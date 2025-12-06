México

Esta fue la primera vez que Dua Lipa se presentó en México

La última presentación de la artista en el Estadio GNP Seguros representa la culminación de una relación que ha evolucionado desde su debut en el país

Guardar
La primera vez que Dua
La primera vez que Dua Lipa se presentó en México fue en el Corona Capital 2017. Crédito: Cuartoscuro

Hoy, 5 diciembre de 2025, Dua Lipa finalizará su exitoso paso en la Ciudad de México con su gira mundial Radical Optimism Tour, pero la historia de la cantante británica con el país se remonta hasta noviembre de 2017, cuando llegó al Corona Capital para presentarse por primera vez ante el público mexicano.

En ese momento, su carrera apenas despegaba: había lanzado su álbum debut meses antes y empezaba a sonar con fuerza gracias a sencillos como Be the One y New Rules. Su show, de apenas 40 minutos, fue un vistazo al futuro de una artista que pronto se convertiría en una de las grandes figuras del pop mundial.

Hoy, ocho años después, el contexto es completamente distinto. Dua Lipa regresó a México como una estrella consolidada con tres conciertos masivos en el Estadio GNP Seguros. Lo que en 2017 fue un set íntimo dentro de un festival, ahora se transformó en espectáculos autónomos de gran producción y decenas de miles de asistentes.

Dua Lipa ha construido su
Dua Lipa ha construido su vínculo con México a lo largo de los años. Al día de hoy, llena estadios completos y pone taquerías temporales celebrando la cultura del país. REUTERS/Henry Romero

El debut de Dua Lipa en el Corona Capital 2017

La primera presentación de Dua Lipa en México ocurrió el 19 de noviembre de 2017, en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Vestida con un llamativo conjunto amarillo que remontaba a la saga Kill Bill de Quentin Tarantino, interpretó nueve canciones de su álbum debut, incluyendo Hotter Than Hell, Blow Your Mind (Mwah), IDGAF y el cierre definitivo con New Rules.

El público, aunque inicialmente curioso, terminó entregado a su energía en el escenario y voz potente. La artista aún no tenía el renombre suficiente para ser headliner, por lo que su concierto fue por la tarde. Fue un show breve, de unos 40 minutos, pero suficiente para dejar huella.

En un festival dominado por nombres como Green Day, Phoenix y Foo Fighters, Dua Lipa se convirtió en la revelación inesperada, mostrando que su propuesta pop tenía el poder de conquistar audiencias internacionales y que los nombres pequeños en este tipo de festivales sí cuentan.

El cartel del Corona Capital
El cartel del Corona Capital 2017 estaba dominado por grupos como Foo Fighters o Green Day. (X/ @Corona_MX)

El crecimiento con Future Nostalgia y su regreso a México como estrella internacional

Su salto definitivo llegó en 2020 con el lanzamiento de Future Nostalgia, álbum que la consolidó como ícono global en plena pandemia, con canciones como Don’t Start Now, Levitating y Physical. Ese éxito fue la base para que, al retomar los escenarios, Dua Lipa pasara de ser una artista emergente a llenar estadios.

En diciembre de 2025, la diferencia con 2017 se muestra abismal: ahora ofreció shows de más de hora y media, con producción escénica completa, coreografías, vestuarios diseñados y un público que coreaba cada canción.

Además, tuvo gestos especiales hacia el país interpretando clásicos como Bésame Mucho y Oye Mi Amor con Maná, reforzando su vínculo cultural con el país.

La británica invitó a Fher
La británica invitó a Fher de Maná a cantar juntos "Oye mi amor" (Captura de pantalla TikTok / @valecitajasso)

Es así que la historia de la artista con México no puede entenderse sin recordar aquel debut en el Corona Capital 2017, un festival donde sorprendió con un set breve pero poderoso, y que se convirtió en el inicio de una relación que hoy la coloca como una de las más queridas y esperadas en el país.

Temas Relacionados

Dua LipaRadical Optimism TourEstadio GNP SegurosCorona CapitalFher OlveraManáCDMXmexico-entretenimiento

Más Noticias

ISSSTE garantiza atención integral en Hospital Regional Presidente Benito Juárez de Oaxaca

La institución informó que continúa reforzando su infraestructura en áreas críticas y asegurando la disponibilidad de recursos para garantizar la atención médica en la región

ISSSTE garantiza atención integral en

Chiapas registra sismo de magnitud 4.2

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Chiapas registra sismo de magnitud

Suman a Ignacio Campos, antecesor de Carlos Manzo, a lista de Narcopolíticos por presuntos nexos con Cárteles Unidos

El exalcalde de Uruapan presentó 83 denuncias por supuesto desvío de recursos durante la administración del morenista

Suman a Ignacio Campos, antecesor

Hacienda autorizó fusión de Banco Multiva con negocio fiduciario de CIBanco

La decisión fue publicada en el Diario Oficial de la Federación este 5 de diciembre de 2025

Hacienda autorizó fusión de Banco

CDMX: estos son los vuelos cancelados y demorados de este viernes

Si vas a tomar un vuelo en el aeropuerto capitalino, esta información es de tu interés

CDMX: estos son los vuelos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Suman a Ignacio Campos, antecesor

Suman a Ignacio Campos, antecesor de Carlos Manzo, a lista de Narcopolíticos por presuntos nexos con Cárteles Unidos

Detienen a 10 personas, aseguran armamento y drogas como parte del Plan Michoacán

DEA y seguridad pública de Michoacán capacitaron en EEUU a la Guardia Civil para fortalecer habilidades tácticas

EEUU acusa a exagentes de la DEA por “lavar” millones en criptomonedas y comprar drones para el CJNG

Caso Olaff Pedraza: la cronología del profesor hallado sin vida en canal de aguas negras en Nextlalpan, Edomex

ENTRETENIMIENTO

Conoce el K-drama que compite

Conoce el K-drama que compite con Stranger Things por ser la serie favorita de Netflix México

Las películas favoritas del público en Netflix México

Ranking Prime Video: estas son las películas más populares entre el público mexicano

Confirman reembolsos para shows de Bad Bunny en Estadio GNP de CDMX por inconformidad con “La Casita”: así puedes solicitarlo

Estas son las series de moda en Prime Video México hoy

DEPORTES

Javier Aguirre habla sobre la

Javier Aguirre habla sobre la portería de la Selección Mexicana a pocos meses del Mundial 2026: “No tengo ninguna duda”

Entrenador de Sudáfrica reacciona al partido inaugural contra México en la Copa del Mundo 2026: “Es un juego fantástico”

México vs Sudáfrica por segunda vez en un partido inaugural de una Copa del Mundo: cómo fue el último encuentro entre ambos equipos

México vs Corea del Sur: así ha sido su historial de enfrentamientos en los mundiales

David Faitelson y Andrés Vaca reaccionan al grupo de México en el Mundial 2026: “Extraordinario sorteo”