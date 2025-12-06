Esta fue la primera vez que Dua Lipa se presentó en México

La primera vez que Dua Lipa se presentó en México fue en el Corona Capital 2017. Crédito: Cuartoscuro

Hoy, 5 diciembre de 2025, Dua Lipa finalizará su exitoso paso en la Ciudad de México con su gira mundial Radical Optimism Tour, pero la historia de la cantante británica con el país se remonta hasta noviembre de 2017, cuando llegó al Corona Capital para presentarse por primera vez ante el público mexicano.

En ese momento, su carrera apenas despegaba: había lanzado su álbum debut meses antes y empezaba a sonar con fuerza gracias a sencillos como Be the One y New Rules. Su show, de apenas 40 minutos, fue un vistazo al futuro de una artista que pronto se convertiría en una de las grandes figuras del pop mundial.

Hoy, ocho años después, el contexto es completamente distinto. Dua Lipa regresó a México como una estrella consolidada con tres conciertos masivos en el Estadio GNP Seguros. Lo que en 2017 fue un set íntimo dentro de un festival, ahora se transformó en espectáculos autónomos de gran producción y decenas de miles de asistentes.

Dua Lipa ha construido su vínculo con México a lo largo de los años. Al día de hoy, llena estadios completos y pone taquerías temporales celebrando la cultura del país. REUTERS/Henry Romero

El debut de Dua Lipa en el Corona Capital 2017

La primera presentación de Dua Lipa en México ocurrió el 19 de noviembre de 2017, en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Vestida con un llamativo conjunto amarillo que remontaba a la saga Kill Bill de Quentin Tarantino, interpretó nueve canciones de su álbum debut, incluyendo Hotter Than Hell, Blow Your Mind (Mwah), IDGAF y el cierre definitivo con New Rules.

El público, aunque inicialmente curioso, terminó entregado a su energía en el escenario y voz potente. La artista aún no tenía el renombre suficiente para ser headliner, por lo que su concierto fue por la tarde. Fue un show breve, de unos 40 minutos, pero suficiente para dejar huella.

En un festival dominado por nombres como Green Day, Phoenix y Foo Fighters, Dua Lipa se convirtió en la revelación inesperada, mostrando que su propuesta pop tenía el poder de conquistar audiencias internacionales y que los nombres pequeños en este tipo de festivales sí cuentan.

El cartel del Corona Capital 2017 estaba dominado por grupos como Foo Fighters o Green Day. (X/ @Corona_MX)

El crecimiento con Future Nostalgia y su regreso a México como estrella internacional

Su salto definitivo llegó en 2020 con el lanzamiento de Future Nostalgia, álbum que la consolidó como ícono global en plena pandemia, con canciones como Don’t Start Now, Levitating y Physical. Ese éxito fue la base para que, al retomar los escenarios, Dua Lipa pasara de ser una artista emergente a llenar estadios.

En diciembre de 2025, la diferencia con 2017 se muestra abismal: ahora ofreció shows de más de hora y media, con producción escénica completa, coreografías, vestuarios diseñados y un público que coreaba cada canción.

Además, tuvo gestos especiales hacia el país interpretando clásicos como Bésame Mucho y Oye Mi Amor con Maná, reforzando su vínculo cultural con el país.

La británica invitó a Fher de Maná a cantar juntos "Oye mi amor" (Captura de pantalla TikTok / @valecitajasso)

Es así que la historia de la artista con México no puede entenderse sin recordar aquel debut en el Corona Capital 2017, un festival donde sorprendió con un set breve pero poderoso, y que se convirtió en el inicio de una relación que hoy la coloca como una de las más queridas y esperadas en el país.