No solo son las frutas: estas son las verduras que los diabéticos deben evitar si no desean tener picos de glucosa

Saber diferenciar entre las alternativas seguras y las que requieren moderación puede marcar una gran diferencia en la dieta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Contrario a lo que pudiera pensarse, al planear una dieta para personas con diabetes, no todas las verduras son igual de recomendables.

Aunque suelen considerarse alimentos saludables, algunas variedades pueden elevar rápidamente los niveles de glucosa en sangre debido a su alto contenido de almidón o azúcares naturales.

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Identificar cuáles son estas verduras y moderar su consumo resulta fundamental para evitar picos de glucosa y mantener un buen control metabólico.

Las personas con diabetes deben seleccionar cuidadosamente las verduras que consumen para evitar picos de glucosa en sangre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las verduras que los diabéticos deben evitar si no desean tener picos de glucosa

Las personas con diabetes deben poner especial atención a ciertas verduras que, por su alto contenido de almidón y carbohidratos, pueden provocar picos de glucosa en sangre si se consumen en exceso.

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De acuerdo con información de la Escuela de Nutrición de Harvard, no se trata de prohibirlas por completo, sino de moderar su consumo y vigilar las porciones. Las principales verduras que se recomienda limitar son:

1. Papa

Contiene alto índice glucémico y cantidad considerable de almidón.

Puré, papas al horno y papas fritas elevan rápidamente la glucosa.

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2. Camote (batata)

Aunque es fuente de fibra y nutrientes, su contenido de carbohidratos puede elevar la glucosa si no se controla la porción.

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3. Elote (maíz fresco) y granos de elote

El maíz es un grano rico en almidón, por lo que debe consumirse con moderación.

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4. Chícharos (guisantes)

Tienen más carbohidratos que otras verduras verdes.

5. Betabel (remolacha)

Aunque es fuente de antioxidantes, su contenido de azúcar natural puede elevar la glucosa al consumirlo en grandes cantidades.

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7. Zanahoria cocida

La zanahoria cruda tiene bajo índice glucémico, pero cocida sube su potencial para elevar la glucosa.

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Las verduras ideales qué sí se recomienda para personas con diabetes

Las verduras ideales para las personas con diabetes son aquellas que aportan fibra, vitaminas y minerales, pero tienen bajo contenido de carbohidratos y un índice glucémico bajo.

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Estas verduras ayudan a mantener estables los niveles de glucosa en sangre y pueden consumirse con mayor libertad en una dieta balanceada.

Opciones recomendadas:

Espinaca y acelga

Lechuga y hojas verdes (arúgula, kale, berros)

Brócoli y coliflor

Pepino

Jitomate

Calabacita (zucchini)

Nopal

Pimiento

Apio

Repollo (col)

Espárragos

Champiñones y setas

Estas verduras, además de ser bajas en carbohidratos, ofrecen fibra que ayuda a controlar la absorción de azúcares y favorecen la saciedad. Pueden incluirse tanto crudas como cocidas en ensaladas, sopas o guisos.

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