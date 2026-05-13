Ariadna Montiel cuestiona a Maru Campos tras asegurar que desconocía la presencia de agentes de la CIA: “Que le explique al pueblo”

Ariadna Montiel pide esclarecer presunta participación de agentes extranjeros en Chihuahua.

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, cuestionó las declaraciones realizadas por la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, respecto a la presunta participación de agentes extranjeros en un operativo contra un narcolaboratorio en la Sierra Tarahumara.

A través de redes sociales, Montiel afirmó que el tema central es esclarecer si existió participación de personas extranjeras fuera de los mecanismos legales establecidos en México y quién habría autorizado dicha colaboración.

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La dirigente morenista sostuvo que el combate al crimen organizado no está en discusión y destacó que el gobierno federal ha mantenido operativos contra laboratorios clandestinos en distintos puntos del país.

Además, señaló que el Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de Chihuahua solicitó información oficial sobre el caso y promovió la comparecencia de autoridades estatales.

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Maru Campos asegura que no tuvo conocimiento de presencia extranjera

Horas antes de la respuesta de Morena, Maru Campos difundió un mensaje en video y redes sociales en el que defendió la actuación de su gobierno en materia de seguridad y rechazó señalamientos relacionados con el operativo realizado en la Sierra Tarahumara.

La mandataria explicó que el despliegue permitió el aseguramiento de miles de litros de sustancias químicas, precursores y metanfetamina, además de señalar que el operativo fue ejecutado por autoridades competentes en investigación criminal.

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En su mensaje, Campos afirmó que nunca gestionó, autorizó ni tuvo conocimiento de la presencia de personas extranjeras durante el operativo.

También indicó que informó oportunamente sobre la situación al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

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Asimismo, aseguró que su administración mantiene coordinación con las instituciones federales y que se creó una unidad especializada para colaborar con las investigaciones en curso.

Continúa la discusión sobre cooperación internacional en seguridad

La controversia surgió tras reportes relacionados con la supuesta participación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) en el operativo realizado en territorio chihuahuense.

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En ese contexto, Morena anunció que impulsará acciones políticas y legales relacionadas con el caso, al considerar que deben revisarse posibles violaciones a la legislación mexicana y a los acuerdos de cooperación internacional en materia de seguridad.

Durante una conferencia de prensa en Chihuahua, Ariadna Montiel sostuvo que la cooperación entre México y Estados Unidos debe mantenerse dentro de los límites establecidos por las leyes nacionales, las cuales restringen la participación operativa de agentes extranjeros en territorio mexicano.

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Gobierno federal fija postura sobre el caso Chihuahua

El gobierno federal también emitió posicionamientos sobre la polémica. El secretario Omar García Harfuch reiteró que la colaboración con agencias extranjeras se limita al intercambio de información y no contempla operaciones directas en campo.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que cualquier participación operativa de agentes extranjeros en México debe apegarse a lo establecido en la Constitución y en la Ley de Seguridad Nacional.

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Mientras tanto, las investigaciones relacionadas con el operativo continúan tanto a nivel estatal como federal.

Morena convoca movilización y solicita mayor información

Además de las acciones legislativas anunciadas, Ariadna Montiel convocó a una movilización pacífica para el próximo sábado, con el objetivo de solicitar claridad sobre el operativo y las investigaciones abiertas.

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Por su parte, el gobierno de Chihuahua reiteró que continuará colaborando con las autoridades correspondientes y aseguró que no existe información que se esté ocultando sobre el caso.

Lo que Morena le exige a Maru Campos

Presentar un informe detallado sobre el operativo en la Sierra Tarahumara .

Explicar si hubo participación de agentes extranjeros en territorio mexicano .

Aclarar quién tuvo conocimiento del operativo y su coordinación .

Comparecer ante instancias legislativas para responder cuestionamientos.

Transparentar las investigaciones relacionadas con el caso.

Mantener coordinación con las autoridades federales en materia de seguridad.