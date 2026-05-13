Línea 2 del Metro CDMX: así fue el momento en que se registró una explosión en la estación Normal

Pasajeros reaccionan con pánico mientras el humo llena la estación del metro tras una explosión en la Línea 2. (Captura redes sociales)

En medio de las remodelaciones a las que se está sometiendo la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), la noche de este martes 12 de mayo se registró una explosión que generó pánico entre los usuarios que presenciaron el momento.

Poco antes de las 20:00 horas circuló en redes sociales un video que mostró el momento en el que un vagón ingresó a la estación Normal, y posteriormente se registró una detonación que causó caos en el andén de espera.

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Usuarios de la Línea 2 captaron el momento en el que se registró una explosión en la estación Normal (X/ @AboJorgeNavarro)

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