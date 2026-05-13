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Cuál es la edad ideal para comenzar a tomar café y obtener sus beneficios sin efectos adversos

Las recomendaciones médicas buscan orientar sobre cuándo resulta seguro disfrutar de esta bebida sin efectos adversos en el desarrollo

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Se ve a un joven sonriendo ligeramente mientras sostiene una taza de café humeante sentado a la mesa de madera en una cocina con luz solar.
Las posibles consecuencias de la cafeína en el crecimiento y el bienestar hacen que los expertos sean cautelosos con su consumo antes de la adultez. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El café es una de las bebidas más populares en México y en el mundo, conocido por sus efectos estimulantes y sus posibles beneficios a la salud.

Sin embargo, el momento adecuado para incorporarlo a la dieta genera dudas, sobre todo entre padres de familia y jóvenes.

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Determinar la edad ideal para empezar a consumir café no solo depende de la costumbre o el gusto, sino también de los posibles riesgos y efectos que la cafeína puede tener en el desarrollo físico y mental.

Conocer las recomendaciones médicas es clave para tomar una decisión informada sobre cuándo es seguro disfrutar de esta bebida.

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Primer plano de una ilustración de manos adultas con mangas de suéter, sosteniendo una taza de café humeante con vapor blanco y azul claro. Tonos cálidos.
Las guías de salud ayudan a decidir el mejor momento para aprovechar los beneficios del café y evitar riesgos innecesarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A qué edad puede empezar a tomar café una persona para obtener sus beneficios a la salud

En general, el consumo de café debe iniciarse de preferencia en adultos mayores pues no se recomienda que los niños tomen café ni otras bebidas con cafeína debido a su impacto en el sistema nervioso, el sueño y el desarrollo.

Las principales asociaciones de salud, como la Academia Americana de Pediatría y la Secretaría de Salud de México, señalan que la cafeína puede provocar nerviosismo, insomnio, aumento de la presión arterial y dependencia en menores de edad.

En este sentido, respecto a la edad ideal para iniciar el consumo de esta bebida, los especialistas señalan lo siguiente:

  • Niños y adolescentes: Se desaconseja el consumo de café en menores de 12 años.
  • Adolescentes (12-18 años): Si llegan a consumirlo, la ingesta debe ser muy limitada (no más de 100 mg de cafeína al día, equivalente a una taza pequeña de café suave) y bajo supervisión adulta. Se recomienda priorizar otras fuentes de energía y evitar el café como hábito diario.
  • Adultos jóvenes (18 años en adelante): A partir de los 18 años, el consumo moderado de café (2-3 tazas al día) puede ofrecer beneficios como mejoría en la concentración, menor riesgo de diabetes tipo 2 y mayor aporte de antioxidantes, siempre y cuando no existan contraindicaciones médicas.

Para obtener los beneficios del café, lo ideal es iniciar su consumo en la adultez, cuando el organismo ya está desarrollado y se pueden controlar mejor posibles efectos secundarios.

Un niño pequeño con el pelo revuelto y ojeras se sienta en una mesa de madera, sosteniendo una taza de café humeante en una cocina oscura.
Los niños y adolescentes deben evitar la cafeína, ya que sus riesgos superan los posibles beneficios en estas etapas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los riesgos a la salud del consumo de café en los niños

El consumo de café en niños puede tener varios riesgos para la salud, ya que la cafeína afecta de manera diferente a los menores debido a su menor peso corporal, su sistema nervioso en desarrollo y su sensibilidad a los estimulantes. Entre los principales riesgos se encuentran:

1. Alteraciones en el sueño

La cafeína puede dificultar que los niños concilien el sueño, reduciendo la calidad y la cantidad de horas dormidas. El sueño insuficiente afecta el crecimiento, el rendimiento escolar y el estado de ánimo.

2. Nerviosismo y ansiedad

El café puede provocar hiperactividad, irritabilidad, ansiedad, temblores y dificultad para concentrarse.

3. Problemas digestivos

El consumo de café puede generar dolor abdominal, acidez o malestar estomacal.

4. Aumento de la presión arterial y frecuencia cardíaca

En niños, la cafeína puede elevar la presión arterial y acelerar el ritmo cardíaco, lo que puede ser riesgoso si existen antecedentes familiares de problemas cardiovasculares.

5. Riesgo de dependencia

El consumo frecuente puede generar dependencia a la cafeína, provocando síntomas de abstinencia como dolor de cabeza, fatiga o irritabilidad si se suspende.

6. Menor absorción de calcio

La cafeína puede interferir con la absorción de calcio, un nutriente esencial para el crecimiento y el desarrollo óseo en la infancia.

7. Impacto en el apetito

El café puede disminuir el apetito, lo que podría afectar la ingesta adecuada de nutrientes necesarios para el desarrollo.

Primer plano de un niño con cabello desordenado y ojeras sosteniendo una taza de café blanca sucia, con gotas de café en la mesa.
La cafeína puede interferir con la absorción de calcio en la infancia, dificultando el adecuado crecimiento y desarrollo óseo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por estos riesgos, especialistas y autoridades de salud sugieren evitar el consumo de café y bebidas con cafeína en niños y adolescentes.

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