votos a favor y ocho en contra.

Ruth González, esposa del gobernador Ricardo Gallardo, podría beneficiarse de la Ley Esposa que limita la competencia electoral masculina en San Luis Potosí. Crédito: Ruth González

La reforma fue respaldada con el argumento de que la entidad nunca ha sido gobernada por una mujer y que persisten barreras estructurales que limitan el acceso femenino a los cargos ejecutivos.

Sin embargo, el proceso legislativo fue cuestionado por su rapidez y por el contexto político en el que se aprobó.

Diversos señalamientos apuntaron a que la reforma podría beneficiar a la senadora Ruth González, esposa del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, al reducir la competencia electoral masculina.

Morena votó en contra del decreto, mientras que otras fuerzas políticas lo apoyaron.

Nuevo León: iniciativa ciudadana con planteamiento similar

En Nuevo León, una iniciativa ciudadana presentada el 18 de junio propone que en la elección de 2027 sólo mujeres puedan competir por la gubernatura del estado.

La iniciativa en Nuevo León que plantea postular solo mujeres en 2027 podría favorecer a Mariana Rodríguez, esposa del gobernador Samuel García. Crédito: Mariana Rodríguez

La propuesta, conocida como “Ley Mariana”, se fundamenta en que Nuevo León no ha tenido una mujer gobernadora desde la Independencia.

Aunque la iniciativa aún no ha sido aprobada, ha generado señalamientos similares a los del caso potosino, al considerarse que podría favorecer a Mariana Rodríguez Cantú, esposa del gobernador Samuel García, como eventual candidata de Movimiento Ciudadano.

El planteamiento se encuentra en revisión dentro del Congreso local.

Morena y el gobierno federal fijan postura

Desde Morena y el Ejecutivo federal se han expresado reservas sobre este tipo de reformas.

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que es legítimo impulsar una mayor participación de las mujeres en la vida pública, pero indicó que es necesario revisar si estas medidas se ajustan al marco constitucional vigente.

Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, anunció que su partido presentará una acción de inconstitucionalidad contra la reforma conocida como ‘Ley Esposa’ en San Luis Potosí. Crédito: Luisa María Alcalde

Por su parte, la dirigencia nacional de Morena anunció que recurrirá a instancias legales para impugnar la reforma aprobada en San Luis Potosí, al considerar que la paridad no debe utilizarse para restringir derechos políticos ni para facilitar prácticas de nepotismo electoral.

Morenistas que se pronunciaron sobre la “Ley Esposa”:

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, pidió revisar la constitucionalidad de las reformas y reiteró su rechazo al nepotismo.

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, se manifestó en contra de forzar candidaturas por género.

Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, anunció la presentación de una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El alcance de estas reformas y su validez constitucional quedarán ahora sujetos a la revisión de las instancias correspondientes, mientras los procesos rumbo a 2027 continúan en definición.