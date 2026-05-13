Cuál es la edad ideal para comenzar a tomar café y obtener sus beneficios sin efectos adversos

Las posibles consecuencias de la cafeína en el crecimiento y el bienestar hacen que los expertos sean cautelosos con su consumo antes de la adultez. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El café es una de las bebidas más populares en México y en el mundo, conocido por sus efectos estimulantes y sus posibles beneficios a la salud.

Sin embargo, el momento adecuado para incorporarlo a la dieta genera dudas, sobre todo entre padres de familia y jóvenes.

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Determinar la edad ideal para empezar a consumir café no solo depende de la costumbre o el gusto, sino también de los posibles riesgos y efectos que la cafeína puede tener en el desarrollo físico y mental.

Conocer las recomendaciones médicas es clave para tomar una decisión informada sobre cuándo es seguro disfrutar de esta bebida.

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Las guías de salud ayudan a decidir el mejor momento para aprovechar los beneficios del café y evitar riesgos innecesarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A qué edad puede empezar a tomar café una persona para obtener sus beneficios a la salud

En general, el consumo de café debe iniciarse de preferencia en adultos mayores pues no se recomienda que los niños tomen café ni otras bebidas con cafeína debido a su impacto en el sistema nervioso, el sueño y el desarrollo.

Las principales asociaciones de salud, como la Academia Americana de Pediatría y la Secretaría de Salud de México, señalan que la cafeína puede provocar nerviosismo, insomnio, aumento de la presión arterial y dependencia en menores de edad.

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En este sentido, respecto a la edad ideal para iniciar el consumo de esta bebida, los especialistas señalan lo siguiente:

Niños y adolescentes: Se desaconseja el consumo de café en menores de 12 años.

Adolescentes (12-18 años): Si llegan a consumirlo, la ingesta debe ser muy limitada (no más de 100 mg de cafeína al día, equivalente a una taza pequeña de café suave) y bajo supervisión adulta. Se recomienda priorizar otras fuentes de energía y evitar el café como hábito diario.

Adultos jóvenes (18 años en adelante): A partir de los 18 años, el consumo moderado de café (2-3 tazas al día) puede ofrecer beneficios como mejoría en la concentración, menor riesgo de diabetes tipo 2 y mayor aporte de antioxidantes, siempre y cuando no existan contraindicaciones médicas.

Para obtener los beneficios del café, lo ideal es iniciar su consumo en la adultez, cuando el organismo ya está desarrollado y se pueden controlar mejor posibles efectos secundarios.

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Los niños y adolescentes deben evitar la cafeína, ya que sus riesgos superan los posibles beneficios en estas etapas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los riesgos a la salud del consumo de café en los niños

El consumo de café en niños puede tener varios riesgos para la salud, ya que la cafeína afecta de manera diferente a los menores debido a su menor peso corporal, su sistema nervioso en desarrollo y su sensibilidad a los estimulantes. Entre los principales riesgos se encuentran:

1. Alteraciones en el sueño

La cafeína puede dificultar que los niños concilien el sueño, reduciendo la calidad y la cantidad de horas dormidas. El sueño insuficiente afecta el crecimiento, el rendimiento escolar y el estado de ánimo.

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2. Nerviosismo y ansiedad

El café puede provocar hiperactividad, irritabilidad, ansiedad, temblores y dificultad para concentrarse.

3. Problemas digestivos

El consumo de café puede generar dolor abdominal, acidez o malestar estomacal.

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4. Aumento de la presión arterial y frecuencia cardíaca

En niños, la cafeína puede elevar la presión arterial y acelerar el ritmo cardíaco, lo que puede ser riesgoso si existen antecedentes familiares de problemas cardiovasculares.

5. Riesgo de dependencia

El consumo frecuente puede generar dependencia a la cafeína, provocando síntomas de abstinencia como dolor de cabeza, fatiga o irritabilidad si se suspende.

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6. Menor absorción de calcio

La cafeína puede interferir con la absorción de calcio, un nutriente esencial para el crecimiento y el desarrollo óseo en la infancia.

7. Impacto en el apetito

El café puede disminuir el apetito, lo que podría afectar la ingesta adecuada de nutrientes necesarios para el desarrollo.

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La cafeína puede interferir con la absorción de calcio en la infancia, dificultando el adecuado crecimiento y desarrollo óseo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por estos riesgos, especialistas y autoridades de salud sugieren evitar el consumo de café y bebidas con cafeína en niños y adolescentes.